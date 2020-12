L’accord entre Amazon et le Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins ouvre la voie à l’une des rares fois où les travailleurs de l’entreprise ont eu l’occasion de voter pour se syndiquer.

Après trois jours d’audiences devant le Conseil national des relations du travail, qui se sont achevées mardi, Amazon et le syndicat se sont mis d’accord sur l’un des détails les plus cruciaux d’une élection: quels types de travailleurs de l’établissement seraient autorisés à voter.

Des milliers de travailleurs dans un entrepôt d’Amazon près de Birmingham, en Alabama, se sont rapprochés cette semaine de la tenue d’un vote sur la création d’un syndicat, une étape importante pour le grand employeur à la croissance la plus rapide du pays et un coup d’État pour les syndicats faire une percée chez le géant du e-commerce.

Le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins représente les travailleurs de détaillants physiques comme le magasin phare de Macy à Herald Square, H&M et Zara.

« Nous ne pensons pas que ce groupe représente la majorité des opinions de nos employés », a déclaré une porte-parole d’Amazon, Heather Knox, dans un communiqué sur le syndicat. «Nos employés choisissent de travailler chez Amazon parce que nous offrons certains des meilleurs emplois disponibles partout où nous embauchons, et nous encourageons quiconque à comparer notre rémunération globale, nos avantages sociaux et notre environnement de travail à ceux de toute autre entreprise avec des emplois similaires.»

Amazon entreprend une frénésie d’embauche historique pendant la pandémie, ajoutant 1 400 employés par jour et mettant l’entreprise sur la bonne voie pour devenir le plus grand employeur privé du pays dans quelques années.

Les rangs du syndicat comprennent également un mélange diversifié de travailleurs dans des endroits comme l’usine General Mills qui fabrique des céréales dans l’Iowa et des usines de volaille dans le sud.

Le syndicat s’est opposé à la proposition d’Amazon de construire un deuxième siège à New York, à peu près au même moment où il essayait d’organiser les travailleurs du grand entrepôt de l’entreprise à Staten Island. Mais cet effort de 2018 n’a jamais abouti à une élection syndicale formelle.

La pandémie a ravivé l’attention de la main-d’œuvre d’Amazon, dans le cadre d’un accent plus large sur la sécurité, la rémunération et les sacrifices des travailleurs essentiels dans les épiceries et les centres de commerce électronique qui ont aidé à maintenir les marchandises acheminées vers les consommateurs confinés chez eux pendant les fermetures de cette année.

Amazon fait également face à un examen de plus en plus attentif, à la fois à Capitol Hill et par des représentants de l’État, sur sa puissance croissante dans le secteur de la vente au détail et son rôle en tant que grand employeur.

Amazon a vanté ses investissements dans la sécurité, notamment en fournissant à ses employés des tests gratuits de Covid-19 dans les laboratoires qu’il a mis en place et exploite. Il souligne également son salaire de départ de 15 $ l’heure et les prestations de soins de santé. Les militants syndicaux et certains élus ont encore fait part de leurs préoccupations concernant les taux de blessures dans les entrepôts, les horaires de travail rigides et la surveillance des travailleurs pour maximiser la productivité.

L’entreprise a également été accusée de représailles contre les travailleurs qui s’expriment. La semaine dernière, le NLRB a déclaré qu’il avait trouvé le mérite dans l’affirmation d’un travailleur selon laquelle Amazon avait illégalement riposté contre lui pour avoir organisé des manifestations ce printemps à l’extérieur de l’entrepôt de Staten Island pour attirer l’attention sur les préoccupations concernant la sécurité pendant la pandémie. Amazon a déclaré que le travailleur avait été licencié pour «une violation flagrante de nos normes de conduite et de notre politique en matière de harcèlement».

L’entrepôt de l’Alabama a ouvert juste au moment où Covid-19 est arrivé aux États-Unis. Amazon a annoncé des plans pour l’entrepôt Bessemer en 2018, dans le cadre d’une expansion dans les zones métropolitaines de taille moyenne afin de pouvoir stocker plus de produits plus près des clients pour une livraison rapide. L’économie locale dépendait autrefois des emplois de l’industrie sidérurgique, mais ceux-ci ont en grande partie disparu, et Amazon, qui s’est engagé à embaucher 1500 personnes, a reçu 51 millions de dollars dans les incitations fiscales locales et étatiques. Mme Knox a déclaré que le salaire moyen à l’entrepôt était de 15,30 $ l’heure.