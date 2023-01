Les travailleurs d’Amazon organisent la toute première grève au Royaume-Uni sur les salaires et les conditions de travail

L’action de mercredi contre le frim est la première grève légalement mandatée à avoir lieu au Royaume-Uni. Le personnel britannique d’Amazon avait précédemment cessé de travailler spontanément en août et le Black Friday en novembre.

Un porte-parole du géant de la technologie a déclaré à CNBC dans un communiqué que le personnel impliqué ne représentait “qu’une fraction de 1% de nos employés britanniques”. Le porte-parole a déclaré que le salaire des employés d’entrepôt d’Amazon au Royaume-Uni avait augmenté de 29% depuis 2018 et a souligné un paiement unique de 500 £ versé au personnel pour aider à faire face à la crise du coût de la vie.

Ils veulent aussi de meilleures conditions de travail. Les travailleurs d’Amazon se sont plaints de longues heures de travail, ainsi que surveillance agressive et technologiquement améliorée des employés .

Le personnel est mécontent d’une augmentation de salaire de 50 pence (56 cents US) par heure, soit l’équivalent de 5% et bien en dessous de l’inflation. Amazon a introduit la hausse de salaire l’été dernier. Mais les employés des entrepôts disent que cela ne correspond pas à la hausse du coût de la vie. Ils veulent que l’entreprise paie un minimum de 15 £ de l’heure.

Westwood a déclaré que lui et son partenaire étaient dans une situation financière raisonnable pour le moment. Mais il s’inquiète pour les autres employés, dont l’un, selon lui, travaillait 60 heures par semaine pour faire face aux paiements hypothécaires.

L’inflation a grimpé en flèche en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement résultant de la guerre en Ukraine. Les prix à la consommation ont augmenté de 10,5 % en glissement annuel en décembre ; en réponse, la Banque d’Angleterre a relevé les taux d’intérêt pour maîtriser la hausse des coûts.

“Nous avons tous vu les bénéfices qu’ils réalisent pendant la pandémie – c’est ce qui a le plus irrité les gens”, a déclaré Westwood à CNBC par téléphone. “Nous nous attendions à une meilleure augmentation que ce qu’ils imposaient.”

L’action de mercredi au Royaume-Uni intervient alors qu’Amazon licencie des milliers de personnes dans le monde. L’entreprise a commencé à licencier 18 000 travailleurs la semaine dernière dans le but de ralentir une partie de l’expansion qu’elle a entreprise pendant la période de Covid-19 et de se préparer à une éventuelle récession en 2023.

Plus tôt ce mois-ci, Amazon a lancé une consultation pour fermer trois de ses sites britanniques, où il emploie au total 1 200 personnes. Cette décision ne fait pas partie des 18 000 suppressions d’emplois d’Amazon, selon l’entreprise.

Amazon a longtemps été critiqué pour ses pénuries de main-d’œuvre, l’entreprise étant souvent accusée de mauvaises conditions de travail dans ses entrepôts et ses opérations de livraison et écraser les tentatives des employés de se syndiquer. En avril, le personnel de l’entrepôt de l’entreprise à Staten Island à New York est devenu le premier groupe aux États-Unis à voter en faveur de l’adhésion à un syndicat.

“Nous sommes solidaires des travailleurs d’Amazon de Coventry qui luttent pour des salaires et des avantages sociaux plus élevés”, a déclaré à CNBC Chris Smalls d’Amazon Labour Union, qui a créé le syndicat. “Il est temps qu’Amazon, qui prétend être la meilleure entreprise de la Terre, vienne à la table et négocie de bonne foi avec ses syndicats.”