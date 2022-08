Les travailleurs d’Amazon ont quitté leur salaire et craignent pour la sécurité au hub aérien de Californie

Un cargo Boeing 767 de marque Amazon, surnommé Amazon One, survole le lac Washington lors du Seattle Seafair Air Show le 5 août 2016 à Seattle.

Les travailleurs d’Amazon du plus grand hub aérien de l’entreprise en Californie ont quitté le travail plus tôt cette semaine pour exiger des salaires plus élevés et des améliorations de la sécurité.

L’arrêt de travail de lundi a été coordonné par un groupe d’employés de l’usine de San Bernardino qui s’organisent sous le nom d’Inland Empire Amazon Workers United. L’installation, connue sous le nom de KSBD, est l’un des hubs de fret aérien tentaculaires de la société où des avions de marque Amazon transportent des colis vers des entrepôts à travers le pays.

Plus de 150 travailleurs ont participé au débrayage, Le Washington Post rapporté, citant les chiffres des organisateurs. Amazon a répliqué qu’environ 74 travailleurs ont quitté le travail sur les 1 500 employés de l’établissement.

L’Inland Empire Amazon Workers United demande à Amazon d’augmenter le taux de rémunération de base à 22 dollars de l’heure, contre 17 dollars de l’heure.

Plus de 900 salariés ont signé une pétition réclamant des augmentations de salaire, selon le Warehouse Worker Resource Centerune organisation à but non lucratif qui défend les travailleurs de l’Inland Empire, une région située à l’est de Los Angeles.

Le porte-parole d’Amazon, Paul Flaningan, a déclaré que les employés à temps plein de l’établissement peuvent gagner jusqu’à 19,25 dollars de l’heure, selon leur quart de travail.

Le groupe a également fait part de ses inquiétudes concernant la chaleur “suffocante”. Il y a eu 24 jours le mois dernier où les températures ont atteint 95 degrés ou plus à l’aéroport de San Bernardino, a indiqué le groupe. Les travailleurs ont déjà parlé aux responsables de l’établissement des températures élevées, ce qui les a amenés à créer des aires de repos supplémentaires.

La température la plus élevée enregistrée dans l’installation est de 77 degrés, a déclaré Flaningan. Il a ajouté que l’entreprise respecte le droit de ses employés d’exprimer leurs opinions.

“Bien que nous écoutions et cherchions toujours des moyens de nous améliorer, nous restons fiers du salaire compétitif, des avantages sociaux complets et de l’expérience de travail engageante et sûre que nous offrons à nos équipes dans la région”, a déclaré Flaningan.

L’Inland Empire a été un axe de développement majeur pour Amazon et d’autres sociétés de commerce électronique. Les entrepôts et les hubs de livraison se sont rapidement développés ces dernières années, soulever des inquiétudes sur la pollution et les autres atteintes à l’environnement.

Amazon est le plus grand employeur du secteur privé de la région, l’Inland Empire Amazon Workers United dit dans un communiqué.

Le débrayage survient alors qu’Amazon a fait face à un pic d’activité d’organisation dans son entrepôt et sa main-d’œuvre de livraison. Un entrepôt Amazon à Staten Island a voté pour le premier syndicat américain de l’entreprise, tandis que les résultats d’une élection dans une usine de l’Alabama restent trop proches pour être connus. Les travailleurs ont également organisé des manifestations pour souligner les problèmes de sécurité au plus fort de la pandémie de Covid-19.

REGARDEZ: Pourquoi des victoires syndicales improbables s’installent dans plus de 200 Starbucks, Google, Apple et plus