Les travailleurs d’Amazon entameront une grève officielle pour la première fois au Royaume-Uni

Des centaines de Amazone les travailleurs vont se mettre en grève, a déclaré vendredi le syndicat britannique GMB, marquant une première pour les employés de l’entreprise au Royaume-Uni

Les employés de l’entrepôt d’Amazon à Coventry, dans le centre de l’Angleterre, ont voté vendredi pour la grève, le débrayage devant avoir lieu en janvier 2023. Environ 1 000 personnes travaillent dans l’usine de Coventry.

Les travailleurs sont mécontents d’une augmentation de salaire de 3%, soit 50 pence par heure, introduite par Amazon cet été, qui, selon eux, ne correspond pas à la hausse du coût de la vie. Ils veulent qu’Amazon paie un minimum de 15 £ de l’heure.

L’inflation a grimpé en flèche en raison de l’augmentation des coûts de l’énergie et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les prix à la consommation atteignant actuellement leur plus haut niveau depuis 41 ans. La Banque d’Angleterre a relevé ses taux d’intérêt jeudi dans le but de ralentir l’inflation.

Bien que les travailleurs d’Amazon au Royaume-Uni aient précédemment cessé de travailler en août et le Black Friday de novembre pour protester contre l’augmentation de salaire estivale, il s’agissait de retraits de travail spontanés et non autorisés.

Ce sera la première grève légalement mandatée à avoir lieu au Royaume-Uni

“Les travailleurs d’Amazon à Coventry sont entrés dans l’histoire – ils seront les premiers au Royaume-Uni à participer à une grève officielle”, a déclaré Amanda Gearing, organisatrice principale de GMB, dans un communiqué vendredi.

Amanda Gearing, organisatrice principale chez GMB, a déclaré que les travailleurs de Coventry “devraient être applaudis pour leur courage et leur détermination”.

“Le fait qu’ils soient obligés de se mettre en grève pour gagner un salaire décent auprès de l’une des entreprises les plus précieuses au monde devrait être un signe de honte pour Amazon”, a déclaré Gearing dans un communiqué.

« Amazon peut se permettre de faire mieux. Il n’est pas trop tard pour éviter une grève ; mettez-vous autour de la table avec GMB pour améliorer les salaires et les conditions des travailleurs.

Environ 98 % des travailleurs qui se sont rendus aux urnes ont opté pour la grève avec un taux de participation de plus de 63 %.

Dans une déclaration envoyée par e-mail à CNBC, un porte-parole d’Amazon a déclaré: “Nous apprécions l’excellent travail accompli par nos équipes tout au long de l’année et nous sommes fiers d’offrir un salaire compétitif qui commence à un minimum de 10,50 £ à 11,45 £ par heure, selon emplacement.”

“Cela représente une augmentation de 29% du salaire horaire minimum versé aux employés d’Amazon depuis 2018. Les employés bénéficient également d’avantages complets qui valent des milliers d’autres – y compris une assurance médicale privée, une assurance-vie, des repas subventionnés et une remise pour les employés, pour n’en nommer qu’un peu.”

“En plus de cela, nous sommes heureux d’avoir annoncé que les employés de première ligne à temps plein, à temps partiel et saisonniers recevront un paiement spécial unique supplémentaire pouvant atteindre 500 £ en guise de remerciement supplémentaire”, a ajouté le porte-parole.

Amazon a longtemps été critiqué pour ses pénuries de main-d’œuvre, l’entreprise étant souvent accusée de mauvaises conditions de travail dans ses entrepôts et ses opérations de livraison. En avril, le personnel de l’entrepôt de l’entreprise à Staten Island à New York est devenu le premier groupe aux États-Unis à voter en faveur de l’adhésion à un syndicat.

Le débrayage s’ajoutera à la vague d’actions revendicatives qui se déroule à travers le pays. Au cours des dernières semaines, des actions de grève à venir ont été annoncées par des infirmières, des cheminots, des postiers, des ambulanciers, du personnel des aéroports, des agents des forces frontalières, des travailleurs de la voirie, du personnel d’Eurostar, des fonctionnaires, des chauffeurs de bus, des pompiers, des travailleurs caritatifs, des météorologues et des travailleurs offshore. .

