Les travailleurs d’Amazon du sud de la Californie déposent leur candidature pour une élection syndicale

Les travailleurs font la queue pour voter pour une élection syndicale au centre de distribution JFK8 d’Amazon, dans le quartier de Staten Island à New York, États-Unis, le 25 mars 2022.

Amazone les travailleurs d’un entrepôt du sud de la Californie ont déposé une pétition pour former un syndicat auprès du National Labor Relations Board.

Les employés de l’entrepôt, situé à Moreno Valley, en Californie, cherchent à être représentés par l’Amazon Labour Union, un groupe local de travailleurs actuels et anciens d’Amazon qui a syndiqué avec succès un entrepôt de Staten Island, appelé JFK8, plus tôt cette année.

Si une élection était autorisée par le Conseil national des relations de travail à ONT8, ce serait la première fois que les employés d’une usine d’Amazon en Californie tiendraient un vote sur l’opportunité d’adhérer à un syndicat.

Kayla Blado, porte-parole du NLRB, a confirmé que les organisateurs de l’ONT8 avaient déposé mardi une pétition auprès de l’agence pour une proposition d’unité de 800 travailleurs. Blado a déclaré que le NLRB attend des documents supplémentaires du syndicat avant de pouvoir commencer à vérifier que le groupe a obtenu une manifestation d’intérêt, ce qui indiquerait qu’il a atteint le seuil requis pour les signatures des employés.

Chris Smalls, leader de l’ALU dit dans un tweet qu’une pétition a été déposée, et il a félicité les travailleurs d’avoir pris des mesures pour organiser leur établissement. “Plus de détails à venir”, a-t-il ajouté.

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Cette décision s’ajoute à une récente reprise de l’organisation du travail parmi les travailleurs d’Amazon. Le vote historique à l’entrepôt JFK8 d’Amazon a donné le coup d’envoi à de nouvelles tentatives de syndicalisation dans d’autres installations, y compris sur un site près d’Albany, où les travailleurs devraient commencer à voter mercredi sur l’opportunité d’adhérer à l’ALU. L’élection se termine le 17 octobre et le NLRB commencera à compter les bulletins de vote le lendemain.

ONT8 fait partie de l’Inland Empire, une région située à l’est de Los Angeles qui a été un axe de développement majeur pour Amazon et d’autres sociétés de commerce électronique. Les entrepôts et les hubs de livraison se sont rapidement développés ces dernières années, soulever des inquiétudes sur la pollution et autres dommages environnementaux.

Amazon est le le plus grand employeur privé de la région, avec environ 40 000 travailleurs. L’entreprise employait plus de 1,6 million de personnes dans le monde fin 2021.

Les travailleurs d’un important hub aérien d’Amazon dans la ville voisine de San Bernardino ont récemment organisé des débrayages pour exiger des augmentations de salaire et souligner les problèmes de sécurité. Ils se sont engagés à repartir cette semaine, aux côtés de personnes dans des installations en Géorgie et en Illinois, à temps pour l’événement de remise Prime Day d’Amazon, pour exhorter l’entreprise à répondre aux préoccupations des employés concernant les conditions de travail.

