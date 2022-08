Les travailleurs d’Amazon dans un entrepôt près d’Albany déposent leur candidature aux élections syndicales

Les travailleurs et les partisans tiennent des pancartes après avoir déposé une pétition demandant une élection pour former un syndicat devant le bureau régional du National Labor Relations Board (NLRB) dans le Brooklyn Borough de New York, le lundi 25 octobre 2021.

Les travailleurs d’Amazon dans un entrepôt du nord de l’État de New York ont ​​déposé une pétition pour former un syndicat auprès du National Labor Relations Board, a confirmé l’agence mardi.

Les employés de l’entrepôt, situé dans la ville de Schodack, au sud-est d’Albany, dans l’État de New York, cherchent à être représentés par l’Amazon Labour Union, un groupe local d’employés actuels et anciens d’Amazon qui a réussi à syndiquer l’un des employés de Staten Island de l’entreprise. entrepôts, connus sous le nom de JFK8, plus tôt cette année.

La porte-parole du NLRB, Kayla Blado, a confirmé que les organisateurs de l’entrepôt, appelé ALB1, ont déposé une pétition auprès de l’agence mardi pour une unité proposée de 400 personnes. Elle a ajouté que le bureau régional du NLRB à Buffalo est en train de vérifier que le groupe a obtenu une manifestation d’intérêt, ce qui indique qu’il a atteint le seuil requis pour les signatures des employés.

Heather Goodall, une employée de l’entrepôt ALB1 qui dirige l’effort de syndicalisation, a déclaré qu’elle et d’autres organisateurs prévoyaient de tenir une conférence de presse mercredi pour discuter de la campagne syndicale.

Goodall et d’autres travailleurs tentent d’organiser leur lieu de travail depuis quelques mois. Amazon a pris note. À la fin du mois dernier, il a commencé à organiser des réunions à ALB1 pour décourager les employés de se syndiquer, y compris des présentations de diaporamas décrivant les syndicats comme une “entreprise qui vend un service”.

L’effort de syndicalisation à Albany marque la dernière tentative de syndicalisation d’un entrepôt Amazon. L’ALU, dirigée par l’ancien employé Chris Smalls, n’a pas réussi à reproduire en mai sa campagne syndicale réussie dans un autre entrepôt de Staten Island, mais elle a toujours cherché à gagner du terrain ailleurs, notamment à Albany et dans un entrepôt du Kentucky. Pendant ce temps, les résultats d’une élection dans une installation de l’Alabama restent trop proches pour être connus.

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

L’entreprise a précédemment déclaré qu’elle ne pensait pas que les syndicats étaient le bon choix pour ses employés. Amazon se bat également pour faire rejeter le vote dans son entrepôt JFK8, arguant que l’ALU et le NLRB ont agi d’une manière qui a entaché les résultats des élections.

Un syndicat qui a dirigé l’effort de syndicalisation en Alabama conteste les résultats d’une récente élection de refonte, arguant qu’Amazon s’est ingéré de manière inappropriée dans la campagne. Amazon s’est également opposé à la conduite du syndicat pendant les élections.

