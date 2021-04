Malgré le soutien public le plus fort et le président le plus sympathique depuis des années, le mouvement ouvrier américain vient de subir une nouvelle défaite cinglante.

Les employés des entrepôts d’Amazon à Bessemer, en Alabama, ont voté à une écrasante majorité contre l’adhésion au Syndicat du commerce de détail, de gros et des grands magasins lors des résultats électoraux très attendus annoncés vendredi.

Amazon et des groupes d’entreprises ont célébré cette décision, affirmant que les employés des entrepôts avaient une chance de peser le pour et le contre de l’adhésion à un syndicat – et ont voté pour la rejeter.

Mais les militants syndicaux soutiennent que le vote déséquilibré montre à quel point les chances sont inéquitables contre les efforts de syndicalisation et soulignent la nécessité pour le Congrès de réformer la législation du travail américaine. Le mois dernier, la Chambre a adopté une telle législation – la loi sur la protection du droit syndical (PRO) – mais elle risque de mourir au Sénat.

Les résultats de Bessemer « révèlent un système électoral défectueux », a déclaré Celine McNicholas, avocate du travail à l’Institut de politique économique de gauche, dans un communiqué. » Il est clair que si les décideurs politiques ne réforment pas le système de droit du travail de notre pays, ils nient en fait aux travailleurs un droit significatif à un syndicat et à la négociation collective. »

Le syndicat du commerce de détail se plaint qu’Amazon a enduit le lieu de travail de l’Alabama d’affiches antisyndicales et obligé les employés à assister à des sessions obligatoires au cours desquelles l’entreprise a dénigré le syndicat. Les organisateurs syndicaux, en revanche, devaient attraper les employés devant la porte de l’entrepôt pour faire leur présentation.

« La loi a laissé tomber les travailleurs », a déclaré Benjamin Sachs, professeur de droit du travail à la Harvard Law School. « La loi donne aux employeurs beaucoup trop de latitude pour interférer dans la capacité des travailleurs de faire le choix d’adhérer à un syndicat. Ce choix devrait appartenir aux travailleurs et non aux employeurs. »

Les partisans d’Amazon notent que l’entreprise payait en moyenne 15,30 dollars de l’heure – plus du double du salaire minimum en Alabama – et offrait des soins de santé et d’autres avantages. « La représentation syndicale est un choix pour les travailleurs », a déclaré David French, porte-parole de la National Retail Federation. « Mais beaucoup préfèrent clairement les opportunités dans un marché concurrentiel qui offre des salaires et des avantages sociaux élevés. »

Randy Korgan, directeur national de la Fraternité internationale des Teamsters pour Amazon, a rejeté l’idée qu’Amazon paie des salaires compétitifs à un moment où 15 dollars de l’heure sont devenus le salaire minimum dans certains États. Korgan a déclaré qu’il gagnait lui-même plus de 15 dollars de l’heure en tant qu’employé d’entrepôt au début des années 1990.

« Utiliser le salaire minimum comme baromètre est une énorme erreur », a déclaré Korgan. « Ce n’est pas un travail au salaire minimum et pour tout employeur de se féliciter et de l’utiliser comme un poste d’orientation montre qu’il ne comprend pas à quel point ce travail est difficile. »

Les syndicats américains sont en déclin depuis des décennies. Le pourcentage de travailleurs qui appartiennent à des syndicats a culminé à 34,8% en 1954, selon le Congressional Research Service. L’année dernière, leur part de travailleurs était tombée à 10,8%, rapporte le ministère du Travail.

Le taux de syndicalisation de l’Amérique est l’un des plus bas du monde; il se compare à 90 pour cent en Islande, 67 pour cent au Danemark, 28 pour cent au Canada et 17 pour cent en Allemagne, selon l’Organisation internationale du travail.