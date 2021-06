Les travailleurs d’Amazon blessés à des taux plus élevés que les entreprises rivales

Les employés d’entrepôt d’Amazon sont blessés à des taux plus élevés que les entreprises rivales, selon une nouvelle étude.

En 2020, il y a eu 5,9 blessures graves pour 100 employés d’entrepôt d’Amazon, ce qui est près de 80% plus élevé que le taux de blessures graves dans les entrepôts non Amazon, a écrit le Centre d’organisation stratégique dans un nouveau rapport publié mardi. Le SOC a déclaré que les incidents graves incluent toutes les blessures qui obligent les employés à s’absenter complètement du travail, appelés « blessures avec perte de temps », ou à être soumis à des tâches légères ou restreintes.

Le SOC, qui est une coalition de syndicats comprenant la Fraternité internationale des Teamsters et le Service Employees International Union, a analysé les données récemment publiées et rapportées par Amazon à l’Occupational Safety and Health Administration couvrant les accidents du travail entre 2017 et 2020.

Les taux de blessures d’Amazon étaient également plus élevés que ceux de Walmart, l’un de ses plus proches concurrents de la vente au détail. Le taux global de blessures d’Amazon en 2020 était de 6,5 cas pour 100 travailleurs, selon l’étude. C’est plus du double de celui de Walmart, qui a signalé trois cas pour 100 employés en 2020.

Séparément, le Washington Post a publié mardi une analyse des données de l’OSHA, qui a montré que les taux de blessures graves d’Amazon sont presque le double de ceux des entrepôts non Amazon.

Les représentants d’Amazon n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les données de l’OSHA. Walmart n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Les résultats surviennent alors qu’Amazon a récemment pris des mesures pour améliorer ses programmes de sécurité au travail alors qu’il fait face à un examen minutieux de la part des employés, des groupes de défense des droits et des politiciens sur les conditions de travail dans les entrepôts avant et pendant la pandémie.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, a récemment admis que l’entreprise devait « faire un meilleur travail pour nos employés » et s’est engagé à faire d’Amazon le « meilleur employeur au monde ». Le mois dernier, Amazon réitéré son objectif réduire de 50 % les accidents du travail d’ici 2025. Amazon prévoit également d’investir plus de 300 millions de dollars cette année dans des projets de sécurité.

Les programmes de santé et de sécurité d’Amazon se sont concentrés, en partie, sur l’ergonomie, l’amélioration des équipements et, plus récemment, le ciblage des blessures liées au travail liées aux troubles musculo-squelettiques.

Mais les travailleurs d’Amazon, d’anciens responsables de l’OSHA et des représentants syndicaux ont déclaré au Post que les quotas de productivité d’Amazon étaient en partie responsables de l’augmentation des taux de blessures. L’entreprise exige que les employés d’entrepôt prélèvent, emballent et rangent un certain nombre d’articles par heure.

Les taux de blessures dans les entrepôts d’Amazon étaient inférieurs en 2020 par rapport aux années précédentes, a constaté le SOC. La baisse est probablement due au fait qu’Amazon a temporairement suspendu le suivi des performances pendant une partie de l’année dernière pour donner aux travailleurs plus de temps pour se laver et se désinfecter les mains au milieu de la pandémie de coronavirus.

Une grande partie de la discussion sur la sécurité au travail chez Amazon s’est concentrée sur les employés de ses opérations d’entrepôt tentaculaires. L’étude SOC a également identifié que les taux de blessures sur le réseau de livraison sous contrat d’Amazon sont plus élevés que ceux de ses centres de distribution.

Les partenaires de service de livraison d’Amazon, ou DSP, sont des sociétés sous contrat, généralement reconnaissables aux fourgons de marque Amazon, qui sont chargées de récupérer les colis dans les stations de livraison Amazon et de les déposer aux portes. Parce qu’ils ne sont pas considérés comme des employés d’Amazon, l’entreprise ne signale pas les taux de blessures parmi les conducteurs.

En 2019 et 2020, au moins 129 DSP ont déposé des dossiers de blessures auprès de l’OSHA qui couvrent plus de 6 000 travailleurs, selon l’étude. Le SOC a constaté que ces DSP ont signalé des taux de blessures de 14 et 13,3, respectivement, pour 100 travailleurs. De plus, la majorité des blessures signalées par les DSP en 2019 et 2020 étaient graves, obligeant les employés à s’absenter du travail pour récupérer, a déclaré le SOC.