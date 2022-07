Les travailleurs contractuels qui pensaient être au Canada ont été légalement sommés de partir

Plus d’une centaine de travailleurs étrangers employés par l’intermédiaire d’une agence tierce sont sans emploi et au moins certains d’entre eux ont reçu l’ordre de quitter le pays après que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a découvert qu’ils travaillaient dans le pays sans les autorisations appropriées. Documentation.

Des agents de l’ASFC étaient à Lake Louise le 12 juillet dans le cadre d’une enquête en cours en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et du Code criminel du Canada sur les travailleurs de l’accueil à Lake Louise, Jasper et Banff, en Alberta.

Certains des employés contractuels qui disent avoir travaillé pour une agence d’intérim appelée One Team ont accepté de parler. CBC News a accepté de ne pas divulguer leurs noms en raison de l’enquête en cours dans laquelle ils sont impliqués.

Un couple dans la vingtaine, qui dit s’être rendu à Toronto depuis le Mexique fin mai, est venu en tant que touriste. En ligne, ils ont trouvé un groupe Facebook basé à Toronto qui se concentrait sur la connexion des Mexicains dans la ville.

C’est là qu’ils ont vu l’opportunité avec One Team de travailler – et de rester au Canada pour l’été – sur une simple publication sur les réseaux sociaux avec un numéro de téléphone.

Ils ont rencontré une autre paire d’employés fraîchement recrutés, également du Mexique, la société a payé les vols vers l’Alberta, et ils sont arrivés à Lake Louise – emménageant finalement ensemble dans des logements pour employés et travaillant au Lake Louise Inn.

Des tentatives par téléphone et par e-mail ont été faites pour entrer en contact avec One Team, mais aucune réponse n’a été reçue au moment de la publication.

“C’est dommage ce qui leur arrive”

“L’un des lave-vaisselle est arrivé en pleurant en disant qu’il allait être renvoyé chez lui”, a déclaré Marcel Patenaude, cuisinier à l’auberge Lake Louise. “Comme je l’ai dit, des gens super sympas, des travailleurs acharnés. C’est dommage ce qui leur arrive.”

Patenaude a déclaré plus tard dans la journée que davantage de travailleurs étaient venus manger, contrariés et pris par surprise.

D’autres travailleurs ont raconté des histoires similaires, racontant à CBC News qu’ils se sont rendus au Canada en tant que visiteurs et ont ensuite trouvé une opportunité de travail, qu’ils considéraient comme un moyen d’explorer le pays plus longtemps.

Mais le 12 juillet, les employés ont été surpris lorsqu’ils ont été emmenés pour des entretiens individuels, d’abord avec des policiers qui avaient un interprète avec eux, puis avec l’ASFC.

“Nous avions tellement peur à ce moment-là”, a déclaré l’un des travailleurs.

Par l’intermédiaire du traducteur, ils ont appris que One Team faisait l’objet d’une enquête et qu’ils n’avaient pas le travail de documentation approprié au Canada.

“Je pensais que tout était légal et que je ne manquais pas de respect aux lois du Canada.”

Les travailleurs qui ont parlé à CBC News supposent qu’il y a au moins 20 autres employés contractuels de Lake Louise Inn qui ont reçu l’ordre de quitter le pays.

Passeports confisqués

Ils ont également déclaré que les autorités avaient confisqué leurs passeports et leurs pièces d’identité pour le moment.

Un responsable du Lake Louise Inn a été contacté jeudi pour commenter, mais dans un communiqué envoyé par courrier électronique, la GRC serait la mieux placée pour fournir des informations supplémentaires.

La GRC a déclaré que l’enquête était entre les mains de l’ASFC et ne pouvait pas faire de commentaires supplémentaires.

Les travailleurs de Fairmont Hotels & Resorts, qui exploitent le Château Lake Louise, Banff Springs et Jasper Park Lodge font également l’objet d’une enquête et l’entreprise affirme qu’elle coopère à l’enquête.

Selon Anastasia Martin-Stilwell, porte-parole de la région des montagnes de l’Ouest de Fairmont Canada, l’ASFC a interrogé 32 employés contractuels qui travaillaient dans les divisions de l’entretien ménager, de l’intendance, de la cuisine et de la résidence.

“Il a été déterminé qu’un total de 31 personnes avaient sans le savoir des documents d’emploi inappropriés, y compris des permis de travail et un visa approprié”, a écrit Martin-Stilwell dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Les contractuels étaient employés et payés par un fournisseur de personnel tiers, One Team. Les hôtels font appel à des agences de recrutement tierces pour les aider à relever les défis liés aux pénuries de main-d’œuvre.”

Des agents de l’Agence des services frontaliers du Canada étaient à Lake Louise mardi dans le cadre d’une enquête en cours sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et le Code criminel du Canada. (Banff & Lake Louise Tourism/Paul Zizka Photography)

Martin-Stilwell a écrit que Chateau Lake Louise avait fait preuve de diligence raisonnable dans les opérations de One Team. Selon le communiqué, l’entreprise sous-traitante a déclaré à Fairmont qu’elle serait responsable de garantir tous les documents attestant que les travailleurs ont été embauchés correctement avec la capacité de travailler légalement au Canada.

Dans trois hôtels Fairmont Chateau en Alberta, Chateau Lake Louise, Banff Springs et Jasper Park Lodge, Martin-Stillwell a déclaré avoir trouvé un total de 105 travailleurs contractuels One Team.

Fairmont n’a pas précisé si tous ces travailleurs étaient employés sans la documentation appropriée.

“Après consultation avec l’ASFC, la GRC et le conseiller juridique interne, nous n’avons plus de contrats avec One Team, ce qui entraîne la fin immédiate de tout quart de travail contractuel accordé aux travailleurs”, a déclaré Martin-Stilwell.

Trouver un moyen de rentrer à la maison

Au Lake Louise Inn, les travailleurs restent dans des logements jusqu’à ce qu’ils se rendent à Calgary. Un certain nombre d’ouvriers craignaient de trouver l’argent pour faire le voyage.

Au Fairmont, Martin-Stilwell a écrit qu’ils offraient aux employés concernés un logement et de la nourriture pendant 10 jours. Ils offriront également un transport gratuit vers Calgary ou Edmonton.

“Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une période incroyablement difficile pour toutes les personnes impliquées”, a écrit Martin-Stilwell. “Nous avons appris que nous ne sommes pas légalement autorisés à fournir une compensation financière aux travailleurs contractuels de One Team.”

L’ampleur de cette enquête n’a pas été rendue publique par l’ASFC.

“Comme il s’agit d’une enquête en cours, il serait inapproprié de commenter davantage pour le moment”, lit-on dans un communiqué de Rebecca Purdy, porte-parole de l’ASFC.