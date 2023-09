TORONTO-

Un organisme de bienfaisance national au service des personnes travaillant dans l’industrie du divertissement a déclaré avoir distribué 1,2 million de dollars d’aide aux Canadiens touchés par les grèves des acteurs et des écrivains d’Hollywood.

L’AFC, anciennement connue sous le nom d’Actors’ Fund of Canada, affirme que plus de 500 travailleurs du cinéma et de la télévision ont bénéficié d’une aide financière d’urgence depuis que la Writers Guild of America a débrayé le 2 mai.

Le directeur exécutif, David Hope, a déclaré que le besoin s’est intensifié lorsque la Screen Actors Guild et la Fédération américaine des artistes de la télévision et de la radio ont débrayé le 14 juillet et ont fermé davantage de plateaux.

Il affirme que plus de 500 candidats supplémentaires cherchent de l’aide, mais que le programme d’aide financière d’urgence de l’AFC est déjà épuisé pour l’année. Il se tourne vers le public pour obtenir des dons.

Les deux grèves de la SAG-AFTRA et de la WGA ont stoppé la plupart des productions américaines tournées au Canada, mettant au chômage des dizaines de milliers de talents et d’équipes locales.

Hope affirme que bon nombre d’entre eux sont des travailleurs à la demande qui ont du mal à acheter de la nourriture, à payer leur loyer ou leur hypothèque et à répondre à d’autres besoins fondamentaux. Ils comprennent des acteurs, des réalisateurs et une équipe.

« Les membres du public perçoivent souvent le secteur du cinéma et de la télévision comme glamour et que les gens qui travaillent dans le secteur sont très bien payés et vivent une vie de luxe. En réalité, ils travaillent comme tout le monde », a déclaré Hope lundi.

« Parce qu’il s’agit d’un travail à la demande, c’est assez variable. Les gens avaient un revenu stable, ils payaient leur hypothèque et ils nourrissaient leurs enfants grâce à cela. Ce travail a disparu maintenant. »

L’AFC offre jusqu’à 2 000 $ aux personnes les plus à risque et propose également des webinaires sur le bien-être et des sessions sur la façon de trouver un emploi temporaire.

« Vous savez, ces 2 000 $, si vous habitez à Toronto, à Vancouver ou dans bien d’autres endroits, ne suffisent même pas à payer votre loyer », a déclaré Hope.

« Nous sommes en mesure de donner aux gens un peu de temps pour les aider à gérer leur situation et à trouver des alternatives qui les mèneront jusqu’à la fin des grèves, quand elles surviendront. »

Hope a déclaré que les acteurs et les producteurs de la série « The Good Doctor », tournée en Colombie-Britannique, ont fait don de plus de 10 000 $ à l’AFC ces dernières semaines, et cela comprenait les contributions des stars Freddie Highmore, Paige Spara, Will Yun Lee et Daniel Dae Kim.

Hope a déclaré qu’un montant similaire provenait des acteurs et des producteurs de la série « Fire Country », tournée en Colombie-Britannique, avec des donateurs comprenant les co-créateurs Tony Phelan et Max Thieriot, et les stars Diane Farr, Billy Burke, Kevin Alejandro et Stephanie Arcila.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 18 septembre 2023.