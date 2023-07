Les travailleurs canadiens disent que la santé mentale s’est détériorée: sondage

Un nouveau sondage montre que trois employés canadiens sur cinq éprouvent maintenant plus de stress lié au travail par rapport à l’année dernière, en raison de lourdes charges de travail et d’un manque de stabilité d’emploi. Beaucoup disent qu’ils se sentent également non soutenus par leurs employeurs.

Robert Walters, une firme de recrutement mondiale, a interrogé le mois dernier plus de 2 500 employés au Canada sur leurs conditions de travail et a constaté un écart important entre le montant que les entreprises dépensent pour les initiatives de bien-être et la façon dont les employés se sentent réellement au travail.

Selon les résultats du sondage de l’entreprise, 60 % des personnes interrogées ont déclaré souffrir de stress lié au travail, un tiers de ces employés, soit 34 %, déclarant ressentir cela « très souvent ». À l’autre extrémité de l’échelle, 10 % des répondants ont déclaré n’avoir subi aucun « stress récurrent » au travail cette année.

Martin Fox, directeur général de la succursale canadienne de Robert Walters, a déclaré que les employeurs dépensaient environ 400 $ à 600 $ par employé pour des initiatives de bien-être depuis le début de la pandémie en mars 2020.

« Il y a cette dichotomie entre les employeurs qui pensent qu’ils en font assez et les employés qui pensent qu’ils ne le font pas », a déclaré Fox à CTVNews.ca mardi.

Selon les résultats du sondage, 62 % des employés ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que leurs employeurs en faisaient assez pour aider à gérer le stress au travail. Pendant ce temps, 14% ont déclaré qu’ils pensaient que les efforts de l’entreprise étaient suffisants.

En essayant de déterminer qui devrait être responsable de la réduction du stress au travail, 45 % des répondants ont déclaré que c’est un travail pour les cadres supérieurs et les services des ressources humaines. Pendant ce temps, 19% des personnes interrogées ont déclaré que cela dépendait des supérieurs hiérarchiques.

Fox a déclaré que cette conversation ne devrait pas être à sens unique.

« Je pense que les employés doivent également être capables de se réguler pendant les périodes de stress et de communiquer leurs préoccupations ou leurs inquiétudes », a-t-il déclaré, ajoutant que les managers et les personnes occupant des postes de direction devraient recevoir une formation appropriée et le bon inventaire pour prendre en charge les problèmes de santé mentale.

QU’EST-CE QUI CAUSE DES NIVEAUX ÉLEVÉS DE STRESS EN 2023 ?

Les frontières de plus en plus floues entre le travail et la vie personnelle d’une personne, ainsi que les charges de travail croissantes et les délais serrés peuvent tous déclencher du stress chez les employés, selon l’enquête.

Selon le sondage, la principale cause de stress chez les employés de bureau concerne les préoccupations concernant la stabilité de l’emploi.

« Ce n’est pas vraiment surprenant compte tenu de la couverture continue que nous voyons dans les nouvelles sur l’économie turbulente, les licenciements massifs dans les grandes entreprises et en ce qui concerne la confiance des candidats et des clients », a déclaré Fox.

Jusqu’à présent en 2023, il y a eu des licenciements par des entreprises telles que Meta, Amazon, Google, Lyft, Shopify et Bell au Canada et aux États-Unis, alors que les entreprises disent qu’elles réduisent leurs effectifs et se restructurent après la pandémie. CTV News est une division de Bell Média, qui fait partie de Bell Canada Entreprises Inc.

Parmi les autres déclencheurs de stress mis en évidence dans les résultats du sondage, citons la pression exercée par la direction, 23 % des répondants l’identifiant comme le facteur le plus important contribuant à leur stress au travail, suivi de l’absence d’augmentation de salaire, signalée par 19 % des répondants.

« Se sentir sous-payé est une voie rapide vers la démotivation », a déclaré Fox. « Malheureusement, la hausse du coût de la vie et l’inflation rendent toute augmentation de salaire ou proposition d’augmentation de salaire insignifiante. »

Un dernier déclencheur identifié dans le sondage était l’augmentation de la charge de travail, notée par 13 % des répondants, les employés ayant le sentiment qu’ils devaient « intensifier » en raison d’une pénurie de talents et d’un pivotement constant.

Fox a déclaré que cette nouvelle vague de stress post-pandémique découle de la levée des restrictions liées au COVID-19 et du retour au travail en personne, ainsi que de la hausse rapide de l’inflation, créant une « tempête parfaite ».

COMMENT RÉDUIRE LE STRESS AU TRAVAIL ?

Fox a déclaré qu’il était crucial que les employeurs et les employés explorent des stratégies d’adaptation efficaces pour gérer le stress au travail.

Si ce stress n’est pas géré correctement, il peut faire boule de neige et entraîner des taux de roulement plus élevés, l’épuisement professionnel des employés, un manque de motivation et une baisse des niveaux de productivité.

Dans le sondage, 49 % des professionnels ont indiqué que la production de leur entreprise est élevée, mais 17 % ont déclaré qu’elle était de mauvaise qualité.

Fox a recommandé aux entreprises d’essayer de favoriser une culture de travail favorable et ouverte où les employés se sentent en sécurité pour exprimer leurs préoccupations. Il a ajouté que les managers devraient également recevoir davantage de formation sur les compétences non techniques afin de diriger avec empathie et de communiquer avec le personnel qui traverse une période difficile au travail.

Pour les employés, Fox a déclaré qu’ils ne devraient pas avoir peur de demander de l’aide ou de demander conseil à leurs collègues. Il a également suggéré de mettre en place un meilleur équilibre travail-vie personnelle en « s’éteignant complètement » en dehors des heures de travail.

Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail (CCHST) a également une longue liste de conseils pour les employeurs et les employés sur la façon de gérer le stress au travail.