Les travailleurs canadiens de l’automobile votent sur un accord de principe avec Ford

CNN

—



Les membres du syndicat des travailleurs de l’automobile du Canada, Unifor, ont commencé à voter samedi sur un accord provisoire de trois ans le syndicat a annoncé avoir conclu un accord avec Ford Motor Co. la semaine dernière.

L’accord, qu’Unifor qualifie d’« exceptionnel », a été approuvé à l’unanimité par les dirigeants des syndicats locaux vendredi, a indiqué le syndicat dans un communiqué de presse. Le vote pour les membres – la prochaine étape du processus de ratification – s’est ouvert samedi matin et les résultats seront publiés dimanche.

« Il s’agissait d’une ronde de négociations collectives extraordinaire, qui s’est déroulée à un moment extraordinaire », ont écrit les dirigeants du syndicat dans un message commun aux membres du syndicat inclus dans le rapport de négociation. « Les travailleurs de l’automobile, comme tous les travailleurs, sont aux prises avec une crise de l’accessibilité financière et une hausse des coûts. Les taux d’intérêt élevés alimentent l’incertitude économique pour les familles. Nous sommes encore sous le choc d’une pandémie dévastatrice et de pénuries d’approvisionnement dévastatrices qui ont affecté nos emplois. Au milieu de ces défis s’ajoute une transformation du secteur automobile qui n’arrive qu’une fois par siècle et qui, si elle est bien menée, accroîtra l’empreinte industrielle du Canada.

L’accord répond aux principales priorités d’Unifor, notamment l’amélioration des pensions et de la sécurité du revenu pour soutenir la transition vers les véhicules électriques. Il comprend une augmentation salariale de 10 % la première année de l’entente, à compter du 25 septembre, suivie d’une augmentation de 2 % et de 3 % au cours des deux années suivantes de l’entente.

L’accord élimine également la franchise de soins de santé pour tous les employés actuels et anciens, et marque la première fois depuis 2005 que le syndicat négocie des améliorations aux retraites. Le nouvel accord accorde des paiements trimestriels allant jusqu’à 148 $ à tous les retraités actuels qui ont pris leur retraite avant le 1er octobre 2023.

S’il est adopté, l’accord affectera près de 5 700 syndiqués, dont 5 300 travailleurs répartis dans trois usines et près de 400 travailleurs répartis dans trois centres de distribution et deux bureaux. L’accord servira également de modèle dans les négociations types d’Unifor et pourrait ouvrir la voie à de nouveaux contrats avec Stellantis et General Motors.

Ford a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur les termes de l’accord de principe pendant qu’Unifor procède à son vote de ratification.

L’accord provisoire intervient alors que Ford fait des progrès dans ses négociations avec United Auto Workers, le syndicat représentant les travailleurs américains. « Nous voulons reconnaître que Ford souhaite sérieusement parvenir à un accord », a déclaré vendredi le président de l’UAW, Shawn Fain.

Pour cette raison, la grève contre Ford a été limitée à un seul endroit, tandis que le syndicat a étendu sa grève à tous les centres de distribution de pièces détachées de General Motors et Stellantis.

L’UAW a déclaré qu’il n’avait pas de commentaire sur les termes de l’accord entre Unifor et Ford.