Les travailleurs canadiens de l’automobile prolongent les négociations avec Ford, retardant ainsi une éventuelle grève

Le syndicat représentant les travailleurs canadiens de l’automobile chez Ford a suspendu ses projets de grève, maintenant ses plus de 5 000 membres au travail dans trois usines et apportant de bonnes nouvelles pour une industrie aux prises avec des interruptions de travail sans précédent.

Selon une mise à jour publiée sur le site du syndicat : « Unifor prolonge les négociations avec Ford Motor Company pour une période de 24 heures. Le syndicat a reçu une offre substantielle de l’employeur quelques minutes avant la date limite et les négociations se poursuivent toute la nuit. Les membres d’Unifor devraient continuer à se tenir prêts à faire la grève.

Le contrat entre Ford et Unifor devait expirer lundi à 23 h 59 HE, quatre jours après l’expiration des contrats américains entre le syndicat United Auto Workers et Ford, General Motors et Stellantis, le constructeur automobile qui fabrique des véhicules sous les marques Jeep, Ram, Dodge. et les noms Chrysler.

« Nous continuerons de travailler en collaboration avec Unifor pour créer un modèle pour l’industrie automobile qui soutient un avenir dynamique et durable au Canada », a déclaré Ford dans un communiqué.

Dans un enregistrement destiné aux membres plus tôt dans la soirée, la présidente d’Unifor, Lana Payne, a déclaré que les deux côtés étaient encore très éloignés.

« Nous avons fait des progrès dans des domaines importants », a-t-elle déclaré dans l’enregistrement de 19 h 30 HE, mais a ajouté : « nous ne sommes pas là où nous devons être sur les questions prioritaires clés ». Le syndicat avait déclaré qu’outre les salaires, ses principaux objectifs de négociation tournaient autour des avantages sociaux, en particulier des pensions, ainsi que de la protection de l’emploi, alors que l’industrie automobile envisage de passer des véhicules traditionnels à essence aux véhicules électriques.

Ford est déjà aux prises avec une grève de plus de 3 000 de ses employés américains qui a entraîné la fermeture depuis vendredi d’une importante usine d’assemblage à Wayne, dans le Michigan. L’UAW a décidé de déclencher une grève chez tous les constructeurs automobiles américains syndiqués, la première fois dans son histoire qu’il mettait en grève simultanément les « Trois Grands » traditionnels. Mais il a décidé de faire grève dans une seule usine d’assemblage par entreprise, ce qui a entraîné le départ de 12 700 membres tandis que la plupart des 145 000 membres des entreprises sont restés au travail.

En revanche, Unifor a annoncé que s’il se mettait en grève, il frapperait toutes les usines Ford où il représente ses membres. Mais ses membres continueront de travailler dans les usines canadiennes de GM et Stellantis. Le syndicat leur avait accordé des prolongations de contrat tout en concentrant ses négociations sur la conclusion du meilleur accord possible avec Ford.

Les questions sur lesquelles Unifor négocie reflètent bon nombre des mêmes questions qui sont au centre de la grève de l’UAW contre Ford ainsi que GM et Stellantis qui a commencé tôt vendredi.

« Comme certains d’entre vous le savent par expérience, beaucoup de choses peuvent se produire dans les dernières heures des négociations sur l’échéance », a déclaré Payne dans ses remarques précédentes. « Mais nous savons où nous en sommes ici. Nous avons besoin que Ford fasse davantage pour répondre aux attentes de nos membres.

Ford entretient traditionnellement les meilleures relations avec ses syndicats parmi tous les constructeurs automobiles américains. Il n’y a pas eu de grève dans ses opérations canadiennes depuis 1990 et il n’y a pas eu de grève aux États-Unis depuis 1978.

Une grève canadienne pourrait porter un coup plus grave aux ventes de Ford que la grève de l’UAW, qui se limite jusqu’à présent à une seule usine du Michigan dans le cas de Ford.

Les deux moteurs V-8 fabriqués à Windsor sont la seule source de ces moteurs populaires utilisés dans la camionnette F-150, le véhicule le plus vendu de Ford, et la voiture de sport Mustang, donc la production des versions V-8 de ces véhicules dans les usines américaines sera probablement stoppée par la grève canadienne.

L’usine du Michigan touchée produit le pick-up Ford Ranger et le SUV Ford Bronco, qui ont vendu 83 000 unités aux États-Unis au premier semestre de cette année. À titre de comparaison, la version V-8 du pick-up de la série F a été vendue à 75 000 exemplaires aux États-Unis. La version V-8 de la Mustang, qui représente environ la moitié des ventes de ce modèle, s’est élevée à 13 000 véhicules supplémentaires, tandis que les Edge et Nautilus, construits uniquement à l’usine canadienne, ont vendu près de 60 000 véhicules.