Les travailleurs canadiens de l’automobile font grève dans les usines GM

New York

CNN

—



Les problèmes de main-d’œuvre de General Motors se sont étendus au nord de la frontière canado-américaine, où plus de 4 000 travailleurs de l’automobile sont désormais en grève.

Le syndicat Unifor et GM n’ont pas réussi à s’entendre sur une entente similaire à celle conclue précédemment par le syndicat. conclu avec Ford.

« L’entreprise continue de ne pas répondre à nos demandes en matière de retraite, de soutien du revenu pour les travailleurs retraités et de mesures significatives pour assurer la transition des travailleurs temporaires vers des emplois permanents à temps plein », a déclaré Unifor dans un communiqué.

Les usines canadiennes en grève comprennent une usine d’assemblage à Oshawa, en Ontario, l’une des usines qui fabriquent le pick-up Silverado, ainsi qu’une usine de moteurs et de transmissions à St. Catharines, en Ontario. Un centre de distribution de pièces détachées à Woodstock, en Ontario, est également en grève. Les membres d’Unifor de l’usine d’assemblage CAMI de GM à Ingersoll, en Ontario, qui fabrique des fourgonnettes de livraison électriques, sont couverts par une convention collective distincte et resteront en poste.

Mais les usines en grève pourraient affecter les opérations de GM aux États-Unis, car ses moteurs et transmissions sont utilisés dans les véhicules construits ici. Le Silverado est le véhicule le plus vendu de GM et l’un de ses véhicules les plus rentables, donc l’arrêt de la production là-bas portera un coup dur aux ventes et aux revenus de GM – même si le Silverado est toujours fabriqué dans deux usines américaines, une à Flint, dans le Michigan, et une autre au Michigan. Fort Wayne, Indiana.

GM est déjà aux prises avec un grève des Travailleurs unis de l’automobile syndicat dans deux de ses usines d’assemblage aux États-Unis et une grève de 18 centres de distribution de pièces détachées dans 13 États. L’UAW est également en grève contre les usines des rivaux de GM, Ford et Stellantis, qui fabriquent des voitures sous les noms de Jeep, Ram, Dodge et Chrysler. GM avait déjà révélé avoir perdu 200 millions de dollars au cours des deux premières semaines de la grève de l’UAW, qui a débuté le 15 septembre.

Mais le président de l’UAW, Shawn Fain, a annoncé vendredi que GM avait accepté une revendication syndicale clé incluant les usines de batteries pour véhicules électriques actuelles et futures dans son accord de travail national avec ce syndicat, une décision qui a écarté la menace de l’UAW d’étendre la grève à une usine américaine clé qui fabrique des SUV pleine grandeur.

L’UAW est resté en grève dans les usines GM où ses membres avaient déjà débrayé. Mais cette annonce a fait naître l’espoir que l’entreprise était sur le point de mettre ses problèmes de travail derrière elle.

Unifor n’a pas frappé les trois constructeurs automobiles en même temps, comme l’a fait l’UAW. Au lieu de cela, il a choisi Ford comme « cible » avec laquelle il espérait parvenir au meilleur accord possible qui établirait un modèle pour ce qu’il exigeait que GM et Stellantis correspondent. C’est la stratégie qui a également été utilisée lors des cycles de négociations précédents par l’UAW avant de décider d’une grève simultanée sans précédent contre les trois constructeurs automobiles.

« Cette grève est due au refus obstiné de General Motors de respecter l’accord type. L’entreprise sait que nos membres ne laisseront jamais GM briser notre modèle – pas aujourd’hui – ni jamais », a déclaré Lana Payne, présidente nationale d’Unifor.

GM n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat sur le début de la grève au Canada.

L’une des victoires du syndicat dans son accord avec Ford est que l’entreprise a accepté de restaurer une version d’un régime de retraite plus traditionnel pour les travailleurs embauchés depuis 2016. Ces travailleurs ne bénéficiaient que de ce que l’on appelle un régime de retraite à cotisations définies, similaire à les régimes 401(k) courants aux États-Unis, plutôt qu’un régime à prestations définies, qui verse aux retraités un montant fixe chaque mois aussi longtemps qu’ils vivent.

Unifor et l’UAW ont tous deux convenu d’abandonner les régimes à prestations définies pour les nouvelles recrues lorsque les constructeurs automobiles traversaient des difficultés financières au début du siècle, tout en maintenant les régimes en place pour les employés existants. Mais alors que GM annonce des bénéfices records, les deux syndicats souhaitent que les régimes de retraite traditionnels soient rétablis dans le cadre des contrats actuels.

Après avoir conclu un accord avec Ford, ratifié par 57% de ses membres Au sein de l’entreprise, Unifor a choisi GM comme prochaine cible de négociation. il avait donné à l’entreprise un délai de 10 jours pour parvenir à un accord avant la date limite de grève de lundi à 23 h 59 HE.

Correction : Une version antérieure de cette histoire indiquait de manière incorrecte le nombre d’États dans lesquels les employés de GM sont en grève contre les centres de distribution de pièces détachées. Ces grèves ont lieu dans 13 États.