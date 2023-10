Les travailleurs californiens bénéficieront de davantage de congés de maladie payés en vertu d’une nouvelle loi

Les travailleurs californiens auront droit à cinq jours de maladie payés, contre trois actuellement, en vertu d’une nouvelle loi signée mercredi par le gouverneur Gavin Newsom.

Les puissants syndicats de l’État ont exercé de fortes pressions pour obtenir La législation, qui a stagné au Capitole les années précédentes mais a pris de l’ampleur après que la pandémie de COVID-19 a jeté un nouvel éclairage sur la santé publique et la nécessité de protections essentielles des travailleurs.

« Trop de gens doivent encore choisir entre sauter une journée de salaire et prendre soin d’eux-mêmes ou des membres de leur famille lorsqu’ils tombent malades », a déclaré Newsom dans une déclaration écrite. « Nous faisons savoir que la santé et le bien-être des travailleurs et de leurs familles sont de la plus haute importance pour l’avenir de la Californie. »

Les décisions de Newsom sur les lois du travail ont été examinées au milieu des grèves des travailleurs en cours, car les syndicats qui l’ont aidé à le faire élire et à éviter un rappel l’ont critiqué pour ses récents veto à des lois, notamment des projets de loi visant à accorder des allocations de chômage aux grévistes et aux protections de l’OSHA pour les travailleurs domestiques.

Le projet de loi signé mercredi a été salué par la Fédération du travail de Californie et le Syndicat international des employés de service en Californie, qui ont parrainé l’expansion des congés de maladie, et intervient après que Newsom a également reçu les éloges des syndicats pour avoir signé une loi visant à augmenter les salaires des fast-foods. ouvriers.

La législation proposait initialement de prévoir sept jours de congé de maladie payé, mais ce chiffre a été réduit à cinq jours après que les législateurs ont entendu les témoignages des partisans et des opposants au cours du processus de commission et ont examiné le prix.

On estime que la loi coûtera à l’État et au gouvernement fédéral 34,6 millions de dollars la première année et 67,2 millions de dollars par an par la suite dans le cadre d’une expansion de la politique visant à inclure les agents de santé à domicile. Des coûts ponctuels supplémentaires, comme 1 million de dollars pour la logistique de la paie, sont également attendus.

Il n’existe aucune loi fédérale exigeant des congés de maladie payés, mais des États, dont New York et le Nouveau-Mexique, offrent plus que la Californie, même en vertu de la nouvelle loi. Certaines villes de Californie exigeaient déjà plus que la norme de l’État, notamment Los Angeles, où les employeurs doivent accorder au moins six jours de congé de maladie payés.

Les travailleurs californiens ont été contraints de perdre leur salaire lorsqu’ils sont malades parce que les employeurs n’offrent pas suffisamment de congés payés, ont déclaré les partisans du projet de loi, provoquant non seulement des revers financiers dans un contexte de hausse du coût de la vie, mais aussi la propagation de maladies transmissibles comme le COVID-19 qui peuvent être évitées. en restant à la maison.

Une longue liste de groupes d’entreprises s’est toutefois opposée au projet de loi, avertissant que tous les employeurs ne pourraient pas se permettre cette augmentation et que la confusion quant à l’application pourrait ouvrir les entreprises à des litiges concernant les congés.

La Chambre de commerce de Californie s’est opposée au projet de loi que Newsom a promulgué mercredi, mais a soutenu une facture alternative qui augmentait les congés de maladie à cinq jours mais comportait des dispositions qui auraient obligé les employés à fournir une preuve de la raison de leur absence.

Certains employés ont abusé des congés de maladie payés dans le cadre de la politique actuelle de trois jours de l’État depuis sa mise en œuvre en 2014 pour des « raisons non statutaires », selon la Chambre. L’allocation peut légalement être utilisée pour se remettre d’une maladie physique ou mentale, pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou pour soigner des membres de la famille malades.

Ce projet de loi, qui aurait exigé que les employés fournissent des documents et des déclarations écrites à leurs patrons lorsqu’ils avaient besoin d’un congé de maladie, n’a pas été approuvé par le Parlement après que les organisations syndicales s’y sont opposées, le qualifiant de « bizarrement punitif » et soulevant des problèmes de confidentialité médicale.