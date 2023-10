Les travailleurs californiens bénéficieront de cinq jours de maladie au lieu de trois en vertu de la loi signée par le gouverneur Newsom

Par SOPHIE AUSTIN ET TRÂN NGUYỄN | Associated Press/Rapport pour l’Amérique

SACRAMENTO — Les travailleurs californiens bénéficieront bientôt d’un minimum de cinq jours de congé de maladie payé par an, au lieu de trois, en vertu d’une nouvelle loi signée mercredi par le gouverneur Gavin Newsom.

La loi, qui entre en vigueur en janvier, augmente également le nombre de congés de maladie que les travailleurs peuvent reporter sur l’année suivante. Newsom a déclaré que cela démontre que donner la priorité à la santé et au bien-être des travailleurs « est de la plus haute importance pour l’avenir de la Californie ».

« Trop de gens doivent encore choisir entre sauter une journée de salaire et prendre soin d’eux-mêmes ou des membres de leur famille lorsqu’ils tombent malades », a déclaré Newsom dans un communiqué annonçant son action.

Il s’agit de l’un des plus d’une douzaine de projets de loi signés mercredi par le gouverneur démocrate. Il a jusqu’à la mi-octobre pour donner suite à l’ensemble des textes qui lui ont été envoyés cette année. Il peut signer, opposer son veto ou laisser les projets de loi devenir loi sans sa signature.

Au-delà d’empêcher les travailleurs de choisir entre prendre un jour de congé ou être payés, les partisans de la législation sur les congés de maladie affirment qu’elle contribuera à freiner la propagation des maladies et à garantir que les employés puissent être productifs au travail. Mais la Chambre de commerce de Californie, qui représente les entreprises de tout l’État, a déclaré que cela serait un fardeau pour les petites entreprises.

« Beaucoup trop de petits employeurs ne peuvent tout simplement pas absorber ce nouveau coût, surtout si on le considère dans le contexte de tous les autres congés et avantages sociaux payés en Californie, et ils devront supprimer des emplois, réduire les salaires ou augmenter les prix à la consommation pour faire face à ce mandat », Jennifer Barrera, la présidente du groupe, a déclaré dans un communiqué.

La loi faisait partie de plusieurs initiatives syndicales majeures à l’Assemblée législative cette année, y compris des propositions visant à augmenter les salaires des travailleurs de la santé et à permettre au personnel législatif de se syndiquer. Newsom a déjà signé une loi visant à augmenter le salaire minimum des travailleurs de la restauration rapide à 20 dollars de l’heure. Mais il a opposé son veto samedi à un projet de loi qui aurait accordé des allocations de chômage aux grévistes, affirmant que le fonds que l’État utiliserait approchait les 20 milliards de dollars de dette.

Le Conseil des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce de l’Ouest, qui a soutenu la législation sur les congés de maladie, a déclaré que la loi contribuerait à prévenir la propagation de maladies mortelles.

« Cinq jours de maladie payés sont un pas dans la bonne direction et les travailleurs seront moins susceptibles d’être obligés de risquer leur gagne-pain pour faire le bon choix et rester à la maison lorsqu’ils sont malades à cause de ce projet de loi », a déclaré Andrea Zinder, présidente de la section locale du groupe. 324 chapitre, a déclaré dans un communiqué.

Newsom a également signé mercredi une loi interdisant au gouvernement local de compter manuellement les bulletins de vote dans la plupart des cas, une réponse directe au projet d’un comté rural du nord de la Californie de cesser d’utiliser des machines pour compter les votes.

Le conseil de surveillance du comté de Shasta, contrôlé par une majorité conservatrice, a voté plus tôt cette année pour mettre fin à son contrat avec Dominion Voting Systems, une société qui a fait l’objet d’allégations infondées de fraude poussées par l’ancien président républicain Donald Trump et ses alliés. Les dirigeants du comté ont déclaré qu’il y avait une perte de confiance du public dans les machines de l’entreprise.

À l’époque, les dirigeants locaux n’avaient pas de plan sur la manière dont le comté organiserait les futures élections pour ses 111 000 électeurs inscrits. Le comté se préparait à compter les bulletins de vote à la main pour ses prochaines élections le 7 novembre 2023, afin de pourvoir les sièges du conseil scolaire et du conseil du district des pompiers et de décider du sort de deux mesures de vote.

La nouvelle loi, qui entre en vigueur immédiatement, met un terme aux projets des responsables du comté de Shasta. Les seules exceptions prévues par la loi concernent les élections régulières comptant moins de 1 000 électeurs inscrits éligibles et les élections spéciales où il y a moins de 5 000 électeurs éligibles.

Gail Pellerin, membre de l’Assemblée et démocrate de Santa Cruz, auteur de la loi et ancienne responsable des élections locales, a déclaré que la loi créait les garde-fous nécessaires autour des élections. La loi exige également que les collectivités locales utilisent des machines à voter certifiées par l’État.

La législation « garantit qu’aucun électeur californien ne sera privé de ses droits à cause des actions et des décisions d’acteurs politiques mal informés », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

La législation a divisé le comté rural. La greffière du comté de Shasta, Cathy Darling Allen, une démocrate, a qualifié la loi de « protection de bon sens pour tous les électeurs californiens ».

Bien que le comté se soit débarrassé de ses machines à voter Dominion, les dirigeants locaux lui ont donné la permission d’acheter l’équipement nécessaire pour se conformer aux lois fédérales pour les électeurs handicapés. Le système acheté, fabriqué par Hart InterCivic, comprend des scanners capables de compiler électroniquement les votes. L’équipement sera utilisé pour compiler les votes lors des prochaines élections, a déclaré Darling Allen.

Le président du conseil de surveillance du comté de Shasta, Patrick Henry Jones, a déclaré à l’Associated Press en septembre que le comté intenterait une action en justice pour bloquer la loi, ajoutant que les responsables de l’État « ne peuvent pas garantir que ces machines n’ont pas été manipulées ». Jones n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur la signature du projet de loi par Newsom.

Même si le décompte manuel des bulletins de vote a lieu dans certaines régions des États-Unis, cela se produit généralement dans de petites juridictions comptant un petit nombre d’électeurs inscrits. Cependant, le décompte manuel est couramment utilisé dans le cadre des tests post-électoraux pour vérifier que les machines comptent correctement les bulletins de vote, mais seule une petite partie des bulletins de vote est comptée manuellement.

Sophie Austin est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour couvrir des sujets insuffisamment médiatisés. Suivez Austin sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter : @sophieadanna