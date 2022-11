Les travailleurs britanniques traitent avec des collègues passifs agressifs jusqu’à quatre fois par SEMAINE… et les mauvais patrons sont à blâmer, selon une étude

1. Identifiez la cause – cette recherche montre que les gens reconnaissent que le comportement peut être causé par un certain nombre de facteurs, qu’il s’agisse de stress ou d’un manque de compétences non techniques. Aller à la racine du problème aidera à identifier un moyen de s’améliorer.

2. Restez calme – réagir émotionnellement pourrait aggraver la situation. Parlez à un collègue sur un ton mesuré et gardez votre sang-froid. Beaucoup de ceux qui sont passifs-agressifs ne s’en rendront pas compte à ce moment-là, donc une approche empathique est plus susceptible de désamorcer la situation. Il est acceptable d’être plus ferme, si un collègue persiste dans son comportement.

3. Offrez la bonne formation en compétences non techniques – comme le montre notre nouvelle recherche, beaucoup pensent que ces comportements sont causés par un manque de compétences non techniques. L’amélioration des compétences en communication, en gestion du stress et en résolution de problèmes est susceptible de prévenir les comportements passifs-agressifs avant qu’ils ne surviennent.

4. Communication ouverte avec les spécialistes RH et L&D – Les spécialistes RH et L&D doivent avoir une ligne de communication ouverte avec les employés de leur entreprise et, par conséquent, avoir une influence sur la culture et les méthodes de travail de l’entreprise.

5. Soyez vigilant – il est plus facile de repérer les comportements passifs-agressifs lorsque vous y faites face vous-même, mais certains sont plus susceptibles de parler que d’autres, donc les collègues devraient être des alliés pour identifier les comportements.

6. Pensez à votre propre comportement – il est probable que beaucoup d’entre nous ont nous-mêmes été passifs-agressifs sans le vouloir. Mais en vous tenant responsable, vous pouvez montrer l’exemple.