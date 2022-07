Les travailleurs britanniques subissent leur plus forte baisse de salaire en deux décennies alors que l’inflation mord

Le salaire réel – les salaires des travailleurs qui tiennent compte de l’inflation – a chuté de 2,8% entre mars et mai par rapport à la même période l’an dernier, selon les données publiées mardi par l’Office for National Statistics.

C’est la baisse la plus rapide depuis que l’ONS a commencé à tenir des registres en 2001.

Pendant des mois, la hausse des prix mondiaux de l’énergie et des matières premières – aggravée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie – a contribué à alimenter l’inflation mondiale. La cinquième économie mondiale a été l’une des plus durement touchées parmi les nations les plus riches du monde.