Les travailleurs britanniques sont les plus touchés par les salaires réels depuis le début des records

Les travailleurs britanniques ont subi la plus forte baisse de leur pouvoir d’achat depuis plus de 20 ans alors que les prix ne cessent de monter en flèche.

Les salaires réels moyens – qui expliquent l’inflation – ont baissé de 3% entre avril et juin par rapport à la même période l’an dernier, selon les données de l’Office for National Statistics publiées mardi.

« La valeur réelle de la rémunération continue de baisser. Hors bonus, il baisse toujours plus vite qu’à tout autre moment depuis le début de records comparables en 2001 », a déclaré Darren Morgan, directeur des statistiques économiques à l’ONS, dans un communiqué. tweeter.

Le salaire régulier (hors primes) a augmenté de 4,7% entre avril et juin, a indiqué l’ONS, mais avec des prix augmentant à un rythme beaucoup plus rapide, les employés sont moins bien lotis.

L’inflation a grimpé à 9,4 %, un sommet en 40 ans, poussant la Banque d’Angleterre à relever six fois ses taux d’intérêt depuis décembre, et les prix devraient encore augmenter plus tard cette année.

Mardi, la société de données Kantar a déclaré que l’inflation des prix des produits alimentaires au Royaume-Uni avait atteint 11,6 % au cours des quatre dernières semaines, le niveau le plus élevé qu’elle ait connu en 14 ans de suivi des données. Les factures d’achat annuelles moyennes ont augmenté de 533 £ (640 $).

Des augmentations colossales des factures d’énergie – la facture annuelle moyenne a déjà bondi de 54 % cette année pour atteindre près de 2 000 £ (2 410 $) – ont plongé des millions de Britanniques dans une crise du coût de la vie, forçant beaucoup à choisir entre « se chauffer ou manger ». ”

D’autres douleurs sont en route. Les factures énergétiques annuelles de millions de foyers pourraient atteindre 5 000 £ (6 000 $) au printemps prochain, selon les estimations de la société de recherche Auxilione.

« À mesure que les salaires réels baissent, la pression sur les familles à faible revenu augmente de plus en plus. Ce n’est tout simplement pas juste que les gens doivent prendre des décisions de plus en plus impossibles sur les éléments essentiels à abandonner », a déclaré mardi la Fondation Joseph Rowntree, une organisation caritative anti-pauvreté. tweeter.

Les travailleurs britanniques ont réclamé des augmentations de salaire ces derniers mois pour gérer la pression. En juin, des milliers de cheminots se sont mis en grève pour exiger que leur salaire augmente en fonction de l’inflation, et d’autres débrayages sont prévus cette semaine.

Mardi, des milliers d’employés d’enregistrement de British Airways ont obtenu une augmentation de salaire moyenne de 13 % après avoir menacé de faire grève.

Unite, le syndicat des travailleurs, a déclaré que l’augmentation aiderait à inverser les réductions de salaire subies par le personnel pendant la pandémie.