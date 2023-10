Les travailleurs britanniques d’Amazon se préparent pour la grève du Black Friday

Les travailleurs d’Amazon au Royaume-Uni organisent une grève pendant quatre jours en novembre, y compris le Black Friday, pour obtenir plus d’argent. salaires et plus sûr les conditions de travail. Le GMB Syndicat qui représente les travailleurs d’Amazon a annoncé la grève lundi, exigeant que l’entreprise « reconsidère de toute urgence ses priorités » et qualifiant l’augmentation de salaire prévue pour les employés britanniques de « peu de réconfort pour les milliers de travailleurs d’Amazon confrontés à des salaires de misère, à des conditions de travail dangereuses et à la surveillance du lieu de travail ». Le gardien signalé.

Plus de 1 000 travailleurs se mettront en grève Du 7 novembre au 9 novembre, puis à nouveau le Black Friday. Alors que les tensions montent parmi les employés d’entrepôt qui prétendent ne pas être suffisamment payés pour le temps qu’ils y consacrent, Amazon a annoncé qu’il augmenterait le salaire minimum des employés d’entrepôt de 11 £ (13,51 $) de l’heure à 11,80 £ (14,50 $) et a accepté de payer 1 £ supplémentaire d’ici le printemps.

Amazon affirme offrir à ses employés une offre adéquate les avantages sociaux et les refus des travailleurs ont connu des conditions de travail difficiles. « Nous avons certains des collègues les plus talentueux du monde et nous sommes fiers de leur offrir des salaires et des avantages sociaux compétitifs, ainsi que des opportunités fantastiques d’évolution de carrière, le tout dans un environnement de travail sûr et moderne », a déclaré John Boumphrey, directeur national d’Amazon au Royaume-Uni. dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Gizmodo.

Ce n’est pas la première fois que les travailleurs d’Amazon au Royaume-Uni protestent contre les bas salaires et les conditions de travail déplorables. une autre grève organisée le Black Friday en 2018. Un porte-parole d’Amazon avait déclaré à Gizmodo dans une déclaration similaire à l’époque : « Nous offrons des conditions de travail sûres et positives », et a encouragé toute personne qui doute de la véracité de cette déclaration « à venir voir par eux-mêmes ».… « —quoi que cela signifie.

Rachel Fagan, une GMB organisateur, dit dans un GMB syndicat communiqué de presse qu’Amazon n’a pas répondu aux besoins de ses employés et a déclaré que cette décision était nécessaire pour offrir aux travailleurs les avantages dont ils ont besoin. « Il s’agit d’un moment historique et sans précédent où des travailleurs faiblement rémunérés s’attaquent à l’une des entreprises les plus puissantes du monde. C’est la réponse de nos membres au manque d’écoute des patrons d’Amazon », a-t-elle déclaré. « À l’approche du Black Friday, Amazon doit reconsidérer de toute urgence ses priorités, sous peine de risquer une grève provoquant des perturbations généralisées pour les clients et le public. »

La grève intervient alors qu’une équipe de plus de 60 chauffeurs Amazon de San Bernadino et Palmdale, en Californie, est en grève depuis juillet, aux côtés de chauffeurs du Michigan, de Géorgie et d’autres États qui se sont mis en grève le mois précédent. Les chauffeurs expriment des revendications similaires suite aux plaintes concernant des pratiques de travail déloyales dans les entrepôts aux États-Unis.

« Amazon ne se soucie pas de notre sécurité, nous avons donc organisé un syndicat pour assurer notre sécurité », a déclaré Jarrid Long, un chauffeur d’Amazon dans un message des Teamsters. communiqué de presse à la fin du mois dernier. « J’ai été poursuivi par des chiens. J’ai failli m’évanouir à cause de la chaleur dans les camionnettes. Nous sommes en grève pour mettre fin aux pratiques de travail déloyales d’Amazon, et de plus en plus de travailleurs d’Amazon se joignent à la lutte chaque jour.»