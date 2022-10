Les travailleurs britanniques confrontés à «deux décennies de perte de niveau de vie», prévient le patron du syndicat

Les salaires devraient baisser de 4 000 £ en termes réels au cours des trois prochaines années, selon une nouvelle analyse du TUC, qui avertit également les ministres qu’il engagera des poursuites judiciaires s’ils affaiblissent les droits des travailleurs.

Les travailleurs sont sur la bonne voie pour deux décennies de “perte de niveau de vie” et la “plus longue compression” des revenus de l’histoire moderne sous le gouvernement conservateur “toxique”, doit dire le secrétaire général du TUC.

Mardi, Frances O’Grady s’adressera aux délégués syndicaux à la conférence du TUC à Brighton, où elle dira que les travailleurs « ont été poussés au point de rupture » après la « plus longue compression salariale depuis l’époque napoléonienne ».

Le TUC a estimé que les salaires en termes réels ne se redresseront pas avant 2028. Cela leur fera perdre 4 000 £ supplémentaires, en moyenne, au cours des trois prochaines années en raison d’une inflation supérieure à la croissance des salaires, a-t-il déclaré.

Frances O’Grady devant Downing Street en 2019 (Getty)

L’organisme syndical a calculé – en utilisant les données de la Banque d’Angleterre et de l’Office for National Statistics – que le travailleur moyen aura perdu 24 000 £ en termes réels depuis le krach financier de 2008, car les salaires n’ont pas suivi l’inflation.

Le discours de Mme O’Grady aura lieu alors que Liz Truss se bat pour rester au n ° 10 – quelques semaines seulement après sa nomination au poste de Premier ministre – après qu’un certain nombre de députés conservateurs l’ont appelée à démissionner à cause de son mini-budget désastreux.

Les plans financiers – qui comprenaient à l’origine des mesures de réduction des impôts pour les plus hauts revenus – ont provoqué des turbulences sur la livre et les marchés à un moment où le pouvoir d’achat des ménages était déjà limité par l’inflation, les taux d’intérêt et la hausse générale du coût de la vie.

Liz Truss se bat pour garder son emploi après avoir limogé Kwasi Kwarteng pour leur mini-budget (PENNSYLVANIE)

Mme O’Grady dira : « Si les ministres et les employeurs continuent de marteler les salaires au même rythme, les travailleurs britanniques sont sur le point de subir deux décennies – vingt ans – de niveau de vie perdu.

«Au cours des trois prochaines années seulement, les revenus réels devraient encore baisser de 4 000 £. Nous devons arrêter la pourriture. Les familles ne peuvent plus se permettre de se serrer la ceinture – elles sont au point de rupture.

Mme O’Grady mettra également en garde le gouvernement contre l’affaiblissement de la législation du travail, y compris les règles relatives aux conflits du travail.

Elle a déclaré que les mesures visant à atténuer l’impact des grèves sont des « efforts cyniques » des ministres pour « détourner l’attention de leur gâchis ».

Le nouveau chancelier Jeremy Hunt a changé la quasi-totalité du mini-budget désastreux (fil de sonorisation)

Mme O’Grady dira aux délégués : « Aujourd’hui, je préviens les ministres. Nous avons déjà pris un avocat et nous savons que vous enfreignez le droit international et les accords commerciaux qui consacrent les normes du travail. Alors lis sur mes lèvres : nous te verrons au tribunal.

Près de 2 millions de travailleurs doivent voter pour une action revendicative dans les mois à venir avec des grèves coordonnées “probables” dans ce qui devrait être un autre “hiver de mécontentement”, L’indépendant a trouvé.

Le discours de Mme O’Grady interviendra un jour après que le gouvernement a été contraint d’apporter une série de changements après que son mini-budget a provoqué un chaos financier.

La semaine dernière, Mme Truss a limogé Kwasi Kwarteng en tant que chancelier et nommé Jeremy Hunt comme son successeur. Il y a maintenant eu quatre chanceliers en l’espace d’un an.

Puis, lundi, M. Hunt a annoncé son démantèlement du mini-budget et a mis en garde contre des choix plus “difficiles” à venir.

Il a renoncé à réduire de 1% le taux de base de l’impôt sur le revenu. Il a également maintenu l’annulation par M. Kwarteng de la hausse de 1,25% de l’assurance nationale de l’ancien chancelier Rishi Sunak et n’a pas relancé les plans de suppression du taux d’imposition de 45p pour les revenus les plus élevés.

Dans une déclaration d’urgence, M. Hunt a également déclaré que la garantie des prix de l’énergie – qui était due au plafonnement des prix pendant deux ans – prendra fin en avril lorsque le gouvernement cherchera ensuite à cibler l’aide pour ceux qui en ont le plus besoin.

M. Hunt a déclaré que les mesures fiscales à elles seules rapporteraient 32 milliards de livres sterling après que les économistes ont estimé que le gouvernement faisait face à un trou noir de 60 milliards de livres sterling dans les finances publiques.