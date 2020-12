Les travailleurs invités à s’auto-isoler après avoir été testés positifs pour le coronavirus ou avoir été en contact avec un transporteur devraient recevoir des indemnités de congé équivalant à 80% de leur salaire, plutôt que d’être contraints de compter sur les indemnités de maladie, selon un nouveau rapport.

Le rapport de la Resolution Foundation est venu au milieu de preuves croissantes que peu de travailleurs ont bénéficié d’un paiement unique promis de 500 £ pour les auto-isolants, avec une enquête menée par L’indépendant constatant que seules quelques centaines de personnes ont reçu cet argent dans une série de grandes villes.

Il a estimé le coût de permettre aux employés auto-isolés de demander un congé à un peu plus de 300 millions de livres sterling par mois, et a déclaré que des paiements supplémentaires devraient être effectués pour encourager les travailleurs indépendants à se conformer.

Le TUC a soutenu les appels à un soutien plus généreux pour les auto-isolants, le décrivant comme un «trou béant dans la stratégie Covid du gouvernement».

Dido Harding, chef du NHS Test and Trace, a récemment reconnu que les difficultés financières dissuadaient les gens d’obéir aux ordres de mise en quarantaine, déclarant à un comité des Communes: « Toutes les preuves montrent que les gens ne se conforment pas à l’isolement non pas parce qu’ils ne le veulent pas, mais parce qu’ils trouvent c’est très difficile. La nécessité de continuer à gagner et de pouvoir nourrir sa famille en est un élément fondamental. »

Le rapport d’aujourd’hui, intitulé Time Out, a révélé que le système actuel doit être remplacé par un régime de soutien plus efficace pour ceux qui doivent rester à la maison pendant 10 jours après un test positif ou 14 s’ils sont identifiés comme un contact étroit.

L’indemnité légale de maladie (SSP) de seulement 96 £ par semaine représente le niveau de soutien de l’État le plus bas de toute économie avancée pendant la pandémie – moins d’un quart des gains typiques, contre une moyenne de 60% dans les pays de l’OCDE – selon la Resolution Foundation .

Et 2 millions d’employés gagnant moins de 120 £ par semaine n’ont pas du tout droit au SSP, ce qui équivaut à un travailleur à temps partiel sur quatre et à un travailleur sur sept des secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie et des loisirs les plus touchés par Covid-19. .

Alors que le gouvernement a «implicitement reconnu» les lacunes du SSP en introduisant les paiements de test et de suivi de 500 £ pour les travailleurs ayant droit à des prestations, seul un travailleur sur huit est éligible et il est prouvé que l’argent atteint trop peu de personnes, selon le rapport .

Dans le West Yorkshire – une région avec l’un des taux d’infection les plus élevés du Royaume-Uni ces derniers mois – seulement 1 783 paiements de pension alimentaire ont été versés entre le 12 octobre et le 25 novembre.

Le rapport appelait à ce que tous les employés auto-isolés reçoivent des indemnités de congé à 80% des revenus, estimant le coût à 426 millions de livres sterling si 643000 personnes utilisaient le programme, contre environ 112 millions de livres sterling pour les paiements SSP.

Les travailleurs indépendants devraient recevoir des subventions au prorata allant jusqu’à 830 £, tandis que ceux qui n’ont pas droit au régime SEISS du Trésor pour les travailleurs indépendants devraient percevoir les allocations d’emploi et de soutien augmentées de 20 £ par semaine à 96 £ pendant les l’isolement, dit-il.

Maja Gustafsson, chercheuse à la Resolution Foundation, a déclaré: «Amener les gens à s’auto-isoler chez eux est l’un des outils importants dont nous disposons pour lutter contre Covid-19.

«Mais demander aux travailleurs de faire cela implique souvent un sacrifice financier majeur, et le régime d’indemnisation de maladie du Royaume-Uni a été terriblement insuffisant pour fournir le soutien nécessaire. De nombreuses autres infections Covid auront eu lieu en conséquence.

«Les vaccins contre le coronavirus prendront de nombreux mois à se déployer, de sorte que davantage de travailleurs devront s’auto-isoler à domicile pour contenir la propagation du virus l’année prochaine. Compte tenu de l’échec du régime actuel d’indemnités de maladie, le gouvernement doit maintenant se tourner vers les programmes de soutien de l’emploi beaucoup plus efficaces pour fournir aux travailleurs et aux entreprises le soutien financier dont ils ont besoin pour faire ce qu’il faut.

La secrétaire générale du TUC, Frances O’Grady, a déclaré: «Le manque d’indemnités de maladie décentes est un trou béant dans la stratégie Covid du gouvernement.

«Demander aux travailleurs de s’auto-isoler avec 96 £ par semaine n’est pas viable – surtout quand beaucoup n’ont pas d’économies sur lesquelles se rabattre.

«Ce problème doit être résolu de toute urgence. Jusqu’à ce que les gens reçoivent une indemnité de maladie, ils peuvent survivre, ils seront obligés de choisir entre suivre les conseils de santé et payer leurs factures.

«Personne ne devrait être plongé dans des difficultés financières pour avoir agi correctement. Les indemnités de maladie devraient être portées au moins au taux du salaire vital réel et tout le monde devrait y avoir droit.

«Ce n’est pas juste que deux millions de travailleurs en soient exclus parce qu’ils ne gagnent pas assez.»

Un sondage du TUC publié en septembre a révélé que plus de quatre travailleurs sur dix seraient plongés dans des difficultés financières s’ils étaient forcés de s’auto-isoler pendant deux semaines sur SSP.

Un porte-parole du Trésor a déclaré: «Au début de la pandémie, nous avons rendu les indemnités de maladie statutaires payables dès le premier jour et l’avons également étendue aux personnes malades, auto-isolantes ou protégées en raison du coronavirus.