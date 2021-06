Les travailleurs américains subissent plus de stress quotidien que le reste du monde – sondage – RT USA News

Un sondage Gallup a montré que les employés américains et canadiens sont devenus plus stressés par leurs journées de travail que le reste du monde depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Alors que le rapport annuel de Gallup sur l’état du lieu de travail mondial a souligné que beaucoup sont positifs pour l’avenir alors que les entreprises commencent à rouvrir et que les restrictions de l’ère pandémique sont annulées, il a également révélé qu’une majorité de travailleurs américains et canadiens (57%), combinés pour l’enquête , ont ressenti un stress quotidien dû à leur charge de travail.

Ce nombre est en hausse de 8% par rapport à 2019. Alors que la pandémie de Covid-19 a placé de nombreux nouveaux obstacles devant les entreprises et les employés, dont beaucoup ont eu recours au travail à distance, les taux de stress aux États-Unis semblent toujours plus élevés. Par exemple, moins de 40 % des travailleurs en Europe occidentale ont déclaré ressentir du stress à cause de leur travail, ce qui représente en fait une baisse de 7 % par rapport à l’année précédente.

La moyenne des États-Unis est également supérieure de plus de 10 % au taux moyen de travailleurs stressés dans le monde (43 %), bien que cette moyenne mondiale de stress quotidien ait également augmenté de 38 % en 2019.





« L’intersection de la vie et du travail a besoin d’un peu de travail » Jim Harter, scientifique en chef du lieu de travail de Gallup, a déclaré à CNBC.

L’engagement des employés pour les travailleurs nord-américains est plus élevé que dans d’autres régions, selon le sondage. Pendant la pandémie, les travailleurs américains ont déclaré que leur engagement dans le travail avait augmenté de plus de 30%, tandis que les travailleurs du monde entier ont signalé une diminution de leur engagement au travail.

Les niveaux de stress des travailleurs américains ont augmenté chez les femmes et les personnes de moins de 40 ans, puisque plus de 60 % d’entre elles ont déclaré ressentir des niveaux élevés de stress quotidien au travail. En comparaison, un peu plus de 50 % des hommes ont signalé le même stress, et seulement 40 % des travailleurs de plus de 40 ans ont déclaré ressentir une telle inquiétude.

Le rapport de Gallup comprenait entre 1 000 et 2 000 répondants pour chaque région étudiée, et a une marge d’erreur de 1 % à environ 5 %.

