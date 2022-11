Les travailleurs américains perdent des millions d’heures à postuler à des emplois avec un mauvais salaire

La ville de New York est la dernière ville à obliger les employeurs à indiquer les échelles de salaire sur leurs offres d’emploi, rejoignant des États comme le Colorado et la Californie, et des villes comme Cincinnati et Toledo, Ohio, qui ont adopté ou promulgué des lois similaires. Cependant, la majorité des États n’ont toujours pas été à la hauteur, et alors que l’appel à la transparence salariale se poursuit, les demandeurs d’emploi ont commencé à prendre les choses en main en rejetant les offres. Plus de la moitié (54 %) des demandeurs d’emploi ont catégoriquement décliné une offre d’emploi après avoir découvert le salaire selon Adzunaun moteur de recherche d’emploi, qui a récemment interrogé 2 000 adultes américains qui ont cherché un emploi au moins une fois au cours des cinq dernières années. De plus, Adzuna a constaté que les demandeurs d’emploi perdaient beaucoup de temps à postuler pour des postes qui n’atteignaient finalement pas leurs objectifs salariaux. “Notre enquête a montré qu’au cours des cinq dernières années seulement, les travailleurs américains ont perdu plus de 480 millions d’heures à postuler à des emplois avec un mauvais salaire”, déclare Paul Lewis, directeur du marketing chez Adzuna. Avant de rejeter votre prochaine offre d’emploi, voici comment vous pouvez vous défendre pendant le processus d’entretien et comment mieux naviguer dans les offres d’emploi pour répondre à vos besoins.

Faire votre recherche

Si vous êtes un demandeur d’emploi en lice pour un poste où l’échelle salariale n’est pas publique, Lewis vous conseille de faire vos recherches et de trouver le salaire de base pour le poste avant de parler au responsable du recrutement. Cela vous aide à avoir une attente réaliste de ce que pourrait être votre salaire. “Renseignez-vous d’abord sur le rôle afin de bien comprendre ce qui devrait être sur la table avant d’entrer dans cette conversation sur la rémunération”, explique Lewis. “Plus vous avez d’informations, plus vous pouvez apporter de connaissances dans une conversation, alors vous n’allez pas être pris au dépourvu ou mener la conversation dans le mauvais sens.” Des sites Web tels que Glassdoor, Indeed et Payscale peuvent vous aider à trouver des échelles de salaire précises pour des postes dans des entreprises spécifiques ou dans un certain domaine. Consulter les offres d’emploi dans les domaines qui ont établi des lois sur la transparence salariale peut également être utile lors de votre recherche.

Avoir des conversations difficiles

Selon Lewis, conversations sur la rémunération peuvent être difficiles, mais ils sont nécessaires. “[People must ask themselves] Comment pouvons-nous faire avancer la conversation pour pouvoir discuter ouvertement du salaire et le faire passer d’un tabou à une norme ? Et cela ne devrait pas être une conversation difficile », dit Lewis. « Il devrait juste y avoir deux adultes ayant une discussion ouverte sur quelque chose qui compte des deux côtés. En abordant la conversation sur la rémunération, Mieux Upune plateforme virtuelle de coaching de carrière et de leadership, suggère aux candidats de garder ces 5 choses à l’esprit : Soyez direct Soyez prêt à contre-offrir Sachez combien d’argent vous voulez Demandez-vous : est-ce le travail que vous voulez ? Sois poli

Filtrez votre recherche d’emploi