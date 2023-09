Les travailleurs américains de l’automobile lancent une grève historique dans les usines de GM, Ford et Stellantis | Droits du travail

Le syndicat commence le piquetage dans les usines exploitées par General Motors, Ford et Stellantis pour la première fois en 88 ans d’histoire.

Aux États-Unis, près de 13 000 travailleurs de l’automobile ont cessé de travailler après que le syndicat United Auto Workers (UAW) a lancé une grève ciblant les trois principaux constructeurs automobiles du pays pour la première fois dans l’histoire.

Les membres de l’UAW ont commencé à manifester tôt vendredi dans trois usines exploitées par General Motors, Ford et Stellantis, après que les négociations entre le syndicat et la direction n’ont pas permis de réduire les divergences sur les conditions contractuelles et les salaires.

La grève, impliquant quelque 12 700 travailleurs dans trois usines d’assemblage du Michigan, du Missouri et de l’Ohio, devrait arrêter la production de modèles de voitures populaires, notamment la Ford Bronco, la Jeep Wrangler et la Chevrolet Colorado.

L’UAW a exigé une augmentation de salaire de 36 pour cent sur quatre ans et l’élimination d’une échelle salariale échelonnée qui oblige les travailleurs à travailler huit ans avant d’être éligibles à la même compensation que les employés vétérans.

Les « Trois Grands » constructeurs automobiles ont proposé une augmentation salariale de 17,5 à 20 pour cent, sans autres avantages sociaux ni les changements du système salarial exigés par le syndicat.

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a déclaré que le syndicat n’appellerait pas à une grève générale plus large pour l’instant, mais que toutes les options seraient sur la table si de nouveaux contrats ne sont pas conclus.

« Ils pourraient doubler nos augmentations et ne pas augmenter le prix des voitures tout en réalisant des millions de dollars de bénéfices », a déclaré Fain. « Nous ne sommes pas le problème. Le problème est la cupidité des entreprises.

Ford a déclaré qu’il avait négocié de « bonne foi » pour éviter la grève et qu’il continuerait à œuvrer en faveur d’un accord qui « récompense nos employés et protège la capacité de Ford à investir dans l’avenir ».

GM et Stellantis n’ont pas publié de déclaration avant la date limite de minuit pour la grève.

Gerald Johnson, directeur général de l’industrie manufacturière de GM, a déclaré plus tôt que la proposition de l’UAW coûterait 100 milliards de dollars et serait « absolument impossible à absorber ».

Une grève prolongée pourrait remettre en question les perspectives de réélection du président américain Joe Biden, qui se présente comme le président le plus favorable aux syndicats de l’histoire américaine.

Biden est au coude à coude avec l’ancien président Donald Trump avant les élections de novembre 2024, dans un contexte d’insatisfaction généralisée du public à l’égard de l’état de l’économie.