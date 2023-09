Les travailleurs américains de l’automobile étendent leur grève alors que Biden se prépare à rejoindre la ligne de piquetage | Nouvelles

Le syndicat United Auto Workers (UAW) a étendu sa grève contre trois des principaux constructeurs automobiles des États-Unis, avec des employés de 38 centres de distribution de pièces détachées se joignant à la manifestation.

L’expansion de vendredi affecte les usines appartenant aux sociétés General Motors et Stellantis dans 20 États.

Mais la seule entreprise qui n’est pas touchée est Ford, la troisième cible de la grève. Vendredi, lors d’une vidéoconférence, le président de l’UAW, Shawn Fain, a indiqué que de « réels progrès » avaient été réalisés avec le constructeur automobile.

« Nous avons encore de sérieux problèmes à résoudre, mais nous voulons reconnaître que Ford montre qu’il est sérieux dans sa volonté de parvenir à un accord », a déclaré Fain. « Chez GM et Stellantis, c’est une autre histoire. »

L’expansion de la grève pourrait avoir de graves conséquences pour les consommateurs américains, qui pourraient être confrontés à des pénuries de pièces détachées automobiles et à une hausse des prix des véhicules si la grève se poursuit à long terme.

Avec les ajouts de vendredi, la grève englobe désormais près de 10 pour cent des membres de l’UAW, soit environ 18 600 travailleurs, contre environ 13 000. Le débrayage a commencé la semaine dernière dans trois usines d’assemblage du Michigan, du Missouri et de l’Ohio, alors que les travailleurs faisaient pression pour une augmentation de salaire de 36 pour cent sur quatre ans.

L’UAW a également réclamé un accès plus large aux retraites, des horaires plus courts et l’élimination d’une échelle salariale échelonnée qui désavantage les nouveaux employés.

Cette grève est la première dans les 88 ans d’histoire de l’UAW – et elle est sur le point d’entrer à nouveau dans l’histoire alors que le président américain Joe Biden se prépare à effectuer une visite la semaine prochaine.

« Mardi, j’irai au Michigan pour rejoindre la ligne de piquetage et être solidaire des hommes et des femmes de l’UAW alors qu’ils se battent pour une part équitable de la valeur qu’ils ont contribué à créer », a annoncé Biden. sur les réseaux sociaux vendredi.

« Il est temps de parvenir à un accord gagnant-gagnant qui permette à l’industrie automobile américaine de continuer à prospérer grâce à des emplois bien rémunérés à l’UAW. »

L’apparition de Biden sur la ligne de piquetage serait probablement une première pour un président américain en exercice dans l’histoire moderne.

« Il est très rare qu’un président rende visite à des grévistes », a déclaré l’historien et spécialiste de la présidence Jeremi Suri à l’agence de presse Reuters. « Ce serait un changement majeur, très important pour Biden que d’identifier la présidence avec les travailleurs en grève, plutôt que de se ranger du côté de l’industrie ou de rester au-dessus de la mêlée. »

Biden avait déjà exprimé son ferme soutien aux travailleurs de l’UAW, déclarant la semaine dernière que les « bénéfices records des constructeurs automobiles n’ont pas été partagés équitablement » avec leurs employés.

Mais alors que Biden a vanté ses références « pro-syndicales », sa décision de rejoindre le piquet de grève intervient après que son principal challenger républicain à la présidentielle de 2024, Donald Trump, a annoncé qu’il rendrait lui aussi visite aux travailleurs de l’automobile en grève.

Les deux hommes envisagent de se rendre dans le même État, le Michigan, centre historique de la construction automobile aux États-Unis. L’UAW n’a pas encore annoncé son soutien à la course à la présidentielle de 2024, mais elle avait déjà soutenu Biden lors de sa campagne présidentielle réussie de 2020.

Trump, un ancien président républicain, n’a pas encore dit s’il se joindrait aux piquets de grève comme Biden envisage de le faire. Pour l’instant, seul un rassemblement à Détroit a été annoncé.

Pourtant, les partisans de Trump n’ont pas tardé à critiquer l’annonce de Biden sur le piquet de grève, la qualifiant de surenchère.

« La seule raison pour laquelle Biden se rendra au Michigan mardi, c’est parce que le président Trump a annoncé qu’il s’y rendrait mercredi », a déclaré le conseiller de Trump, Jason Miller. réseaux sociauxqualifiant le voyage de Biden de « séance photo bon marché ».

La grève en cours mettra à l’épreuve l’allégeance des candidats de 2024 aux mouvements syndicaux, alors que l’industrie automobile américaine est sous le choc économique du débrayage.

Anderson Economic Group, un cabinet de conseil, a déclaré dans un rapport que les trois constructeurs automobiles impliqués – connus comme les « trois grands » américains – ont perdu un total de 1,6 milliard de dollars au cours de la seule première semaine de grève.