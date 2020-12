Rishi Sunak – SIMON DAWSON / Reuters

Les travailleurs à domicile qui ont beaucoup économisé pendant le verrouillage du coronavirus doivent commencer à dépenser beaucoup l’année prochaine pour restaurer l’économie britannique, a déclaré Rishi Sunak.

La nouvelle est intervenue alors que l’organisme de surveillance des dépenses du Parlement a averti que près de trois millions de personnes pourraient avoir été exclues des deux programmes du Trésor pour soutenir les salariés et les indépendants pendant la crise du coronavirus.

M. Sunak, le chancelier, a déclaré lors d’un événement en ligne pour les membres du parti conservateur le week-end dernier qu’il « se sentait bien » sur les perspectives de rétablissement du Royaume-Uni après que la pandémie de coronavirus se soit atténuée.

Il a déclaré: « Je me sens bien à propos du rebond – je pense que les gens sont restés assis à la maison, accumulant des économies avec un peu de chance et nous aimerions aller les dépenser à notre retour. »

Le chancelier a également profité de l’événement pour appeler la base du parti à supporter les ministres alors qu’ils imposaient des restrictions à l’Angleterre pour soulager le pays à travers la pandémie.

Il a ajouté: « C’est très difficile pour nous. Nous sommes conservateurs, nous croyons en la liberté. C’est très difficile mais c’est malheureusement nécessaire en ce moment – nous venons de traverser ces prochains mois difficiles. »

Un rapport publié plus tôt ce mois-ci par le Center for Business and Economic Research a révélé que les ménages auraient économisé 19% de leur revenu disponible en 2020.

Cela représente plus du double du taux d’épargne de 7% en 2019 et équivaut à 7100 £ par ménage, soit 197 milliards de £ pour tous les ménages.

Le CEBR a déclaré: « La question des 197 milliards de livres sterling, par conséquent, est de savoir que feront les ménages avec cet argent qu’ils ont accumulé en 2020 lorsque les restrictions seront assouplies?

« Bien sûr, une grande partie de ces économies sera consacrée aux pensions, qui ne seront pas disponibles pour les dépenses pendant un certain temps. »

Mais il a ajouté que les ménages pourraient chercher à dépenser leurs économies en vacances alors que le CEBR détectait « une demande considérable refoulée » à dépenser pour « les arts, les divertissements et les sports en direct ».

Cependant, il a averti que «les comportements de dépenses dépendront de la confiance des consommateurs à l’égard de l’économie l’année prochaine.

«Une combinaison du Brexit et de la fin du programme de congé … pourrait nuire à la production économique et au marché du travail au début de l’année prochaine, ce qui signifie que les consommateurs préfèrent conserver une grande partie de l’argent supplémentaire qu’ils ont accumulé en 2020, plutôt que de le dépenser. «

Douglas McWilliams, vice-président du CEBR, a déclaré au Telegraph: « L’argent est là. Ce qui est essentiel, c’est de savoir si les consommateurs ont suffisamment confiance pour le dépenser. »

La semaine dernière, M. Sunak a annoncé que le budget se tiendrait début mars, où il exposerait la prochaine étape de la réponse économique du gouvernement au budget, tandis que le programme de congés serait prolongé d’un mois jusqu’à la fin avril.

Julian Jessop, un économiste indépendant de premier plan, a ajouté: «C’est un changement de ton bienvenu de la part de la chancelière.

«Il y a quelques semaines à peine, il prévenait que notre ‘urgence économique ne faisait que commencer’, ce qui envoyait exactement le mauvais message aux consommateurs et aux entreprises.

« Mais s’il veut que les gens dépensent leurs économies accrues – et que les entreprises investissent davantage – il doit également cesser de les inquiéter en parlant de hausses d’impôts. »

Par ailleurs, les députés du Comité des dépenses des comptes publics ont déclaré que « une combinaison de décisions politiques, de limitations dans les données du HMRC et de la hiérarchisation de la vitesse signifie que pas moins de 2,9 millions de travailleurs peuvent avoir été exclus » des deux régimes.

On estime que les deux stratagèmes ont coûté au contribuable 76 milliards de livres sterling à la fin du mois d’avril. Cependant, les députés ont ajouté: « HM Treasury est incapable de fournir ne serait-ce qu’un chiffre officiel approximatif pour l’extension des programmes, ou d’expliquer comment il déterminera si l’argent a été bien dépensé.

« HMRC ne connaît toujours pas le niveau réel de fraude et d’erreur dans les régimes et n’aura pas d’estimation complète avant la fin de 2021 au plus tôt. »