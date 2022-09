Les travailleurs à distance se sentent obligés de prouver leur productivité

Les personnes qui travaillent à domicile disent qu’elles travaillent, et de nombreuses études objectives montrent que c’est vrai. Mais de nombreux managers craignent toujours que ce ne soit pas le cas.

Dans une nouvelle étude de Microsoft, près de 90 % des employés de bureau ont déclaré être productifs au travail, et des mesures objectives – augmentation des heures travaillées, réunions prises, quantité et qualité du travail effectué – le prouvent. Pendant ce temps, 85 % des patrons affirment que le travail hybride rend difficile la certitude que les employés sont productifs.

Cette incertitude, associée à une récession imminente et à de nombreuses entreprises qui reviennent à plus de temps au bureau, incite les travailleurs à de plus en plus Afficher qu’ils travaillent – ce qui n’est décidément pas la même chose que de travailler réellement. C’est plutôt ce que certains ont appelé le « théâtre de la productivité ».

Le théâtre de la productivité, c’est lorsque les travailleurs mettent fréquemment à jour leur statut sur Slack ou basculent leur souris pour s’assurer que le voyant d’état dans Microsoft Teams est vert. Ils disent bonjour et au revoir, et ils passent par différents canaux tout au long de la journée pour bavarder. Ils vérifient avec les gestionnaires et disent à n’importe qui sur quoi ils travaillent. Ils rejoignent même des réunions auxquelles ils n’ont pas besoin d’être (et il y a beaucoup plus de réunions) et répondent aux e-mails tard dans la nuit.

En soi, ce sont de petites dépenses de temps, et certaines d’entre elles sont utiles. En masse, ils sont une perte de temps vertigineuse. En plus de leurs heures de travail habituelles, les employés de bureau ont déclaré qu’ils passaient 67 minutes supplémentaires en ligne chaque jour (5,5 heures par semaine) simplement pour s’assurer qu’ils travaillaient visiblement en ligne, selon une récente enquête des sociétés de logiciels Qatalog et GitLab. Partout, les travailleurs se sentent épuisés par ce comportement. En d’autres termes, les craintes de perte de productivité pourraient entraîner une perte de productivité.

Bien sûr, ce genre de théâtre de la productivité est aussi vieux que le bureau.

Au bureau, les gens arrivaient tôt et restaient tard pour signifier une bonne éthique de travail. Ou des collègues se rassemblaient à la station de café pour raconter à quel point ils étaient occupés, quelle que soit la quantité de travail qu’ils faisaient réellement. George sur Seinfeld aurait juste agi ennuyé pour faire croire à son patron qu’il était occupé à travailler alors qu’il faisait en fait les mots croisés.

Mais avec le travail à distance et maintenant le spectre des patrons supprimant le travail à distance, la situation est devenue plus exagérée. Ajoutez à cela le resserrement de la ceinture de l’entreprise et les gros titres sur l’arrêt silencieux – un terme mal nommé pour désigner le moment où les gens refusent de se surmener mais que les managers interprètent comme travaillant moins qu’ils ne le devraient – et vous avez beaucoup plus de performances ces jours-ci.

“Faire mon travail n’est pas un problème”, a déclaré un écrivain basé au Minnesota, qui a demandé à rester anonyme afin de ne pas compromettre son travail. “Je veux juste des reçus que je ne suis pas tranquille.”

Selon des données non publiées d’août de la société de gestion de l’expérience Qualtrics, environ un tiers de tous les travailleurs ont déclaré qu’ils ressentaient plus de pression maintenant pour être visibles aux yeux de la direction qu’il y a un an, quelles que soient leurs réalisations professionnelles.

Qui dirige tout ce théâtre de productivité ? Employés et employeurs, mais surtout employeurs. Les travailleurs ont l’impression de payer pour le privilège de travailler à domicile et ne veulent pas être éliminés lors d’une récession à venir. Les patrons signalent qu’ils préfèrent le travail au bureau – l’exigeant, négligeant certains travailleurs à distance et en surchargeant d’autres – et ils détiennent une grande partie des ficelles.

“Je dirais qu’une grande partie de cela a à voir avec – et ce n’est probablement pas adapté à l’impression mais – la merde roule en descente”, Monica Parker, fondatrice de la société d’analyse humaine Hatch Analytics. “La réalité est que les personnes les plus expérimentées dans les organisations ont eu la liberté de travailler comme elles le souhaitent, et beaucoup d’entre elles sont plus âgées et ne se sentent tout simplement pas à l’aise avec ce nouveau paradigme, il y a donc cette pression à la baisse.”

Le rapport d’enquête Qatalog et GitLab a révélé que les cadres de la suite C travaillaient selon leur propre horaire tout en n’offrant pas la même liberté aux membres du personnel subalterne, un comportement qui signifie une déconnexion entre le travail et la vie personnelle de l’employeur et des employés.

« Il se met au travail en 15 minutes. Je viens de Jersey et cela me prend une heure et demie dans une bonne journée », a déclaré une mère qui travaille comme vice-présidente dans une entreprise de médias basée à Manhattan, en référence à son patron. Elle a demandé à rester anonyme pour ne pas perdre son emploi. Elle a déclaré que son entreprise s’attend toujours à la même quantité de productivité que les employés ont pu gagner lorsqu’ils ont été piégés à la maison plus tôt dans la pandémie, mais les oblige désormais à venir également deux jours par semaine. À partir du mois prochain, c’est trois.

Elle veut continuer à travailler à domicile la plupart du temps afin de pouvoir s’occuper de son fils, alors elle dit qu’elle fait l’équivalent du travail de deux personnes. Elle signale également qu’elle travaille en répondant immédiatement aux e-mails, même tard le soir. “Il n’y a plus de frontières”, a-t-elle déclaré.

La tension est moindre dans les entreprises où la majorité ou la totalité des employés sont à distance, mais il y a encore beaucoup de performances en cours. Kassian Wren, un programmeur de la société de framework Web Gatsby, a déclaré que les choses vont bien mieux dans leur travail actuel car il est entièrement distant.

“J’ai toujours aimé me présenter pour prouver que ma maladie et mon handicap n’enlèvent rien à mon travail”, ont-ils déclaré. “C’est encore plus éloigné.”

Dans un emploi précédent, Wren a passé jusqu’à 30 % de ses heures de travail à « effectuer » du travail, tout en accomplissant son travail réel.

“J’appelle cela performatif parce que cela prend généralement plus de temps que le travail que je faisais pour écrire tous ces rapports aux gens sur ce que je faisais”, a déclaré Wren.

Il est largement admis que le travail à distance ne sape pas la productivité. Ce qui est plus ouvert à la discussion, c’est de savoir si les gens sont particulièrement collaboratifs ou créatifs à domicile – ou s’ils font trop de travail pour être l’un ou l’autre. Créer un environnement où les travailleurs passent plus de temps à montrer qu’ils travaillent n’aide en rien.