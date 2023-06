Les travailleurs à distance qui ont afflué vers les villes de Zoom se battent pour rester à la FMH

Les emplois entièrement à distance deviennent de plus en plus difficiles à trouver, mais la concurrence pour les emplois à domicile est particulièrement féroce dans certaines régions du pays.

À Bend, Oregon, près de 3 demandes d’emploi sur 4 concernent des postes éloignés, selon le dernier rapport de LinkedIn Rapport sur la main-d’œuvre, qui a analysé plus de 201 millions de candidatures à des emplois à distance aux États-Unis au cours de l’année écoulée. Il y a à peine deux ans, les emplois à distance à Bend attiraient environ 42 % des candidatures.

À l’échelle nationale, seulement 11 % des emplois ouverts sur LinkedIn proposent du travail à distance, mais ils attirent près de 50 % du nombre total de candidatures en mai.

Voici les 10 principales régions métropolitaines qui suscitent le plus d’intérêt pour les emplois à domicile, ainsi que la part des candidatures destinées à des ouvertures spécifiques à distance, selon LinkedIn :

Bend, Oregon : 73,5 % Asheville, Caroline du Nord : 71,5 % Wilmington, Caroline du Nord : 71,2 % Myrtle Beach, Caroline du Sud : 70,3 % Spokane-Coeur d’Alene, Washington : 69,7 % Sioux Falls, SD : 69,7 % Col de Medford-Grants, Oregon : 69,5 % North Port-Sarasota, Floride : 69,1 % Wausau-Stevens Point, Wisconsin : 69,1 % Crestview-Fort Walton Beach-Destin, Floride : 68,7 %

De nombreuses régions où les gens sont particulièrement désireux de continuer à travailler à domicile sont les villes dites Zoom, qui ont vu un afflux de résidents pendant l’ère du travail à distance de masse qui a commencé en 2020.

Bend, en particulier, est devenu populaire parmi les travailleurs technologiques nouvellement mobiles de la Silicon Valley et de Seattle. L’afflux soudain de travailleurs du savoir bien rémunérés a entraîné une flambée d’environ 28 % du prix moyen des maisons, selon les rapports locaux.

Cependant, ces derniers mois, plusieurs sociétés Big Tech, dont Google, Microsoft et Apple, ont augmenté les exigences de retour au bureau.

Les personnes qui ont déménagé de façon permanente pendant la pandémie devront peut-être renoncer à une partie de leur nouvelle flexibilité, car les postes entièrement éloignés deviennent plus difficiles à trouver – ou elles devront peut-être faire preuve de créativité.

« Si les travailleurs ne sont pas en mesure de décrocher des emplois éloignés dans un climat de plus en plus concurrentiel, nous pourrions assister à une augmentation de l’entrepreneuriat sur ces marchés, des travailleurs retournant vers de plus grandes métropoles, ou même des travailleurs prenant un travail hybride/de bureau dans les villes qui ont sont devenus leurs maisons au cours des dernières années », a déclaré George Anders, rédacteur en chef de LinkedIn, dans un communiqué sur le rapport.

