Les travailleurs à distance ont récupéré 60 millions d’heures de temps de trajet

Pour déterminer comment les employés utilisent leur temps supplémentaire, une recherche de la Federal Reserve Bank de New York a analysé les données de l’American Time Use Survey.

Bien que beaucoup soient retournés au bureau, plus de 15 % des travailleurs à temps plein sont encore complètement éloignés et 30 % supplémentaires ont des horaires hybrides, selon Les données recueillies par des économistes qui étudient la durabilité des politiques de travail à domicile.

Le passage au travail à distance pendant la pandémie de Covid-19 a redonné aux Américains 60 millions d’heures de leur temps. Et récent rechercher indique que les travailleurs qui ne passent plus des heures à se rendre au bureau et à en revenir utilisent ce temps récupéré pour se concentrer sur leur bien-être.

“Nous constatons que les personnes employées consacrent leur temps de trajet économisé aux activités de loisirs et au sommeil, tout en réduisant les heures de travail globales”, ont écrit les chercheurs.

Les données suggèrent que le travail à domicile a incité les gens à commencer à travailler un peu plus tôt, pour faire avancer les choses pendant leurs heures de trajet précédentes. Mais, le temps passé à faire leur travail pendant les heures de travail rémunéré a globalement diminué et a été alloué à des activités non liées au travail.

Voici certaines choses auxquelles les employés qui travaillent à domicile accordent désormais plus de priorité ces jours-ci – et le temps passé à y participer a augmenté quotidiennement :

Dormir (en hausse d’environ une heure)

Loisirs à domicile (en hausse de plus de deux heures)

Travail non marchand, y compris l’entretien ménager, les réparations et la préparation des repas (augmenté de 10 à 36 minutes, respectivement hors domicile et à domicile)

“L’augmentation des loisirs a été particulièrement prononcée chez les jeunes Américains, qui ont déclaré passer plus de temps lors d’événements sociaux, manger dans des restaurants ou des bars et faire de l’exercice”, selon les chercheurs.

Les autres activités qui ont connu des augmentations sont la garde d’enfants, la recherche d’emploi et les entreprises génératrices de revenus qui ne sont pas directement associées à l’emploi à temps plein de la personne.

Suite à la pandémie, les employés ont également gagné plus de temps à passer dans la solitude ou avec leurs proches. Le temps libre seul ou avec des membres du ménage a augmenté de 2,3 heures, selon l’analyse.

“Les résultats donnent du crédit aux différents rapports sur les préférences des employés pour les horaires de travail flexibles, étant donné que la réduction des trajets permet aux gens de consacrer leur temps à d’autres activités, telles que la garde d’enfants ou les loisirs”, ont écrit les chercheurs.

“Cet avantage supplémentaire du travail à domicile – pour ceux qui le souhaitent – sera une considération importante pour l’avenir des modalités de travail flexibles.”

