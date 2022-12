Les travailleurs à distance descendent à Mexico et la flambée des prix des logements

Selon Airbnb, entre avril et juin de cette année, le nombre de séjours réservés à Mexico sur la plateforme pendant plus d’un mois a augmenté de 30 % par rapport à la même période en 2019, faisant de la ville l’une des destinations les plus populaires au monde. parmi les locataires de longue durée.

Dans les quartiers de Condesa et de Roma, dont les paysages de rue luxuriants et les scènes de restauration dynamiques les ont longtemps rendus attrayants pour les résidents les plus aisés, les espaces de coworking offrant du café gratuit et des cabines ont proliféré.

Les anglophones sortent des cafés et, le dimanche, les cantines sont bondées de jeunes en maillots de sport, les télévisions passent du football au football américain.

La campagne de la ville avec Airbnb, qui devrait être entièrement déployée sur le site Web de la plateforme au début de l’année prochaine, vise à disperser les foules. Il favorisera des activités guidées, conçues avec l’aide de l’UNESCO, l’organisation culturelle des Nations Unies, dans des quartiers qui ne reçoivent généralement pas un nombre élevé de visiteurs, selon l’entreprise et les responsables de la ville. Airbnb fournira également des informations sur le déménagement au Mexique, y compris les exigences en matière de visa.