Les traumatismes de l’enfance peuvent être un prédicteur de maux de tête chez les adultes, selon des chercheurs

Les personnes ayant subi un traumatisme dans leur enfance ou leur adolescence étaient 48 % plus susceptibles d’avoir des maux de tête graves et récurrents à l’âge adulte que celles qui n’avaient pas subi de traumatisme au cours de leurs premières années. selon une étude publiée dans la revue Neurology .

Les chercheurs ont classé événements traumatisants soit fondée sur la menace (comme la violence physique, sexuelle ou émotionnelle, le fait d’être témoin ou menacé de violence et de graves conflits familiaux) ou fondée sur la privation (y compris la négligence, l’adversité financière, la séparation, le divorce ou le décès des parents et le fait de vivre dans un foyer souffrant de maladie mentale, d’abus d’alcool ou de substances). La violence physique, la violence sexuelle et l’exposition à la violence familiale étaient les traumatismes les plus fréquemment signalés.

À mesure que le nombre d’événements traumatisants vécus par un enfant ou un adolescent augmentait, le risque d’avoir des maux de tête plus tard dans la vie augmentait également. Par exemple, ceux qui avaient vécu quatre événements traumatisants ou plus étaient plus de deux fois plus susceptibles de souffrir de maux de tête. En outre, certains traumatismes – abus et négligence physiques ou sexuels – étaient associés à un risque plus élevé de maux de tête que d’autres types de traumatismes.