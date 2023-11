Les traumatismes crâniens augmentent le risque d’accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Tomber et se cogner la tête est toujours un risque préoccupant pour les personnes âgées. De nouvelles recherches révèlent désormais qu’un traumatisme crânien, quelle que soit sa gravité, augmente le risque que les personnes âgées souffrent d’un type courant d’accident vasculaire cérébral. Recherche déjà a lié les traumatismes crâniens, ou TCC, au déclin cognitif et à la démence, ainsi qu’à dépressionmais l’étude actuelle suggère une relation entre les traumatismes crâniens et les maladies cardiovasculaires, en particulier les accidents vasculaires cérébraux ischémiques, qui sont causés par un caillot sanguin qui bloque le flux sanguin vers le cerveau et constituent le type d’accident vasculaire cérébral le plus courant.

“L’accident vasculaire cérébral est une maladie qui se situe à la jonction entre la santé neurologique et cardiovasculaire”, a déclaré Holly Elser, épidémiologiste et médecin résident en neurologie à l’hôpital de l’Université de Pennsylvanie, qui a mené l’étude.

Les résultats « soulèvent la possibilité intrigante que les personnes souffrant d’un traumatisme crânien puissent bénéficier de méthodes de prévention des accidents vasculaires cérébraux fondées sur des données probantes, telles que la réduction du taux de cholestérol sanguin ou de la tension artérielle s’ils sont élevés », a-t-elle ajouté.

Les scientifiques ont comparé le taux de diagnostic d’accident vasculaire cérébral chez les personnes ayant subi un traumatisme crânien antérieur à celui de personnes sans traumatisme crânien antérieur et ont constaté une augmentation de 32 pour cent des accidents vasculaires cérébraux ischémiques chez ceux qui avaient subi un traumatisme crânien. Selon l’étude, les personnes ayant subi au moins deux traumatismes crâniens avaient 94 % plus de risques d’avoir un accident vasculaire cérébral que celles n’ayant subi aucun traumatisme crânien.

La recherche encore inédite, présentée lors de la réunion annuelle du Association neurologique américaine en septembre, a analysé les données du Étude sur le risque d’athérosclérose dans les communautés (ARIC) chez 12 813 adultes américains recrutés entre 1987 et 1989.

L’ARIC est un éventuel étude – qui suit les gens au fil du temps – qui recueille depuis plus de 30 ans des données sur la santé liées à l’athérosclérose et aux maladies cardiovasculaires sur des participants de quatre communautés américaines – le comté de Forsyth, en Caroline du Nord ; Jackson, Mississippi ; huit banlieues nord de Minneapolis ; et le comté de Washington, Maryland.

Après 30 ans, 2 158 personnes ont subi un traumatisme crânien – dont 73 % légers – et, parmi celles qui ont subi un traumatisme crânien, 147 ont finalement eu un accident vasculaire cérébral ischémique, a déclaré Elser. Trente-quatre personnes ayant subi un accident vasculaire cérébral avaient des antécédents de plus d’un traumatisme crânien, a-t-elle déclaré.

Bien que l’étude n’ait pas été conçue pour examiner directement les mécanismes liant un traumatisme crânien à un futur accident vasculaire cérébral, Elser a déclaré que le traumatisme crânien pouvait entraîner une inflammation locale et systémique et des modifications vasculaires augmentant le risque. Il se peut également que des changements de comportement après un traumatisme crânien, comme une diminution de l’activité physique, augmentent le risque.

Ce que disent les experts

Andrew E. Budsonchef du service de neurologie cognitive et comportementale et chef de cabinet associé pour l’éducation au VA Boston Healthcare System, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré qu’il n’était pas clair comment les scientifiques définissaient un traumatisme crânien.

“Je soupçonne que le traumatisme crânien devait être significatif et ne serait pas pertinent pour les personnes qui se cognent la tête contre les portes d’armoires ou les enfants qui jouent au football”, a-t-il déclaré.

Kévin Shethprofesseur de neurologie et de neurochirurgie à la Yale School of Medicine, qui n’a pas non plus participé à la recherche, a qualifié l’étude de « provocatrice », mais a déclaré que des preuves supplémentaires étaient nécessaires pour établir le lien.

“Nous ne pouvons pas savoir avec certitude qu’un traumatisme crânien joue un rôle causal dans l’accident vasculaire cérébral”, a déclaré Sheth.

Il y a eu plus de 69 000 décès liés à un traumatisme crânien aux États-Unis en 2021, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes. Ils peuvent résulter d’une chute – un facteur de risque important pour les personnes âgées – de l’utilisation d’armes à feu, d’accidents de la route, d’agressions, de traumatismes liés au sport, comme le football et les actions militaires.

Chaque année, des millions d’Américains de plus de 65 ans subissent des chutes, selon le CDC. Cela se traduit par une chute d’une personne âgée sur quatre, entraînant plus de 800 000 visites aux urgences, et une chute sur cinq entraînant des blessures graves telles qu’une fracture de la hanche ou d’autres fractures osseuses, ou un traumatisme crânien, selon le CDC. Les chutes sont la principale cause de blessures et décès dans ce groupe d’âge, dit le CDC.

“Les traumatismes crâniens sont associés à une morbidité à long terme et à un risque de mortalité accru, et notre étude souligne l’importance de la prévention des traumatismes crâniens grâce à des stratégies visant à réduire le risque de chutes chez les personnes âgées et à des mesures telles que les lois sur le port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port du port par la tête”, a déclaré Elser.

Elle a déclaré qu’il était important que les personnes âgées parlent à leur médecin de leur risque de chute et envisagent, si nécessaire, d’utiliser des appareils fonctionnels tels que des cannes et des déambulateurs.

“Pour les personnes qui ne courent aucun risque de chute, les mesures préventives devraient inclure des mesures telles que toujours porter une ceinture de sécurité dans la voiture et porter un casque lorsque vous faites du vélo”, a-t-elle déclaré.