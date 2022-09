Les négociateurs des transporteurs ferroviaires et des syndicats se sont réunis mercredi dans le bureau du secrétaire au Travail Marty Walsh alors que les parties tentaient de négocier un accord avant la date limite de grève de vendredi.

La réunion a commencé juste après 9 h HE.

Les chemins de fer, pour leur part, “n’ont pas l’intention de mettre les travailleurs en lock-out vendredi si les négociations n’aboutissent pas”, a déclaré l’Association of American Railroads à CNBC.

Dennis Pierce, le négociateur en chef des syndicats, a déclaré que les membres avaient averti que 10% de la main-d’œuvre pourrait partir si les problèmes n’étaient pas résolus avant la date limite. Les politiques sur les congés de maladie et les préoccupations en matière de qualité de vie étaient les principaux points de friction qui subsistaient.

“Notre proposition de ne pas payer de congés de maladie ne leur coûte pas d’argent. C’est quelque chose qu’ils peuvent gérer. Cela ne nuit pas à leur modèle commercial”, a déclaré Pierce, président de la Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen, ou BLET. “Les chemins de fer doivent commencer à traiter les employés comme des humains, au lieu d’imposer ces politiques qui ne font que chasser les gens de l’industrie.”

Huit des 12 syndicats des chemins de fer ont conclu des accords de principe avec des entreprises au début de la semaine, mais deux des plus grands syndicats, BLET et la division des transports SMART sont toujours en pourparlers avec les transporteurs. Les deux groupes représentent environ la moitié des cheminots syndiqués.

La soi-disant période de réflexion, qui a permis aux deux parties de poursuivre les négociations, se termine à minuit vendredi, ce qui signifie qu’une grève pourrait avoir lieu tôt le matin. En prévision d’une grève, les chemins de fer ont déjà commencé à détourner le fret.

L’implication de Walsh intervient alors que l’administration Biden se prépare à un arrêt de travail. Une grève, qui pourrait toucher environ 60 000 travailleurs et faire tourner au ralenti plus de 7 000 trains, pourrait coûter à l’économie américaine plus de 2 milliards de dollars par jour.

Dans un e-mail aux membres, la National Customs Brokers & Forwarders Association of America a répertorié le calendrier des fermetures. CNBC a compilé une liste de quelques-uns des changements ferroviaires avant la date limite :

Mercredi: BNSF, qui appartient à Berkshire Hathaway, arrête de déplacer des unités réfrigérées dans des installations intérieures

Mercredi: Norfolk Southern cesse de recevoir des exportations

Jeudi : le CN cesse de recevoir des exportations

Norfolk Southern et les autres chemins de fer ont réduit le fret en prévision d’une grève pour déplacer des matières dangereuses essentielles, telles que le chlore et l’éthanol. Ce fret est prioritaire sur le fret commun.

Mais NS a déclaré à CNBC qu’il avait modifié certains plans pour accueillir des cargaisons plus régulières.

“Nous continuons à offrir le plus de flexibilité possible aux clients aussi longtemps qu’ils le peuvent”, a déclaré mercredi à CNBC un porte-parole du chemin de fer. “Nous avons prolongé le délai d’acceptation des camions amenant des conteneurs dans nos terminaux terrestres jusqu’à 17 heures ce soir.”

À l’origine, NS avait l’intention de cesser d’accepter les conteneurs mardi.

Se remettre des perturbations créées par une grève pourrait prendre des semaines, voire des mois, selon CNBC.

“La livraison de transformateurs surdimensionnés pour la transmission et la distribution, les turbines à gaz naturel et les générateurs d’électricité, ainsi que les technologies renouvelables telles que les sections et les pales des éoliennes, dépendent des systèmes ferroviaires américains”, a déclaré Marco Poisler, COO d’UTC Overseas, avertissant de “retards accablants” pour les livraisons.

“Le transport de telles marchandises nécessite des mois de ressources de planification et d’ingénierie ferroviaire pour identifier les actifs ferroviaires spécialisés disponibles avec le bon écartement des essieux et la bonne hauteur de pont pour obtenir le dégagement ferroviaire”, a déclaré Poisler.