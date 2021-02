Une enquête auprès des transporteurs internationaux a révélé que le volume des exportations en provenance des ports britanniques vers l’UE avait diminué de 68% le mois dernier par rapport à la même période l’année dernière.

Les recherches de la Road Haulage Association (RHA) l’ont incitée à écrire au ministre Michael Gove pour demander de l’aide, en particulier pour augmenter le nombre d’agents des douanes de 10000 à 50000 pour aider les entreprises avec des formalités supplémentaires après le Brexit.

Le directeur général Richard Burnett a déclaré à The Observer que la RHA avait également constaté que 65 à 75% des véhicules en provenance de l’UE rentraient dans le bloc vides en raison d’un manque de marchandises, de retards au Royaume-Uni et parce que les entreprises britanniques avaient interrompu les exportations. sur le continent.

M. Burnett a déclaré qu’il trouvait « profondément frustrant et ennuyeux que les ministres aient choisi de ne pas écouter l’industrie et les experts », qui ont toujours appelé à une plus grande consultation du gouvernement.

Il a déclaré que M. Gove n’avait pas répondu par écrit « à peu près à chaque fois que nous avons écrit au cours des six derniers mois ».

« Il a tendance à amener les fonctionnaires à commencer à travailler sur les choses. Mais les réponses sont une perte de temps totale car ils n’écoutent pas les problèmes que nous avons soulevés en premier lieu », a déclaré M. Burnett.

Le gouvernement a offert une période de grâce de six mois après le Brexit, permettant la suspension de l’ensemble des contrôles physiques des importations jusqu’en juillet.

Jeudi, l’ancien chancelier conservateur Lord Lamont a averti que les formalités administratives liées à l’accord sur le Brexit avaient rendu la plupart des affaires entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord non rentables.

Deux semaines plus tôt, la RHA avait déclaré qu’une période de grâce de 12 mois et une aide financière urgente étaient nécessaires pour aplanir les problèmes avec la frontière commerciale post-Brexit avec la mer d’Irlande.

Le gouvernement britannique a insisté sur le fait que « les marchandises circulent efficacement » entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

Mais M. Burnett a déclaré le 20 janvier: « Il s’agit d’un précipice financier qui hémorragie l’argent.

« Il faut une intervention financière immédiate. »