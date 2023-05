Les transformations ultimes de Britain’s Got Talent – de la 17e perte de poids de la jeune star à un beau gosse méconnaissable

ILS ont tout mis en œuvre pour impressionner les juges de Britain’s Got Talent et ont épaté le public avec leurs performances incroyables.

Mais ces anciens candidats ont maintenant un look complètement différent de lorsqu’ils sont montés sur scène pour la première fois.

Instagram/@/ella_shaw_

Ella Shaw a subi l’une des transformations les plus spectaculaires depuis le spectacle[/caption]

De la perte de poids dramatique à un éclat élégant, certains sont presque méconnaissables dès leur audition initiale.

Alors que cette série de BGT entre dans ses étapes de spectacle en direct, nous examinons ici les transformations remarquables de certains des concurrents les plus mémorables de l’émission.

Michel Collins

L’ingénieur informatique n’avait que 19 ans lorsqu’il est apparu dans la cinquième série de l’émission à succès ITV en 2011.

Michael, qui vivait sur un site de caravanes à Plymouth, a époustouflé les juges avec sa version acoustique du hit Fast Car de Tracey Chapman en 1988.

Bien qu’il n’ait jamais joué que dans son pub local, Michael s’est rendu jusqu’à la finale, où il a terminé à la cinquième place et a ensuite rejoint la tournée BGT UK.

Aujourd’hui, Michael a l’air totalement différent – avec des photos récentes révélant qu’il a perdu beaucoup de poids et arbore une nouvelle coiffure lisse.

Mais ce n’est pas seulement son apparence physique qui a subi une grande transformation.

Michael, 30 ans, dont la fiancée Sarah était enceinte lorsqu’il est allé dans l’émission, est désormais papa d’une adorable petite fille et continue d’informer les fans de sa musique sur les réseaux sociaux.

Rosie O’Sullivan

Rosie, de Birmingham, a choqué les fans l’année dernière lorsqu’elle a révélé sa 17e perte de poids épique, neuf ans après son apparition sur BGT.

En 2013, elle a atteint les demi-finales de l’émission après avoir entonné des succès tels que Man’s World de James Brown.

Maintenant âgée de 29 ans, elle a révélé qu’elle était capable de perdre du poids grâce à une opération de manchon gastrique qui a coûté 20 000 £.

En 2017, elle a parlé de ses problèmes de poids pendant son passage dans l’émission, où elle a fait pencher la balance à la 30e place.

Elle a déclaré: « J’avais chaud, je transpirais et j’avais du mal à monter les escaliers, et le département des costumes a dû me confectionner des robes car il était impossible d’obtenir des vêtements à la mode dans une taille 28. »

Comme Michael, elle a également eu un nouvel ajout à sa famille après avoir accueilli son premier enfant, qu’elle appelle son « petit miracle », en novembre 2022.

Susan Boyle

En 2009, la chanteuse écossaise Susan Boyle, 62 ans, a acquis une reconnaissance mondiale lorsqu’elle a auditionné pour la troisième série de BGT avec sa performance emblématique de I Dreamed a Dream d’Elaine Paige.

Depuis lors, elle a dominé les charts à travers le monde et a même marqué deux albums numéro un sur les charts américains Billboard.

Avec sept albums à son actif et une valeur nette estimée à 28,3 millions de livres sterling, il n’est pas surprenant qu’elle ait connu un éclat époustouflant.

Susan a maintenant l’air plus mince que jamais après avoir décidé d’abandonner le sucre et de commencer à s’entraîner, selon Style Craze.

Sa résolution serait venue en 2013 après avoir reçu un diagnostic de diabète de type 2.

Ryan O’Shaughnessy

En regardant Ryan O’Shaughnessy maintenant, vous pourriez être pardonné de ne pas l’avoir reconnu lors de son passage dans la série en 2012.

Il a auditionné alors qu’il n’avait que 19 ans et a interprété une chanson originale sur une fille pour laquelle il avait le béguin.

Les juges ont été tellement impressionnés que David Walliams n’arrivait pas à croire que la fille en question ne l’aimait pas en retour.

Onze ans après avoir terminé cinquième de la finale, Ryan a l’air étonnamment différent de quand il est apparu dans la série.

Aujourd’hui âgé de 30 ans, l’Irlandais aperçoit une barbe et des cheveux longs, selon des images sur sa page Instagram.

Il fait souvent la sérénade à ses fans sur les réseaux sociaux avec des interprétations d’airs classiques et de musique originale.

Morgan Connie Smith

Non seulement Morgan, 23 ans, a l’air radicalement différente de son passage dans Britain’s Got Talent, mais elle a également remporté d’importantes victoires en carrière.

Maintenant une star de bonne foi, elle enregistre sa propre musique – dont certaines ont été diffusées sur BBC Radio One.

Sur sa page Instagram, elle ravit les fans avec des clichés racés montrant son physique incroyable.

Morgan est devenue célèbre pour la première fois en 2016 lorsqu’elle a laissé les juges émerveillés après avoir chanté le classique de la soul d’Etta James, Plutôt aller aveugle.

Elle s’est qualifiée pour les demi-finales et a signé avec le label de Rudimental, Major Toms Music, en 2019.

En mai de l’année dernière, sa chanson In My Feelings a été nommée Record of the Week sur 1Xtra de Radio One.

Ella Shaw

En 2015, Ella Shaw était une adolescente nerveuse de 18 ans qui avait hâte de faire sa marque dans l’industrie de la musique.

Interprétant une chanson originale intitulée Summertime alors qu’elle jouait du piano, les juges ont été visiblement impressionnés – Simon l’appelant « méga-talentueuse ».

En demi-finale, elle a interprété Everybody’s Free de Rozalla mais a malheureusement raté une place en finale.

Mais elle ne laisse pas cela la dissuader de poursuivre ses rêves musicaux – et à 27 ans, Ella a maintenant l’air super glamour.

Elle a abandonné sa chemise décontractée et ses mèches amples et ébouriffées pour des robes ajustées chics, des cheveux parfaitement coiffés et un maquillage féroce, et continue d’enregistrer et de partager de la musique sur sa page Instagram.

Jai McDowall

La star écossaise a stupéfié les téléspectateurs en 2011 lorsqu’il a remporté la cinquième série contre le favori des bookmakers Ronan Parke.

Jai, 36 ans, a remporté 100 000 £ et la chance de se produire au Royal Variety Performance devant des membres de la famille royale.

L’année dernière, il a révélé qu’il se sentait plus confiant que jamais après avoir subi une intervention chirurgicale pour réparer les complications d’un nez cassé.

Il a subi une déviation du septum après être intervenu pour interrompre une bagarre au bar, et cela affectait son chant.

Il a déclaré au Daily Star: « C’était une très belle procédure. Évidemment, j’ai eu les yeux noirs pendant environ trois semaines et de gros pansements et tout ça, mais ça valait le coup.

Ces jours-ci, Jai a laissé ses cheveux pousser plus longtemps et il les coiffe maintenant dans une raie latérale à la mode.

Nathan Wyburn

À 21 ans, Nathan Wyburn est apparu dans l’émission et a montré aux juges comment il avait réalisé un portrait d’Alesha Dixon à l’aide de 644 biscuits.

Welsh Nathan, 33 ans, qui était étudiant en art à l’époque, a reçu des éloges pour son talent excentrique.

Ces jours-ci, Nathan a l’air remarquablement différent, ayant fait pousser ses longs cheveux bouclés auburn et sa barbe.

Il continue de montrer ses talents artistiques et a réalisé des portraits du roi Charles, de Marcus Rashford et de Kate Middleton.

Jérémy Lynch

Jeremy, 35 ans, a conquis le cœur des téléspectateurs grâce à ses compétences exceptionnelles en tant que footballeur freestyle en 2008.

À l’époque, le jeune homme de 20 ans au visage frais jouait pour l’équipe junior d’Arsenal et a joué son rôle dans Crazy In Love de Beyoncé.

Il a équilibré un ballon de football sur son cou et sa tête et a exécuté une série de coups de pied et de têtes, ainsi que des coups de pied couchés.

Cependant, son passage dans l’émission a pris fin lorsque, lors d’une performance en demi-finale, il a perdu le contrôle du ballon et a traversé la scène.

Jeremy, qui avait abandonné ses tresses de marque et laissé pousser une barbe, a maintenant une page YouTube et se lance également en tant qu’ambassadeur de la marque.