Les transferts monétaires anticipés sont une solution négligée au changement climatique

Si vous lisez ceci, vous vous souciez probablement de la lutte contre le changement climatique. Mais qu’est-ce que cela signifie réellement pour vous ?

Il y a de fortes chances que vous considérez cela comme un soutien à l’atténuation du changement climatique : réduire le flux de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en remplaçant les combustibles fossiles par des énergies renouvelables.

Mais il y a un autre aspect à la lutte contre le changement climatique : adaptation. S’adapter à la vie dans un climat plus dangereux implique renforcer la résilience aux chocs météorologiques, par exemple en construisant une digue ou en plantant des cultures capables de résister aux sécheresses et aux inondations.

L’atténuation est beaucoup plus populaire que l’adaptation. De tous les financements consacrés à la lutte contre le changement climatique à l’échelle mondiale, plus de 90 % vont à l’atténuation. Et je ne peux pas prétendre être surpris : pendant des années, je me suis surtout concentré sur ce seau aussi. J’ai vu l’atténuation comme le moyen de résoudre le changement climatique, tandis que l’adaptation semblait mettre un pansement sur l’un des plus grands problèmes du monde.

Et pourtant, qui détermine l’échelle de temps de notre réponse à ce problème ?

Pour beaucoup de gens – en particulier les plus pauvres dans les pays les plus pauvres – le problème est maintenant. Le changement climatique inonde déjà leurs maisons et leur cause des coups de chaleur. Il serait injuste pour les pays plus riches que de façon disproportionnée a créé le problème pour dire “nous devons déterminer l’échelle de temps du problème, pas vous, et nous décidons de définir le problème comme un événement futur à atténuer”. Le changement climatique est également un événement présent, donc le résoudre signifie également s’attaquer au problème tel qu’il existe aujourd’hui.

“Si vous regardez une rivière qui a commencé à inonder maintenant, quoi que nous fassions même au cours des 100 prochaines années, ces rivières vont continuer à inonder”, a déclaré Miriam Laker-Oketta, directrice de recherche basée en Ouganda chez GiveDirectly, une organisation à but non lucratif. aider les plus pauvres du monde.

Elle faisait référence au fait qu’il faudra des décennies pour décarboniser l’approvisionnement énergétique mondial, et pendant ce temps, tout le carbone que nous avons émis et continuons d’émettre continuera à réchauffer l’atmosphère pendant des centaines d’années. L’argent dépensé pour atténuer les émissions sera payant à long terme, mais ne fera pas grand-chose pour protéger un pays du changement climatique à l’heure actuelle.

« Nous devons augmenter le montant consacré à aider les gens à s’adapter », m’a-t-elle dit.

Une approche de l’adaptation consiste à diriger le financement vers les gouvernements afin qu’ils puissent construire l’infrastructure – qu’il s’agisse d’une digue ou d’un nouveau système d’irrigation – pour réduire les impacts des chocs. Ces grands biens publics sont certainement importants, et ils devraient obtenir une plus grande part du financement climatique qu’ils ne le font aujourd’hui. Mais la mise en œuvre de grands projets comme ceux-ci peut prendre du temps. Si vous êtes, par exemple, un petit agriculteur dont la source de nourriture et de revenus est sur le point d’être anéantie par un cyclone amplifié par le changement climatique, vous n’avez pas ce temps.

Ainsi, une approche naissante de l’adaptation vise à aider les personnes vulnérables en leur offrant des transferts monétaires juste à temps. Cela signifie de l’argent gratuit, sans conditions, que les bénéficiaires peuvent utiliser pour améliorer leur résilience dans les jours ou les semaines précédant les conditions météorologiques extrêmes. Les chercheurs peuvent déterminer quand et où il frappera grâce aux progrès de la disponibilité des données et de l’analyse prédictive. Des expériences récentes montrent à quel point cette approche est couronnée de succès, ce qui montre que les transferts monétaires anticipés devraient jouer un rôle plus important dans l’adaptation au climat.

Comment fonctionnent les transferts monétaires climatiques juste-à-temps

Les organisations humanitaires ont l’habitude de faire deux choses : aider les gens après que la catastrophe a déjà frappé et les aider en leur donnant des choses. Un ouragan frappe, et arrive la Croix-Rouge ou Centraide avec de l’eau et des bâches pour les victimes.

Les transferts monétaires climatiques juste à temps bouleversent ce modèle.

Tout d’abord, ils offrent un soutien aux personnes avant que le choc ne frappe, les rendant plus résilientes et limitant les dommages économiques et humains lorsqu’ils surviennent. Deuxièmement, ils donnent directement de l’argent. Pas de nourriture. Pas la marchandise du Super Bowl de l’équipe qui n’a pas remporté le Super Bowl. De l’argent.

Nous savons, grâce à la recherche sur la réduction de la pauvreté, que l’argent est préférable car il donne aux gens la possibilité d’acheter les choses dont ils ont vraiment besoin, par opposition à ce dont les étrangers pensent qu’ils ont besoin. Et il peut être diffusé beaucoup plus rapidement que les marchandises, grâce aux services bancaires par téléphone portable. L’argent est désormais considéré comme la norme de référence pour des défis tels que la réduction de la pauvreté, d’autres interventions étant jugées selon leur supériorité par rapport à l’argent.

Et au cours des dernières années, les preuves s’accumulent que l’argent liquide fonctionne également très bien pour l’adaptation au climat. Prenons trois exemples.

En juillet 2020, des prévisions basées sur les données des niveaux des rivières au Bangladesh ont montré que de nombreux ménages étaient sur le point de subir de graves inondations. Le Programme alimentaire mondial a envoyé à 23 434 ménages environ 53 dollars chacun quelques jours avant et pendant les inondations.

L’action préventive s’est avérée être un excellent pari. Ces inondations ont fini par être parmi les pires et les plus longues depuis des décennies : plus d’un million de foyers ont été inondés, et les marchés alimentaires et les services de santé ont été perturbés.

Par rapport aux ménages qui n’ont pas reçu de transfert monétaire, les ménages qui en ont reçu étaient 36 % moins susceptibles de passer une journée sans manger, 12 % plus susceptibles d’évacuer les membres du ménage et 17 % plus susceptibles d’évacuer leur bétail.

Et les impacts étaient étonnamment durables. Comme l’écrivent les auteurs de l’étude, « trois mois après l’inondation, les ménages qui avaient reçu le transfert ont signalé une consommation alimentaire et un bien-être des enfants et des adultes nettement plus élevés. Ils ont également subi une perte d’actifs moindre, ont contracté des emprunts moins coûteux après l’inondation et ont fait état d’un potentiel de revenus plus élevé.

Peu de temps après, le Programme alimentaire mondial a également essayé des transferts monétaires anticipés en Somalie et en Éthiopie, avec des résultats tout aussi positifs : les injections d’argent liquide ont protégé la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance des communautés contre les pires impacts d’une sécheresse annoncée.

En 2021, le gouvernement du Niger a lancé son propre programme de transfert monétaire anticipé pour répondre à la pénurie d’eau. Le programme pilote détecte précocement les sécheresses en utilisant l’indice de satisfaction des besoins en eau par satellite. Lorsque l’indice montre que l’eau est tombée de 10 pour cent en dessous de sa médiane à la fin de la saison agricole, il déclenche l’envoi des transferts monétaires inconditionnels.

Le déclencheur a été activé pour la première fois en novembre 2021, et depuis mars 2022, des transferts d’urgence ont été envoyés à 15 400 ménages touchés par la sécheresse. Ces transferts ont permis aux agriculteurs d’obtenir de l’aide trois à cinq mois plus tôt que s’ils dépendaient uniquement de l’aide humanitaire traditionnelle. Et recevoir le soutien plus tôt signifiait qu’ils étaient moins susceptibles d’avoir à recourir à des réponses d’adaptation aux effets sociaux coûteux, comme la réduction de la consommation alimentaire ou le retrait des enfants de l’école.

L’organisation à but non lucratif GiveDirectly, un grand partisan des transferts monétaires inconditionnels, a lancé l’année dernière un programme d’adaptation au climat au Malawi. Le pays à revenu extrêmement faible – où près des trois quarts de la population vit avec moins de 1,90 dollar par jour – a déjà été frappé par des tempêtes liées au climat, et d’autres devraient arriver.

Sachant à quel point le Malawi est vulnérable au climat, GiveDirectly a versé à 5 000 agriculteurs de la région de Balaka deux paiements de 400 $, un en avril et un en octobre, pour coïncider avec des moments clés de leur calendrier agricole. Octobre est également le début de la saison des pluies, lorsque 95 % des précipitations tombent, ce qui signifie que c’est le moment où les cyclones et les conditions météorologiques extrêmes sont les plus susceptibles de se produire.

Simultanément, un groupe appelé United Purpose a dispensé aux agriculteurs des formations sur l’agriculture intelligente face au climat, les pratiques d’irrigation et la conservation des sols. GiveDirectly et United Purpose s’étaient coordonnés sur le calendrier, mais ils n’ont pas informé les agriculteurs de la connexion car ils ne voulaient pas faire sentir aux agriculteurs qu’ils étaient censés dépenser de l’argent pour renforcer la résilience climatique. Ils voulaient que l’argent soit vraiment inconditionnel.

Les résultats jusqu’à présent sont prometteurs. Davantage d’agriculteurs utilisent de meilleures semences (qui résistent à la sécheresse et aux inondations), davantage pratiquent la culture intercalaire (ce qui améliore la fertilité) et moins souffrent de la faim (en particulier, il y a eu une baisse d’environ 60 % de la proportion de bénéficiaires qui sont allés journée sans manger).

Pour Laker-Oketta, directrice de recherche chez GiveDirectly, il est clair que les transferts monétaires anticipés pour l’adaptation au climat sont une bonne idée. “L’argent que nous donnons n’est pas suffisant pour mettre en place une digue – c’est quelque chose que les gouvernements doivent faire”, a-t-elle déclaré. «Mais le fruit le plus facile est en fait de donner aux gens le pouvoir de prendre certaines décisions qu’ils doivent prendre maintenant. La question n’est pas : « Est-ce que l’argent liquide fonctionne ? mais, ‘Quelle est la bonne quantité, la bonne fréquence et le bon timing ?’

Maintenant, GiveDirectly prévoit d’expérimenter le timing. Ils veulent voir si le fait de fournir de l’argent aux gens quelques jours seulement avant un choc climatique, par opposition aux semaines précédentes, améliore davantage la résilience. Ils lancent donc un projet pilote avec le gouvernement du Mozambique pour distribuer des transferts juste à temps, en envoyant aux gens environ 225 dollars trois ou quatre jours seulement avant les prochaines inondations.

En janvier, ils ont commencé à pré-inscrire des individus dans des villages vulnérables, qui sont sélectionnés en superposant des cartes de la pauvreté, des données démographiques et des cartes des risques d’inondation. De cette façon, les gens pourront obtenir des paiements rapides directement avant les tempêtes probables pendant la saison des pluies en mars et avril.

“La meilleure adaptation est d’être riche”

L’atténuation et l’adaptation au climat, ainsi que la réduction de la pauvreté, sont toutes absolument cruciales si nous voulons un monde sûr et juste. Ils sont également coûteux, les projets d’atténuation devant à eux seuls coûter des billions au cours de la prochaine décennie. Comment le monde devrait-il répartir le financement entre eux ?

En ce qui concerne le financement climatique, les Nations Unies ont appelé à une répartition 50/50 sur l’atténuation et l’adaptation. Mais ce que nous voyons jusqu’à présent ressemble encore plus à 90/10 en faveur de l’atténuation – un point sensible lors de la conférence sur le climat COP27 de l’année dernière en Égypte. Et au lieu de donner aux pays les plus pauvres des fonds supplémentaires pour l’adaptation, certains pays riches ont détourné l’aide au développement – qui est déjà insuffisante – pour financer davantage de projets d’atténuation.

Charles Kenny, économiste et chercheur principal au Center for Global Development, pense que c’est une très mauvaise idée. Comme il l’écrit, l’aide étrangère serait une goutte d’eau dans l’océan si elle est détournée vers des projets d’atténuation. Mais il peut avoir un impact significatif sur les pays à petite économie en réduisant la pauvreté et en favorisant le développement (y compris les infrastructures, la santé et l’éducation). Et le développement est une défense d’adaptation vitale pour ces pays car il les rend moins vulnérables au changement climatique.

“La meilleure adaptation est d’être riche”, m’a dit Kenny. “Prenez un tremblement de terre, un cyclone ou un ouragan de même ampleur, et le nombre de personnes qui meurent est considérablement plus faible dans les pays riches et même dans les quartiers les plus riches des pays.”

En d’autres termes, l’adaptation au climat et la réduction de la pauvreté vont de pair.

C’est en partie pourquoi Laker-Oketta, directrice de recherche de GiveDirectly, a déclaré que son organisation ne se souciait pas de savoir si les bénéficiaires dépenseraient leur argent inconditionnel pour renforcer la résilience climatique ou pour autre chose. “Si quelqu’un prend la décision de dépenser l’argent pour autre chose, cela signifie que c’était sa priorité à ce moment-là”, m’a-t-elle dit.

Pour Laker-Oketta personnellement, la résilience climatique était vraiment la priorité le jour où nous avons parlé. C’est actuellement censé être la saison sèche en Ouganda, où elle vit, et pourtant il pleuvait. Quelques heures avant notre appel, son bureau a été inondé.

“Je crois que beaucoup de gens qui veulent que la majeure partie du financement soit consacrée à l’atténuation sont des personnes qui ne sont pas directement affectées par le changement climatique en ce moment”, a-t-elle déclaré. « Leur seul souci est : ‘Si le climat se détériore, je serai également affecté, alors pouvons-nous faire tout ce qui est nécessaire pour m’empêcher de faire partie des personnes touchées ?’ Mais si vous vivez dans un endroit où il y a des inondations en ce moment, alors vous allez penser différemment. En ce moment, ce dont j’ai besoin, c’est d’un moyen d’empêcher la pluie d’entrer !