Les transferts importants pour Kane, Bellingham et Rice aideront-ils l’Angleterre ?

La Premier League jouit d’une domination financière bien établie sur le marché mondial des transferts, mais cet été a révélé une curieuse anomalie : trois des quatre transactions les plus chères impliquaient un international anglais.

Jude Bellingham a quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le Real Madrid dans le cadre d’un accord d’une valeur initiale de 88,5 millions de livres sterling (qui s’élève à 115 millions de livres sterling avec les modules complémentaires), Declan Rice a échangé West Ham contre Arsenal dans le cadre d’un transfert de 100 millions de livres sterling avec des modules complémentaires de 5 millions de livres sterling, tandis que Harry Kane a mis fin à une association de 19 ans avec Tottenham Hotspur pour rejoindre le Bayern Munich pour 86,4 millions de livres sterling.

Les clubs anglais sont habitués à des dépenses colossales – un montant record de 2,36 milliards de livres sterling a changé de mains cet été selon les analystes financiers Deloitte – et la Premier League a été chargée de conclure le quatuor de gros contrats alors que Chelsea a versé à Brighton un montant initial de 100 millions de livres sterling (plus 15 millions de livres sterling). modules complémentaires) pour recruter l’international équatorien Moisés Caicedo. Mais le succès de la première division du football anglais est historiquement venu de l’acquisition de joueurs étrangers, faisant progressivement de la ligue l’une des plus divertissantes au monde.

Cette croissance ne s’est pas encore traduite en succès en tournoi pour l’équipe nationale masculine d’Angleterre, mais le manager Gareth Southgate les a rapprochés plus que quiconque avant lui dans l’ère moderne en atteignant les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et la finale de l’Euro 2020. Il est donc tentant de penser que les grosses sommes d’argent pour Rice, Bellingham et Kane sont symptomatiques d’une nouvelle évolution, peut-être la dernière pièce manquante du puzzle alors que les hommes anglais cherchent l’autorité sur tout le terrain pour aider à mettre fin à une attente de 58 ans. pour un trophée à l’Euro 2024.

Il est significatif que deux d’entre eux jouent à l’étranger. Les joueurs anglais ont souvent été réticents à quitter le confort de leur foyer et ce fut donc un moment clé lorsque Kane est devenu le premier capitaine anglais actif en 20 ans à rejoindre une ligue étrangère.

Kane, 30 ans, est déjà l’un des meilleurs au monde à son poste. Trois buts en trois matchs de Bundesliga suggèrent que ses compétences sont facilement transférables. Toute amélioration qu’il peut trouver en Allemagne est peut-être négligeable, mais il a parlé d’apprendre à atteindre son apogée lors des tournois et de jouer pour une équipe gagnante de trophées en série comme le Bayern ne peut que l’aider. Southgate pense certainement que cela profitera à son jeu.

« On s’attendra à ce qu’il se batte pour des trophées à chaque match qu’il joue, il a un nouveau groupe de supporters à convaincre et un nouveau groupe de coéquipiers à impressionner chaque jour sur le terrain d’entraînement », a déclaré le coach anglais la semaine dernière. « De ce point de vue, c’est un nouveau défi pour lui que je considère comme positif. »

Bellingham jouait déjà à l’étranger, mais rejoindre le Real Madrid représente une augmentation spectaculaire des attentes et de la surveillance. Non pas qu’il semble en être affecté, étant donné la façon dont il a commencé. Le joueur de 20 ans est le troisième joueur de l’histoire du club à marquer lors de chacun de ses quatre premiers matchs – après Pepillo en 1960 et Cristiano Ronaldo en 2009 – et a remporté le prix du joueur du mois d’août de la Liga.

Jude Bellingham et Harry Kane ont déménagé de clubs lors d’énormes transferts cet été. Marvin Ibo Guengoer – GES Sportfoto/Getty Images

L’émergence de Bellingham a été un atout majeur dans la course de l’Angleterre aux quarts de finale de la Coupe du monde du Qatar en 2022 et Southgate pourra de plus en plus s’appuyer sur le milieu de terrain à mesure qu’il pourra influencer les grands matches d’un mastodonte comme le Real. Étant donné qu’il n’a marqué qu’un seul but en 24 matchs avec l’Angleterre, son record de buts pour son club est un bonus surprise. Ce résultat est en partie le produit de la décision de Carlo Ancelotti de jouer Bellingham dans son rôle le plus avancé à ce jour, effectivement en tant que numéro 10, avec Luka Modric, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga dans un milieu de terrain serré à trois derrière lui pour le 2-1 du week-end dernier. vaincre Getafe où il a marqué un vainqueur tardif.

L’Angleterre ne possède pas la même qualité pour offrir à Bellingham une telle tribune. C’est pourquoi Southgate défend l’inclusion continue de Kalvin Phillips malgré son manque de temps de jeu à Manchester City et pourquoi il est prêt à faire face aux critiques hors du terrain à l’encontre de Jordan Henderson après son transfert controversé de Liverpool vers l’équipe saoudienne d’Al Ettifaq.

La préférence de Southgate est de jouer avec un seul pivot dans un système 4-3-3, principalement parce que pendant des années, l’Angleterre a manqué d’un milieu de terrain capable de dicter un jeu dans le moule du Croate Modric, du Néerlandais Frenkie de Jong ou, plus loin. de retour dans l’histoire, l’Italien Andrea Pirlo. Et c’est là que le transfert de Rice à Arsenal offre sans doute le plus d’encouragement à l’Angleterre. Le joueur de 24 ans a remporté un trophée européen (l’UEFA Europa Conference League) en tant que capitaine de West Ham, mais la dynamique est différente avec les Gunners, maintenant qu’ils sont de retour en Ligue des champions.

L’équipe de Mikel Arteta domine généralement la possession contre la plupart des équipes et la nature progressive des passes et de la course de Rice fera l’objet d’une attention particulière, surtout s’il est utilisé en tant que numéro 8 comme il l’était lors de la victoire d’Arsenal en Premier League le week-end d’ouverture contre Nottingham Forest.

Arteta l’utilisera probablement le plus pour ancrer le milieu de terrain en tant que numéro 6, le rôle dans lequel Southgate a besoin de lui pour prospérer pour l’Angleterre. Et c’est donc un point positif notable pour Southgate que Rice ait aidé à décider d’un grand match à partir de cette position en marquant le but clé pour sortir de l’impasse dans le temps additionnel alors qu’Arsenal a remporté une victoire spectaculaire 3-1 sur Manchester United.

« Une performance formidable », a ensuite déclaré Arteta à propos de Rice. « Quand vous regardez comment un milieu de terrain doit dominer sa zone, comment il doit interrompre le jeu, comment il a fait glisser l’équipe ensemble quand ils étaient un peu étirés… alors il a produit un moment magique pour nous gagner le match. Donc, je suis vraiment content de lui. »

Pourtant, même si Rice, Bellingham et Kane débloquent de nouveaux niveaux de talent dans les mois à venir, un problème reste important pour l’Angleterre : le manque de défenseurs centraux de qualité.

Southgate a fini par s’appuyer sur Harry Maguire au Qatar malgré son rôle périphérique à Manchester United, une situation qui n’a fait que se détériorer entre-temps. Le joueur de 30 ans n’a pas réussi à obtenir un transfert lors de la fenêtre de transfert et sa réputation est si mauvaise ces jours-ci que son nom a été chanté sarcastiquement par les fans d’Arsenal lorsqu’il est entré en jeu tardivement à l’Emirates Stadium le week-end dernier.

Southgate a été extrêmement loyal, principalement parce qu’il estime que le partenariat de Maguire avec John Stones est supérieur à la somme de ses parties. Mais l’Angleterre est encore trop vulnérable au centre de la défense et l’émergence d’un ou deux nouveaux candidats au cours de l’année à venir serait extrêmement utile. Il y a de grands espoirs pour Levi Colwill de Chelsea, qui s’est exprimé avec franchise et sang-froid à St George’s Park mardi après sa première convocation. Marc Guehi de Crystal Palace et Fikayo Tomori de l’AC Milan, si souvent négligés, espèrent également avoir un impact.

Maguire a rejoint United pour 80 millions de livres sterling en provenance de Leicester en 2019, un montant qui reste un record du monde pour un défenseur. Il a vécu de bons moments en club et en sélection, mais ces jours-ci, cela rappelle que l’argent n’est pas une garantie d’efficacité.