Les transferts d’été en Premier League façonnent les perspectives de cette saison

Pour la plupart, les transferts de Premier League de cet été ont quelques matchs à leur actif. Même si la fenêtre de transfert est toujours ouverte, les fans ont un aperçu de ce que la saison peut réserver.

Avec les nouveaux arrivants en Premier League et les grands noms qui se retournent pour les grands clubs de la ligue, l’anticipation monte à l’approche de la ligue.

Avant le début de la saison, les clubs ont dépensé près de 1,4 milliard de dollars en dépenses pour les transferts de Premier League cet été. N’oubliez pas que ce nombre peut encore augmenter. La fenêtre de transfert se ferme officiellement le 1er septembre. Avec cinq matchs joués jusque-là, les clubs pourraient être à la recherche de signatures d’urgence.

Quoi qu’il en soit, voici comment les plus gros dépensiers de la Premier League évoluent avec leurs arrivées et leurs départs.

L’impact des transferts de Premier League cet été

Les champions en titre

Manchester City a remporté la Premier League lors de quatre des cinq dernières campagnes. Pep Guardiola est allé renforcer cette équipe avec un certain nombre d’ajouts. Erling Haaland, rejoint par Kalvin Phillips et Julian Alvarez, les met en évidence.

Pour libérer de l’espace pour ces arrivées, Raheem Sterling a été l’une des défaites clés des Sky Blues. L’international anglais a passé sept saisons à l’Etihad, amassant 131 buts au cours de ce mandat. En fait, Sterling se classe au deuxième rang des classements de tous les temps du club.

C’est peut-être cette absence qui a fourni un affichage terne de Manchester City lors de son premier match de compétition avec cette nouvelle formation. Un affichage décevant dans le Community Shield a donné une défaite 3-1 aux mains de Liverpool. Bien que Julian Alvarez figurait sur la feuille de match, Haaland semblait quelque peu déplacé.

Bien sûr, c’est une nouvelle équipe pour le Norvégien, et ses prouesses de buteur sont parmi les meilleures au monde. Cela étant dit, il doit se développer rapidement dans l’équipe pour apporter à Manchester City un succès continu dans la ligue.

Liverpool pas pareil sans Mané

Alors que le nouvel attaquant vedette de Manchester City se débattait, Liverpool a mis le match au lit dans le temps additionnel. Darwin Núñez a marqué le troisième but de Liverpool lors du triomphe du Community Shield. De plus, il semblait une menace constante lors de son entrée en tant que remplaçant à la 59e minute.

Malgré la victoire impressionnante, Liverpool manque probablement la vitesse et la créativité de Sadio Mané dans ses trois premiers. Rares sont ceux qui peuvent imiter le sentiment de danger et de puissance devant le but fourni par les Sénégalais.

Au contraire, Liverpool manque de profondeur réelle et efficace, en particulier par rapport à ses plus grands rivaux au titre, Manchester City. Un attaquant à Núñez peut s’avérer difficile à contenir. Venir en tant que signature majeure à Liverpool suscite des attentes élevées de succès immédiat. Alors qu’Anfield s’attend à une production, l’Uruguayen pourrait être le catalyseur d’un plus grand succès que la saison dernière.

Les renforts de Chelsea

Chelsea a bien performé lors des transferts de Premier League cet été. Le Raheem Sterling susmentionné est un ajout judicieux. De plus, l’arrivée tant attendue de Kalidou Koulibaly est un spectacle bienvenu. Pourtant, ce transfert semble plus nécessaire que les années passées en raison du départ d’Antonio Rüdiger au Real Madrid.

La saison dernière, Chelsea n’a pas réussi à suivre Manchester City et Liverpool, car ces deux-là se sont enfuis avec la course au titre. De l’aveu même de Thomas Tuchel, son équipe n’est pas tout à fait là pour être à ses trousses cette saison.

Même dans ce cas, le retour d’un certain nombre de prêts s’annonce bien. Connor Gallagher a prospéré il y a une saison à Crystal Palace. De plus, Emerson Palmieri, Billy Gilmour et Michy Batshuayi apportent de la profondeur sur le terrain. Cela pourrait s’avérer crucial étant donné les blessures déjà présentes à Stamford Bridge.

Les clubs du nord de Londres se joignent à la fête

En face à Londres, Arsenal et Tottenham se préparent à améliorer respectivement leurs cinquième et quatrième places.

Les ajustements des Gunners se préparent pour la meilleure saison de l’équipe ces dernières années. L’ancienne paire de Manchester City Gabriel Jesus et Oleksandr Zinchenko ont fait leurs preuves à leurs postes en Premier League. Fabio Viera vient de Porto pour apporter de la créativité au milieu de terrain.

Les matches amicaux de pré-saison ont démontré le potentiel d’Arsenal cette saison. Une victoire 4-0 contre Chelsea a précédé une démolition 6-0 de Séville. Gabriel Jesus a marqué sept buts lors des nombreux matches amicaux de l’été. Bien sûr, ce ne sont que des matchs amicaux, pas de véritables compétitions. C’est pourtant un signe positif, au moins pour la confiance, en prélude à la saison proprement dite.

Tottenham a empêché Arsenal de jouer en UEFA Champions League cette saison. Maintenant, les Spurs semblent prêts à défier encore plus haut que sa quatrième place. En fait, certaines des signatures de Tottenham semblent sous le radar par rapport aux six autres challengers. Ivan Perisic a prospéré sous Antonio Conte à l’Inter. Il remplit bien le rôle d’ailier breveté du Conte. Yvan Bissouma est une solide option de milieu de terrain. Ensuite, Richarlison offre à Conte une autre option de talents éprouvés en Premier League au sommet. Il peut jouer aux côtés de Harry Kane ou être l’une des meilleures options de la ligue en dehors du banc.

En tout cas, Antonio Conte a créé un engouement autour de Tottenham. Harry Kane et Son Heung-Min sont également toujours là, cherchant à dominer la course au soulier d’or de la ligue.

Manchester United, Leeds et Villa

D’autres clubs, comme Manchester United, ont profité de leur juste part d’une frénésie de dépenses estivales. Le nouveau manager Erik ten Hag a apporté du talent à Tyrell Malacia, Christian Eriksen et Lisandro Martinez. Cependant, les Diables Rouges se retrouvent dans une période difficile. L’incertitude persistante dans la saga Cristiano Ronaldo jette une ombre sur toute véritable excitation pour la saison. Sans aucun doute, United a beaucoup à découvrir. De manière générale, ce n’est pas la recette du succès, en particulier compte tenu de l’anticipation de ses six principaux rivaux.

Deux clubs majeurs en termes de suivi à surveiller sont Leeds United et Aston Villa. La nouvelle forte influence américaine de Leeds pourrait réélever l’équipe. Brenden Aaronson et Tyler Adams rejoignent Jesse Marsch à Elland Road après des passages réussis dans l’organisation Red Bull à Salzbourg et Leipzig. La saison dernière, c’était une lutte pour maintenir la survie dans la ligue, et cela est apparu comme un autre défi avec le départ de Raphinha à Barcelone. Cependant, l’acquisition de Marc Roca et Luis Sinisterra s’annonce comme une bonne affaire pour les Blancos.

D’un autre côté, Aston Villa s’est occupé très tôt de ses transferts estivaux en Premier League. L’enfermement de Philippe Coutinho dans un contrat permanent a ouvert les portes à Boubacar Kamara, Diego Carlos et Ludwig Augustinsson. Ces trois-là solidifient la moitié inférieure de l’équipe de Steven Gerrard.

Compte tenu des arrivées, il ne serait pas rare de voir Leeds et Villa s’affronter pour une place dans la première moitié, si les choses se passent bien.

PHOTO : James Gill – Danehouse/Getty Images