Les transferts de Cincy Hoops ont été refusés par la NCAA et ont fait appel dans l’espoir de jouer cette saison

KANSAS CITY, Missouri : Les transferts de Cincinnati Aziz Bandaogo et Jamille Reynolds ont vu leurs dérogations rejetées par la NCAA la semaine dernière, ce qui a incité les Bearcats à faire appel dans l’espoir d’obtenir tous deux l’autorisation de jouer lorsque la saison de basket-ball universitaire commencera dans quelques semaines.

Bandaogo a joué deux saisons à Akron avant de passer la saison dernière à Utah Valley, où le 7 pieds sénégalais a récolté en moyenne 11,5 points et 10,4 rebonds. Reynolds a passé ses deux premières saisons avec l’UCF qui, comme les Bearcats, rejoint le Big 12 cette saison, avant d’avoir une moyenne de 10,1 points lors de sa seule saison à Temple.

La NCAA a des directives strictes en ce qui concerne le transfert de joueurs une deuxième fois, un sujet qui a irrité certains entraîneurs.

« Nous sommes très découragés par les nouvelles de la semaine dernière », a déclaré Miller mercredi. « Je pense que le problème ici est que nous avons deux joueurs, et il y en a d’autres, qui ont reçu des conseils lorsqu’ils ont pris des décisions de transfert au printemps dernier, et qui ont reçu des conseils de la NCAA sur la voie à suivre. Ils avaient l’impression de respecter ces directives. Nous sommes convaincus qu’ils respectent les directives et les normes établies par la NCAA.

Miller a refusé d’entrer dans les détails des décisions de transfert des joueurs. Mais leurs cas semblent être similaires à celui du receveur de Caroline du Nord Devontez Walker, à qui on a refusé une dérogation pour jouer cette saison avant qu’une dispute très médiatisée impliquant l’université, la NCAA et même des politiciens ne s’ensuive.

Il y a deux semaines, la NCAA a inversé son cap en citant de nouvelles informations fournies par l’école et a accordé à Walker, qui a rejoint les Tar Heels après un passage à North Carolina Central et Kent State, une dérogation pour éligibilité immédiate.

« Je connais profondément leur situation », a déclaré Miller à propos de ses propres transferts. «J’ai l’espoir que grâce au processus d’appel, ils seront innocentés. Je m’attends à ce qu’ils soient effacés. Mais je suis inquiet. Je m’inquiète de la façon dont cela les affectera. Certes, cela affectera notre équipe, mais comment cela affectera-t-il leur santé mentale ? Cela me préoccupe à un niveau beaucoup plus profond.

BYU attend également une décision de la NCAA concernant Marcus Adams Jr, qui s’est brièvement engagé envers Gonzaga après avoir quitté le Kansas et s’est retrouvé avec les Cougars. Dans son cas, le déménagement de Gonzaga vers BYU a eu lieu après la date limite du portail de transfert.

« Nous ne connaîtrons pas son éligibilité cette saison avant un certain temps », a déclaré l’entraîneur des Cougars, Mark Pope. « Mais nous avons certainement bon espoir. »

Baylor emménagera dans de nouvelles fouilles au moment où le match de conférence se déroulera : le Foster Pavilion, qui est actuellement en construction près du stade McClane, devrait ouvrir ses portes la première semaine de janvier.

Les Bears jouent au Ferrell Center depuis 1988, mais leur nouveau bâtiment de 185 millions de dollars offrira plus de commodités dans un cadre plus intime. Le Ferrell Center peut accueillir plus de 10 000 supporters de basket-ball, et de nombreux sièges sont éloignés du terrain ; Foster Pavilion aura environ 7 000 sièges avec des fans plus proches de l’action.

« L’avantage du terrain est si important dans le Big 12 », a déclaré l’entraîneur de Baylor, Scott Drew, dont l’équipe prévoit de se déplacer pour son match du 2 janvier contre Cornell. « L’une des meilleures choses que l’État du Texas en général a faites a été de créer des arènes plus récentes et plus petites pour s’assurer que les fans soient davantage au-dessus de vous, au lieu d’être dispersés comme les arènes plus grandes. Nous devrions avoir la même chose.

Grant McCasland et Tylor Perry ont aidé le nord du Texas à remporter le championnat NIT la saison dernière. Désormais, McCasland sera chargé de trouver un moyen d’arrêter son ancien meilleur buteur lorsqu’ils se verront dans le Big 12.

Après six ans à la tête de Mean Green, McCasland a été embauché pour remplacer Mark Adams chez Texas Tech, où il a fait ses débuts en tant que directeur des opérations de basket-ball il y a plus de 20 ans. Après lui, Perry, qui avait une moyenne de 17,3 points, a décidé de passer à Kansas State et de se tester dans la conférence la plus difficile du pays.

« Ce sera amusant. Il est quelque part par ici », a déclaré Perry à propos de McCasland, qui a amené les assistants Matt Braeuer et Achoki Moikobu à Texas Tech. « Nous nous connaissons très bien. Ce sera un moment très doux-amer. Je suis enthousiasmé par ce match.

Le comité des règles de la NCAA a rendu difficile pour les joueurs de commettre une faute de charge cette saison, abordant ce qui a longtemps été l’un des appels les plus difficiles et les plus controversés à faire par les officiels.

Curtis Shaw, le coordinateur des officiels du Big 12, a déclaré que les défenseurs doivent battre les joueurs offensifs et être placés bien plus tôt que les années précédentes. Une fois en position, il leur est demandé d’être physiques, de maintenir leur position, de se mettre à la verticale et de ne pas tomber au sol.

« Au cours de mes 35 années d’existence, il n’y a probablement jamais eu d’année de règles aussi importante que celle-ci », a déclaré Shaw. « Le comité des règles a vraiment pris une grande position pour changer une règle et une interprétation d’une règle qui existe depuis toujours. »

Pour le dire simplement, a déclaré Shaw, l’appel « par défaut » à l’avenir sera bloquant. Lorsque les officiels ont examiné 100 jeux de la saison dernière qui ont été considérés comme des fautes, tous sauf quatre seraient considérés comme des fautes de blocage cette saison.

« Il est presque impossible d’engager des poursuites judiciaires à l’heure actuelle », a déclaré Shaw. « Pas impossible. Presque impossible. »

___

Recevez des alertes de sondage et des mises à jour sur les 25 meilleurs sondages AP sur le basket-ball tout au long de la saison. Inscrivez-vous ici

___

Basket-ball universitaire AP : https://apnews.com/hub/ap-top-25-college-basketball-poll et https://apnews.com/hub/college-basketball

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)