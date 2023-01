Les transferts de Barcelone avec l’Atletico Madrid ont tendance à se retourner contre lui

Memphis DepayLe transfert de Barcelone à l’Atletico Madrid – qui a été confirmé vendredi pour 3 millions d’euros, plus 1 million d’euros supplémentaires en bonus – est le dernier transfert impliquant deux des plus grands clubs de LaLiga ces dernières années.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Sans l’animosité générée par le Classique rivalité entre Barcelone et le Real Madrid, le Barça et l’Atleti ont pu s’asseoir pour discuter d’un certain nombre de transferts de haut niveau, d’un transfert de 120 millions d’euros pour Antoine Griezmann — qui est même allé dans les deux sens (quoique pour seulement 20 millions d’euros au retour) — pour Luis SuarezArda Turan et David Villa.

En regardant comment ces signatures se sont déroulées, vous vous demandez si Barcelone pourrait être réticente à faire beaucoup d’affaires avec l’Atletico à l’avenir. Ou l’accord Depay pourrait-il – avec le Barça recevoir une indemnité pouvant aller jusqu’à 4 millions d’euros pour un joueur en partie au Camp Nou qui aurait pu partir pour rien cet été à l’expiration de son contrat – commencer à renverser la vapeur ?

Voici un aperçu des accords impliquant Barcelone et l’Atletico au cours des 15 dernières années, pourquoi ils ont eu lieu et qui en a le plus profité.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

David Villa (Barcelone à Atletico Madrid, 5,1 M €, juillet 2013)

Pourquoi il a déménagé : Au moment où il a rejoint l’Atletico, Villa avait déjà joué pour le Real Saragosse, Valence et Barcelone et a été reconnu comme l’un des meilleurs attaquants espagnols, meilleur buteur de tous les temps pour l’équipe nationale et un élément clé de l’Euro 2008 et 2010. Équipes gagnantes de la coupe. Cependant, à 31 ans, il était considéré comme ayant dépassé son meilleur niveau. Le Barça venait de signer Neymar pour 86,2 M€ et avait également Lionel Messi, Alexis Sanchez et Pedro à choisir à l’avance. Pendant ce temps, l’Atletico avait besoin d’un remplaçant pour Radamel Falcãoqui venait de partir pour Monaco.

Comment ça s’est passé : L’Atletico a remporté la Liga, Villa marquant 13 fois. L’Atletico a même décroché le titre 2013-14 contre le Barça avec un match nul 1-1 au Camp Nou lors de leur dernier match de la saison. Villa a également aidé l’Atletico à atteindre la finale de la Ligue des champions (en battant le Barça en quart de finale en cours de route), et il a débuté la défaite 4-1 contre le Real Madrid à Lisbonne. Ce fut un bref mais glorieux chant du cygne d’une année en Espagne, avant qu’il ne déménage à l’étranger pour rejoindre le New York City FC de la MLS.

Arda Turan (Atletico Madrid à Barcelone, 34 M €, janvier 2016)

Pourquoi il a déménagé : Turan a été un joueur important pour l’Atletico pendant quatre saisons après avoir rejoint Galatasaray en 2011 et un élément clé de leur équipe victorieuse en 2013-14. Le transfert du milieu de terrain offensif au Barca a été convenu en juillet 2015, mais une interdiction de transfert imposée au club pour avoir enfreint les règles de la FIFA sur la signature de joueurs de moins de 18 ans signifiait qu’il ne pouvait être enregistré qu’en janvier suivant. C’était un mouvement inhabituel. Le Barça était au milieu des élections présidentielles lorsque l’accord a été conclu et une option a été incluse pour renvoyer le joueur à l’Atletico si le candidat gagnant n’était pas enthousiaste.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI, JAN. 20 (toutes les heures ET)

• Leipzig vs Bayern (14h25)

• Eupen vs Genk (14h40)

• Majorque contre Celta Vigo (15h00)

• Burnley contre WBA (15h)

• Tijuana vs Tigres (22h)

Comment ça s’est passé : Ne pas pouvoir jouer pendant ses six premiers mois à Barcelone était déjà assez grave, mais les choses se sont détériorées à partir de là. Turan a disputé 18 matches de championnat respectables au cours de la seconde moitié de 2015-2016, mais la moitié d’entre eux sont venus en tant que remplaçants. Il n’a jamais été près d’égaler son influence à l’Atletico, tandis que les blessures ont également fait des ravages, disputant 18 autres matchs de championnat lors de sa première saison complète, 2016-17. Turan a finalement rejoint le Turc d’Istanbul Basaksehir en prêt en janvier 2018 et est souvent cité comme l’une des signatures les plus décevantes de Barcelone.

Luis Suarez (Barcelone à Atletico Madrid, libre, septembre 2020)

Pourquoi il a déménagé : Suarez a été expulsé de Barcelone dans le cadre de tentatives de rafraîchissement de l’équipe à la suite de leur défaite 8-2 en Ligue des champions contre le Bayern Munich. L’attaquant uruguayen a révélé plus tard que le nouveau patron Ronald Coeman – nommé en août 2020 – lui a dit qu’il était excédentaire par rapport aux besoins lors d’un appel téléphonique de 40 secondes. Ce fut une fin laide pour un sort qui a vu Suarez faire partie d’un trio emblématique avec Messi et Neymar, remportant quatre titres de LaLiga et une Ligue des champions, tout en s’imposant comme le troisième meilleur buteur de tous les temps du club avec 198 buts en 283 jeux. Après l’échec d’un déménagement de la Juventus, un accord a été conclu avec l’Atletico.

Comment ça s’est passé : Cela est arrivé à nouveau! L’Atletico a remporté la Liga en 2020-21 grâce aux 21 buts de Suarez, dont le deuxième crucial lors d’une victoire 2-1 au Real Valladolid qui a assuré le titre. Suarez n’a pas eu tout à fait le même impact lors de sa deuxième saison, marquant 11 fois en Liga alors que l’Atletico terminait troisième, mais sa contribution au cours de cette première année – motivée par le désir de démontrer que le Barça avait tort de l’abandonner – le rend parmi les meilleures signatures de valeur que le football espagnol ait jamais vues. Suarez est parti à l’expiration de son contrat en juillet 2022, rentrant chez lui au Nacional uruguayen avant de rejoindre l’équipe brésilienne Gremio après la Coupe du monde.

jouer 1:11 Suarez : “Je méritais d’être mieux traité par Koeman” Luis Suarez parle de son départ de Barcelone et pourquoi ça lui fait mal de voir ce qui se passe au club.

Antoine Griezmann (Atlético Madrid à Barcelone, 120 M€, juillet 2019)

Pourquoi il a déménagé : Griezmann était l’un des joueurs vedettes de la Liga lors de son premier passage à l’Atletico, avec des performances exceptionnelles en 2015-16 – lorsqu’ils ont atteint leur deuxième finale de la Ligue des champions en trois ans – et 2017-18, lorsqu’il a remporté la Ligue Europa avec l’Atletico et la coupe du monde avec la France. L’été 2018 l’a vu agoniser à propos d’un transfert à Barcelone – un processus documenté dans son tristement célèbre documentaire “The Decision” – avant de décider de rester, pour donner le feu vert à un accord un an plus tard. C’était une décision controversée, Barcelone payant la clause de libération de 120 millions d’euros de Griezmann et l’Atletico affirmant qu’ils devaient encore 80 millions d’euros, estimant que le Barça avait conclu un accord avec le joueur des mois plus tôt, lorsque la clause était fixée à 200 millions d’euros.

Comment ça s’est passé : Pas très bien. Griezmann ne s’est jamais installé au Camp Nou et il y a eu des difficultés à l’intégrer dans une équipe qui contenait déjà Messi comme point focal. Griezmann n’a pas été un échec lamentable, mais il n’a pas non plus été à la hauteur de sa forme et de sa réputation à l’Atletico. Au cours de ses deux saisons à Barcelone, l’équipe a terminé derrière le Real Madrid et l’Atletico en Liga et a été lourdement battue par le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Le retour de Griezmann de neuf buts en championnat en 2019-2020 a été son pire en huit ans, bien qu’il ait fait un peu mieux en 2020-21, trouvant le filet 13 fois.

jouer 2:21 La raison “ridicule” pour laquelle Griezmann ne part pas pour l’Atletico Julien Laurens explique pourquoi Antoine Griezmann n’est pas encore titulaire pour l’Atletico Madrid en Liga cette saison.

Antoine Griezmann (Barcelone à l’Atletico Madrid, prêt en août 2021, titularisé en octobre 2022)

Pourquoi il a déménagé : Après avoir échoué à répondre aux attentes en deux ans au Camp Nou, Griezmann est revenu à l’Atletico avec un prêt de deux ans dans le cadre d’un accord qui a été conclu le jour de la date limite le 31 août 2021. Barcelone avait tenu à le déplacer tout l’été , sachant que leurs problèmes financiers rendaient impossible le maintien de Griezmann et Messi. Ils ont fini par perdre les deux. Un accord d’échange pour Griezmann impliquant Saul Niguez a été discuté et exclu, avant que le Barça ne décide finalement de le laisser partir pour 20 millions d’euros seulement deux ans après avoir payé des frais de 120 millions d’euros et quelques semaines après que Messi ait effectué un transfert gratuit vers le Paris Saint-Germain. .

Comment ça s’est passé : Griezmann a lutté pour la confiance lors de sa première saison au Metropolitano, marquant trois fois en Liga. La campagne 2022-23 a également connu un début difficile car les querelles avec Barcelone l’ont vu présenté de manière comique après une heure par l’entraîneur Diego Simeone, semaine après semaine, alors que l’Atletico tentait de forcer une réduction des frais convenus de 40 millions d’euros pour rendre son contrat permanent. , ce qui serait devenu obligatoire s’il avait joué au moins 45 minutes dans plus de 50 % de leurs matchs. Il a retrouvé sa forme et son statut de l’un des meilleurs au monde avec la France lors de la Coupe du monde, et a l’air beaucoup plus heureux maintenant.

Avec les accords de Villa, Turan, Suarez et Griezmann qui se sont tous avérés en faveur de l’Atletico et qui ont rendu le Barça stupide, tous les regards sont maintenant tournés vers la performance de Memphis.

Si ses buts aident l’Atletico à terminer dans le top quatre – ce qui n’est pas certain, étant donné qu’ils sont à la quatrième place au niveau des points avec Villarreal et le Real Betis – cela pourrait bien devenir un autre coup de maître. Compte tenu de son rôle limité au Camp Nou, cependant, il est peu probable qu’il devienne un embarras de style Villa ou Suarez non plus.