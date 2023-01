Les transferts d’Arsenal pourraient ne plus JAMAIS fuir – grâce à leur nouvelle “clause Mudryk”

Arsenal a inséré une clause de confidentialité dans le récent accord pour Jakub Kiwior – dans le but d’empêcher Chelsea de le détourner – et mènera des affaires comme celle-ci à l’avenir.

C’est l’incroyable affirmation faite par le célèbre gourou des transferts, Gianluca Di Marzio (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour objectif.pl (s’ouvre dans un nouvel onglet), suite à la capture par les Gunners du défenseur Spezia. L’accord est venu un peu à l’improviste, avec très peu de liens avec l’international polonais avant qu’il ne signe un accord à l’Emirates Stadium.

Maintenant, Di Marzio a déclaré que c’était entièrement délibéré, car Mikel Arteta et le directeur sportif Edu ont insisté sur le silence complet dans le mouvement, pour éviter que Chelsea ne prenne sa cible.

Mykhaylo Mudryk a été détourné par Chelsea – et Di Marzio dit qu’il comprend pourquoi Arsenal a changé de cap, maintenant (Crédit image : Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

“C’était un accord étrange car après l’effondrement de l’accord Mudryk, Arsenal voulait conclure des contrats avec les agents et les clubs, toutes les parties impliquées dans l’accord, ils ne pouvaient pas parler de l’accord sinon il n’irait pas de l’avant, ” dit Di Marzio.

“Après Mudryk, où tout le monde parlait de lui, puis Chelsea est arrivé et a récupéré le joueur, maintenant Arsenal a probablement décidé dans chaque transaction, cette partie” silencieuse “du contrat.”

“Personne n’était au courant de Kiwior à Arsenal jusqu’à la fin de cet accord. Et je comprends Arsenal parce que chaque joueur qu’ils veulent obtenir, Chelsea arrive et offre plus. Je pense que c’est difficile maintenant même pour les clubs anglais avec le fantôme de Chelsea qui fait un accord avec d’autres clubs sans que personne ne le sache.”

Avec l’exemple du déménagement de Kiwior chez les Gunners, il semble qu’Arsenal ait agi rapidement afin de battre la concurrence qui attendait jusqu’à l’été.

“Au début, il (Kiwior) était une cible de l’AC Milan mais ils voulaient le faire cet été”, poursuit Di Marzio.

“Napoli aussi et ils voulaient aussi le faire en été. Villarreal a essayé, le Borussia Dortmund a essayé. Arsenal a été très rapide et rapide car ils anticipaient que d’autres clubs pourraient arriver en juin.

La nouvelle signature d’Arsenal, Jakub Kiwior, était sur le radar d’un certain nombre de grands clubs européens – un peu comme Mykhaylo Mudryk (Crédit image : Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images)

“Arsenal a été très bon dans cet accord et même de Spezia, personne n’a parlé parce qu’ils avaient peur que l’accord ne puisse pas avancer.

“C’est un très bon joueur et je pense qu’Arsenal est arrivé en premier et la clé était d’anticiper le déménagement en janvier car en juin, Kiwior aurait pu aller n’importe où.”

Kiwior est valorisé à 8 M€ par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

