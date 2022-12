Les transcriptions révèlent un lien entre les faux électeurs de Trump et du Nevada

LAS VEGAS (AP) – De nouvelles transcriptions de témoignages à huis clos devant le comité de la Chambre du 6 janvier montrent que Donald Trump et ses alliés ont joué un rôle direct dans le projet du Parti républicain du Nevada d’envoyer un faux certificat électoral au Congrès en 2020 dans un dernier- abandonner la tentative de maintenir l’ancien président au pouvoir.

Les documents rendus publics mercredi soir comprenaient des entretiens avec le chef du parti d’État Michael McDonald et le membre du Comité national républicain Jim DeGraffenreid en février. Les deux hommes ont servi de faux électeurs à Carson City le 14 décembre 2020.

Ce jour-là, six membres du Nevada GOP ont signé des certificats indiquant à tort que Trump avait remporté le Nevada en 2020 et les ont envoyés au Congrès et aux Archives nationales, où ils ont finalement été ignorés. Le comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole étudie le rôle que ces faux électeurs dans les principaux États du champ de bataille ont joué dans la tentative de Trump de s’accrocher au pouvoir après sa défaite en 2020.

McDonald et DeGraffenreid ont invoqué la protection du cinquième amendement des centaines de fois dans leurs entretiens séparés avec le comité du 6 janvier, refusant de répondre aux questions sur leur implication et sur la mesure dans laquelle les principaux alliés de Trump avaient aidé à orchestrer le complot.

Pourtant, les transcriptions offrent une vue sans précédent des efforts coordonnés de l’équipe Trump au Nevada pour annuler les résultats de l’élection – des efforts qui comprenaient une communication directe entre McDonald et le président lui-même.

Le 4 novembre 2020, par exemple, le lendemain des élections, McDonald a eu une conférence téléphonique avec Trump, son chef de cabinet de l’époque Mark Meadows, l’avocat Rudy Giuliani et son fils Eric Trump.

“Ils veulent un mode d’attaque complet”, a écrit plus tard McDonald dans un message texte décrivant cet appel. “Nous allons avoir une réunion de salle de guerre dans environ une heure.”

McDonald et DeGraffenreid ont remis leurs communications au comité du 6 janvier concernant le stratagème des faux électeurs. Le FBI a également saisi le téléphone portable de McDonald’s en juin dans le cadre d’une enquête sur le stratagème.

Ces documents, détaillés en détail dans les transcriptions, comprenaient des SMS, des e-mails et des mémorandums internes distribués par la branche nationale du GOP ; des tableaux manuscrits, des modèles de communiqués de presse et le faux certificat lui-même ; et des points de discussion « expliquant la raison d’être des électeurs ».

La planification était vaste, selon les transcriptions, et a commencé dès quatre jours avant les élections, lorsque les responsables du parti de l’État ont commencé à discuter de la question de savoir si la secrétaire d’État républicaine du Nevada, Barbara Cegavske, signerait la liste électorale alternative.

DeGraffenreid, dans une conversation textuelle avec des responsables du parti, a déclaré que Cegavske “pourrait faire beaucoup de choses, mais envoyer une liste d’électeurs républicains sans qu’ils soient clairement les gagnants du vote populaire n’en fait pas partie”.

Cegavske a finalement certifié la victoire du président Joe Biden au Nevada, défendant les résultats comme fiables et précis malgré les attaques de Trump et d’autres au sein de son propre parti, ce qui a conduit le Parti républicain du Nevada à la censurer. Elle a ensuite mené une enquête qui n’a trouvé aucune preuve crédible de fraude électorale généralisée dans tout l’État.

Pendant ce temps, la veille de la réunion de la liste des faux électeurs, les transcriptions montrent que McDonald est devenu de plus en plus frustré par la direction du RNC sur la façon de procéder à la signature du certificat. Il est apparu qu’il avait fait des allers-retours avec le RNC au sujet de la logistique de la cérémonie : le lieu, comment ils en feraient la publicité et ce qu’ils diraient dans leurs discours.

“RNC nous a essentiellement mis dans une boîte sur ce que nous pouvons dire, mais ça ne sonne pas trop mal”, a déclaré Shawn Meehan, l’un des faux électeurs, dans un texte à DeGraffenreid.

Meehan a également déclaré à DeGraffenreid que McDonald voulait un groupe plus petit qui planifierait les derniers détails au petit-déjeuner, et qu’il “insiste sur l’optique”. Il était visible pour plusieurs des faux électeurs – le même jour, un autre faux électeur avait envoyé un texto à DeGraffenreid disant que McDonald était contrarié par «des messages mitigés et des directives sur la publicité pour demain».

“Il est très inquiet que RNC coupe le cordon si ça a l’air mauvais et vole le crédit si nous faisons bien”, a déclaré Meehan.

“Je sais”, a répondu DeGraffenreid. “Il craint que nous ressemblions à des pleurnichards stupides.”

En fin de compte, le Parti républicain du Nevada allait de l’avant, et après plus de deux mois de planification, McDonald, DeGraffenreid et les autres faux électeurs se sont réunis devant le bâtiment du Capitole à Carson City pour une cérémonie.

“L’histoire faite aujourd’hui à Carson City, Nevada”, écrira l’État partie sur les réseaux sociaux après la cérémonie, “alors que @McDonaldNV mène nos électeurs dans le vote des 6 votes électoraux du Nevada pour le vainqueur du Nevada, @realDonaldTrump et @Mike_Pence!”

McDonald n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires jeudi soir. Un avocat de DeGraffenreid a déclaré qu’il avait refusé de commenter.

Le comité de neuf membres enquêtant sur l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 se dissoudra lorsque les républicains prendront le contrôle de la Chambre le mois prochain. Le comité a publié jeudi son rapport complet de plus de 800 pages sur son enquête de 18 mois, qui, espère-t-il, conduira à des accusations criminelles contre Trump et ses principaux alliés.

Stern, membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative, a rapporté de Reno, Nevada. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern et Rio Yamat, Associated Press