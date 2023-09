Les transcriptions de messages audio sont-elles bonnes dans iOS 17 ?

La sortie par Apple de iOS 17 apporte une poignée de fonctionnalités amusantes et utiles à votre iPhone, comme Autocollants en direct et cartes hors ligne. Une autre nouveauté concerne les transcriptions de messages audioégalement appelés notes vocales, dans Messages.

Apple a introduit les messages audio avec la sortie d’iOS 8 en 2014. Les messages audio (à ne pas confondre avec la messagerie vocale) sont de courts enregistrements audio que vous envoyez à quelqu’un dans Messages, et ils sont devenus un moyen de communication populaire. Selon un Enquête YouGov réalisée par Vox plus tôt cette année, 62 % des Américains interrogés ont déclaré avoir envoyé un message audio, et environ 30 % des personnes ont déclaré utiliser des messages audio chaque semaine. Environ 43 % des personnes âgées de 18 à 29 ans ont également déclaré utiliser des messages audio au moins une fois par semaine.

iOS 17 apporte de nouvelles fonctionnalités et mises à niveau à votre iPhone. Apple/Capture d’écran par CNET

Bien qu’il puisse être plus facile de dicter un message plutôt que de le taper, les messages audio nécessitent que le destinataire se trouve dans un endroit calme pour les entendre. Et à moins que le destinataire ne dispose d’un casque ou d’écouteurs, les messages audio peuvent être entendus par d’autres personnes à proximité. Avec la fonction de transcription d’iOS 17, vous pouvez lire vos messages audio sans les écouter. Mais comment ça marche ?

Pour le savoir, j’ai eu une conversation avec ma femme dans laquelle j’ai utilisé exclusivement des messages audio. J’en ai envoyé certains avec et d’autres sans, sans musique de fond également. J’ai également lu des extraits de La Communauté de l’Anneau de JRR Tolkien pour tester la fonctionnalité avec des mots inhabituels et des noms uniques.

Voici comment utiliser les transcriptions de messages audio et leur fonctionnement.

Comment utiliser les transcriptions de messages audio

Les transcriptions des messages audio sont automatiquement activées après avoir téléchargé iOS 17. Après avoir envoyé le message, la transcription apparaîtra sous les barres audio.

Si vous recevez un long message audio, la transcription peut être coupée. Si tel est le cas, vous verrez une flèche sur laquelle vous pourrez appuyer pour accéder à un nouvel écran avec la transcription complète.

Résultats des tests de transcription des messages audio

Il y a eu des moments où mon iPhone a compris tout ce que je disais et l’a transcrit correctement, et d’autres fois où il a totalement massacré ce que je disais.

Zach McAuliffe/CNET

Lors d’une conversation avec ma femme, j’ai envoyé un message demandant si nous mangions toujours du chili pour le dîner, et mon téléphone l’a parfaitement transcrit. Une autre fois, j’ai essayé de dire : « Je vais bien, mais j’apprécie quand même », et ce que mon iPhone a entendu était « Je suis au revoir, j’apprécie quand même ». Si je lis cela, je pourrai peut-être comprendre ce que cela signifie, mais cela me prendra une seconde.

L’un des extraits que j’ai lus de La Communauté de l’Anneau est bien passé, mais a gâché l’un des noms. C’est compréhensible. Sans certaines séries télévisées, comme Game of Thrones, je n’aurais aucune idée de la manière de prononcer les noms de certains personnages fantastiques. Ne me mentez pas et ne dites pas que vous saviez prononcer Daenerys Targaryen la première fois que vous l’avez lu.

Zach McAuliffe/CNET

Un autre extrait de La Communauté de l’Anneau que j’ai lu ne contenait aucun nom propre, mais a quand même réussi à être gravement gâché. Le reportage a injecté le nom « Shelby » dans la transcription, faisant en sorte que tout le passage se lise comme du charabia. J’ai relu l’extrait plus lentement et délibérément et la transcription était en grande partie correcte, mais il y avait quand même quelques confusions. unc’est avec de‘s.

Les transcriptions des messages audio ne semblent cependant pas être affectées par la musique forte. Dans un message que j’ai envoyé, on entend clairement le groupe Outkast en arrière-plan, et mon message a été retranscrit sans problème et sans aucune parole. Je ne peux pas parler du bruit au niveau d’un concert, mais le niveau de bruit régulier que vous rencontrez quotidiennement ne devrait pas beaucoup affecter les transcriptions.

Fait intéressant, j’ai essayé d’utiliser l’espagnol dans un message audio et il l’a transcrit, mais uniquement lorsque la langue de mon iPhone était réglée sur l’anglais. Lorsque j’ai réglé la langue de mon iPhone sur l’espagnol et que j’ai utilisé l’espagnol pour envoyer un message audio, il n’a pas été transcrit du tout. J’ai également essayé d’envoyer un message en anglais alors que mon iPhone était réglé sur l’espagnol et il n’a pas non plus transcrit ce message. J’ai également essayé cela avec l’allemand et j’ai obtenu des résultats similaires.

Réflexions finales sur les transcriptions de messages audio

Les transcriptions de messages audio fonctionnent suffisamment bien pour être comprises dans la plupart des cas, mais Apple a encore du travail à faire pour améliorer cette fonctionnalité.

Votre iPhone aura probablement du mal avec les noms propres, et si vous parlez rapidement, vos mots pourraient être transformés ou combinés de manière étrange. J’imagine aussi que si vous avez un accent ou si l’anglais n’est pas votre langue maternelle, votre iPhone pourrait avoir du mal à retranscrire votre discours. Cette fonctionnalité ne fonctionnait également pour moi que lorsque la langue de mon iPhone était réglée sur l’anglais, et Apple gagnerait à étendre cette fonctionnalité à d’autres langues.

Si vous rencontrez des problèmes avec les transcriptions, je vous recommande de parler lentement et d’énoncer chaque lettre pour aider votre iPhone à mieux transcrire votre message.

Pour en savoir plus, consultez CNET Aide-mémoire iOS 17 et mon avis sur iOS 17.