Les trajets routiers perdent de l’énergie alors que les pannes de chargeur laissent les conducteurs de véhicules électriques du nord de l’Ontario bloqués

Certains conducteurs de véhicules électriques du nord de l’Ontario affirment que le réseau de recharge entre Thunder Bay et Sault Ste. Marie laisse tomber ceux qui ne conduisent pas de Teslas.

Les chargeurs rapides CCS et CHAdeMO à Marathon, White River et Wawa étaient en panne pendant la majeure partie du mois de juin ; le site Ivy à White River est hors service depuis la mi-avril.

Les chargeurs Tesla de la région fonctionnaient toujours, selon des rapports sur le forum PlugShare, où les conducteurs se mettent à jour sur l’état du chargeur, mais ils ne sont actuellement pas compatibles avec les véhicules non Tesla.

« Juin a été un mois difficile pour cette région », a déclaré Real Deschatelets, un bénévole de l’Association des véhicules électriques du Nord de l’Ontario (EVANO).

« Il y avait une énorme zone entre Sault Ste. Marie et Terrace Bay qui n’avait pas de recharge rapide disponible. Même au niveau 2, il n’y avait presque rien. … La plus grande déception de posséder un VE est la recharge publique – la recharge rapide publique. »

Le gouvernement fédéral a fait la promotion de l’adoption des VÉ comme un pilier important dans la lutte contre le changement climatique, offrant des incitatifs d’une valeur de 5 000 $ sur le prix d’achat d’un véhicule.

Moins de Canadiens envisagent sérieusement d’acheter un VÉ

Ottawa veut Les véhicules électriques représenteront 20 % de tous les véhicules neufs vendus d’ici 2026 et prévoit d’éliminer progressivement les ventes de véhicules à moteur à combustion interne d’ici 2035.

Mais une nouvelle enquête publiée la semaine dernière par JD Puissance a constaté qu’environ un tiers seulement des Canadiens envisagent les véhicules électriques comme leur prochain achat de véhicule, et ce nombre a tendance à baisser. Ceux qui rejettent les véhicules électriques citent l’autonomie limitée et le manque de bornes de recharge comme principales raisons.

L’expérience d’Ian McEwan illustre leurs craintes.

McEwan a entrepris un road trip à Halifax le mois dernier dans son nouveau véhicule Ford F-150 à autonomie étendue.

Il a rechargé sa charge à Nipigon et à Terrace Bay, mais l’application Petro-Canada a indiqué que les chargeurs de l’entreprise à Marathon à Wawa étaient hors service.

McEwan a décidé de faire recharger sa voiture au chargeur Ivy à White River. Mais quand il est arrivé, il a découvert que le chargeur était également en panne.

« Est-ce que j’avance, là où j’ai assez de puissance pour arriver, mais pas au-delà [Wawa]? Ou dois-je revenir en arrière et espérer que j’en ai assez [charge] pour revenir à Terrace Bay ? », a-t-il demandé.

Pour compliquer l’évaluation des risques, le service de téléphonie mobile est inégal entre les villes de certaines parties de la région, ce qui signifie qu’une personne avec une batterie déchargée pourrait facilement se retrouver sur le bord de la route sans aucun moyen d’appeler à l’aide.

Ian McEwan charge son Ford F-150 Lightning lors d’un voyage en Nouvelle-Écosse le mois dernier. Après avoir rechargé sa charge à Nipigon et à Terrace Bay, l’application Petro-Canada a indiqué que les chargeurs de l’entreprise à Marathon à Wawa étaient hors service. (Soumis par Ian McEwan)

En fin de compte, McEwan a pressé Wawa, mais n’a pas pu trouver de chargeur en état de marche.

Il a donc réservé une chambre dans un hôtel et a fait appel à une dépanneuse pour transporter son véhicule à Sault Ste. Marie le lendemain.

« Je parlais au chauffeur de la dépanneuse et il a dit: » Oh, cela arrive souvent parce qu’il est en panne depuis au moins deux mois « », a-t-il déclaré.

Suncor Energy, propriétaire de Petro-Canada, n’a pas répondu à l’enquête de CBC sur les pannes de ses bornes de recharge.

Les retards de la chaîne d’approvisionnement blâmés pour une longue panne

Cependant, les pilotes postés sur PlugShare ont signalé que le chargeur Wawa était de retour en ligne le 28 juin.

Le chargeur Marathon fonctionnait à nouveau le 30 juin.

Un porte-parole d’Ivy a déclaré à CBC News que la station de charge de White River était en panne en raison d’un transformateur endommagé, et « il y a des retards importants dans l’obtention de transformateurs, ce qui a entraîné un délai prolongé pour remettre cette station en ligne ».

Une entreprise de remorquage et un exploitant d’hôtel à White River ont déclaré que c’était un « horrible inconvénient » lorsque les chargeurs ne fonctionnaient pas.

« Remorqué environ une demi-douzaine de White River »

« Je pense que nous avons remorqué environ une demi-douzaine de White River », a déclaré Angelo Buzzino lorsqu’on lui a demandé combien de conducteurs il avait dû secourir en juin en raison de batteries déchargées.

« Certains d’entre eux que nous avons hébergés dans notre propriété de motel où… les gens ont passé la soirée et ont pu recharger lentement leurs véhicules et entrer à Thunder Bay. »

Deschatelets a envoyé un courriel à plusieurs députés et a rencontré Patty Hajdu, députée de Thunder Bay-Superior North, à propos de la question.

Hajdu a déclaré à CBC qu’elle comprenait sa frustration.

Elle a déclaré que le gouvernement avait dépensé plus d’un milliard de dollars pour l’infrastructure de recharge depuis 2015, mais qu’il ne construisait pas lui-même de chargeurs, mais qu’il comptait plutôt sur les promoteurs pour le faire.

Il y a environ 45 000 chargeurs au Canada en ce moment, a-t-elle ajouté.

L’objectif est d’en avoir plus de 84 000 d’ici 2027.

Dans une déclaration à CBC News, Ressources naturelles Canada a également réitéré le travail du gouvernement pour financer l’infrastructure de recharge, ajoutant qu’il suit les ports de recharge sur une carte interactive.

« Le gouvernement fédéral reconnaît l’importance d’avoir un système de recharge entièrement fonctionnel et fiable », indique le communiqué. « Les programmes fédéraux financent une fraction des coûts du projet pour s’assurer que les promoteurs du projet s’engagent à assurer la viabilité à long terme de leur infrastructure de recharge, ce qui contribue à une plus grande fiabilité. La fiabilité est également prise en compte dans les processus de demande et les exigences de financement.

Deschatelets a déclaré avoir également parlé avec Petro-Canada et Ivy, qui exploitent les chargeurs dans la région du Nord.

Il a déclaré qu’il espérait que les projets de Tesla d’ouvrir ses chargeurs à tous les véhicules électriques amélioreraient la situation des conducteurs.

« Les gens perdraient la tête si les stations-service tombaient toutes en panne dans toute cette zone – c’est la réalité des véhicules électriques en ce moment. »