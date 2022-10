Les trajets domicile-travail reviennent mais les Canadiens ne mettent pas à jour leur assurance: sondage

Un nouveau sondage a révélé que de nombreux Canadiens conduisent davantage avec le retour aux bureaux et aux lieux de travail, mais la plupart ne savent pas qu’ils devraient signaler ce changement à leurs compagnies d’assurance, ce qui, selon les experts, pourrait causer des problèmes à l’avenir.

L’enquête, réalisée par Léger pour le compte de BNN Bloomberg et RATESDOTCA, une entreprise canadienne qui compare les taux d’assurance, a révélé que même si un Canadien sur cinq a conduit plus qu’il y a six mois, 74 % de ceux qui n’ont pas déclaré ce kilométrage accru aux fournisseurs d’assurance ne savaient pas qu’ils sont censés le faire.

“Cette information est décrite dans le libellé de la police automobile, cependant, tout le monde n’examine pas ces documents en profondeur”, a déclaré Kelsey Hawke, expert en assurance automobile RATESDOTCA, dans un communiqué de presse. “Si vous êtes quelqu’un qui n’apporte pas fréquemment de modifications à votre police d’assurance automobile (utilisation du véhicule, mise à jour de votre adresse ou modification du véhicule), vous n’êtes peut-être pas conscient du fait que les changements d’utilisation doivent être divulgués à votre fournisseur d’assurance. ”

L’enquête, menée en septembre, a interrogé 1 522 Canadiens sur leurs habitudes de conduite et s’ils les notifiaient à leurs assureurs.

Au début de la pandémie, les routes étaient vides car les lieux de travail fermaient. Même si les mesures de santé publique se sont assouplies, les niveaux de conduite sont restés bas au cours des deux dernières années en raison du passage de nombreuses entreprises au travail à distance.

Cette forte diminution de la conduite a permis à de nombreux conducteurs d’obtenir une réduction de leurs primes d’assurance automobile.

Mais en 2022, de plus en plus de lieux de travail ont demandé aux travailleurs de retourner au bureau, ramenant une augmentation des niveaux de conduite avec les trajets quotidiens.

Selon le sondage, alors que 20 % des Canadiens disent qu’ils conduisent plus qu’ils ne le faisaient il y a six mois, 11 % disent qu’ils sont maintenant de retour au navettage.

Mais 44 pour cent disent qu’ils n’ont pas dit à leur fournisseur d’assurance que leur fréquence de conduite a changé, et près des trois quarts de ces répondants ont dit qu’ils ne savaient pas qu’ils devaient le faire.

Cependant, parmi les répondants qui ont dit qu’ils savaient qu’ils devraient signaler l’augmentation du kilométrage, 54 % ont dit qu’ils ne l’avaient jamais fait.

“Les consommateurs peuvent penser que ces informations ne sont pas pertinentes et peuvent penser qu’ils économiseront de l’argent en ne signalant pas, ou qu’il n’y aura aucun impact sur leur politique”, a déclaré Hawke dans le communiqué.

POURQUOI VOTRE FOURNISSEUR D’ASSURANCE A BESOIN DE CONNAÎTRE LES CHANGEMENTS DE KILOMÉTRAGE

La raison pour laquelle les conducteurs sont tenus de mettre à jour leur fournisseur d’assurance s’il y a des changements importants dans la fréquence de leur conduite est que le kilométrage est lié au prix de l’assurance – et à la question de savoir si quelqu’un est couvert en cas de collision.

Essentiellement, une personne qui ne conduit qu’une fois par semaine pour aller à l’épicerie est moins susceptible d’avoir un accident qu’une personne qui fait l’aller-retour du travail tous les jours. Cela signifie que la personne qui conduit rarement aura une prime d’assurance moins élevée.

D’autres facteurs, tels que l’âge, le sexe et l’emplacement, jouent un rôle dans le prix d’une prime, mais la fréquence de conduite est la plus susceptible d’avoir changé récemment pour les Canadiens.

Le danger de ne pas informer votre assureur d’une augmentation du kilométrage, selon l’enquête, est que si vous avez reçu un rabais en raison de la pandémie, vous pourriez ne pas avoir la couverture dont vous avez besoin maintenant si vous êtes impliqué dans une collision.

Vous pourriez également être pris dans une infraction à la politique si vous entrez dans une collision lors d’un trajet au travail, mais l’assureur a déjà été informé que vous n’aviez pas de trajet au travail, a expliqué Hawke. Si un fournisseur d’assurance considère qu’il s’agit d’une fausse déclaration des détails de la police, il pourrait refuser votre réclamation d’assurance.

L’enquête a révélé que les travailleurs canadiens âgés de 18 à 34 ans étaient plus susceptibles d’être au courant de l’obligation de déclarer les augmentations de kilométrage à 71 %, comparativement à 61 % des personnes âgées de 35 ans et plus, et étaient plus susceptibles de les signaler à leur fournisseur. .

Selon le sondage, les jeunes Canadiens étaient également plus susceptibles de croire que le fait de ne pas signaler le changement de kilométrage constitue une infraction grave.

Selon RATESDOTCA, si vous n’êtes pas sûr qu’un nouveau trajet de travail ou une reprise de travail ait considérablement augmenté votre kilométrage, vous pouvez le calculer à l’aide d’un logiciel de cartographie pour voir le nombre de kilomètres parcourus, le doubler, puis le multiplier par le nombre. de jours par semaine que vous irez travailler.

Votre kilométrage annuel correspond à vos trajets en semaine et en week-end additionnés et multipliés par 52, soit le nombre de semaines dans une année.

“Il est obligatoire de signaler les changements d’utilisation”, a déclaré Hawke. “La meilleure pratique consiste à contacter votre courtier ou votre agent au moins une fois par an pour vous assurer que les informations sur votre police sont exactes et à jour.”