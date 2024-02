Les traits du TDAH pourraient avoir évolué pour offrir des avantages en matière de recherche de nourriture, selon une étude : ScienceAlert

Les personnes présentant des traits similaires au TDAH peuvent avoir un avantage évolutif lorsqu’il s’agit de trouver de la nourriture dans la nature.

Dans une nouvelle expérience, les chercheurs ont découvert que les individus présentant des caractéristiques distinctives du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, comme la difficulté à réguler l’endroit où ils concentrent leur attention et l’agitation, ont de meilleures stratégies de recherche de nourriture que ceux présentant des traits plus neurotypiques.

Les résultats amènent les chercheurs à spéculer que le TDAH a évolué comme une stratégie de survie adaptative – une stratégie qui entrave l’exploitation des ressources au même endroit et favorise plutôt l’exploration de nouveaux endroits. Cela pourrait peut-être expliquer pourquoi le TDAH est si répandu aujourd’hui dans la population humaine, touchant des centaines de millions de personnes dans le monde.

“Si [these traits] étaient vraiment négatifs, alors on pourrait penser qu’au cours du temps évolutif, ils seraient sélectionnés”, a déclaré le neuroscientifique David Barack de l’Université de Pennsylvanie. dit Nicolas Davis à Le gardien.

“Nos résultats constituent un premier point de données, suggérant des avantages dans certains contextes de choix.”

L’expérience de Barack et de son équipe comprenait 457 participants, chargés de cueillir autant de baies que possible dans des buissons virtuels sur un écran d’ordinateur dans un laps de temps limité.

Chaque fois qu’un participant cliquait sur un champ de baies, il vidait le buisson virtuel. Les individus devaient alors faire un choix : rester sur la même parcelle et récolter moins de baies, ou passer un temps précieux à voyager vers une nouvelle parcelle.

Dans certains cas, le déplacement vers une nouvelle parcelle de baies sur l’écran ne prenait qu’une seconde. Dans d’autres cas, cela prenait 5 secondes.

Ceux dont le test de dépistage du TDAH était négatif avaient tendance à rester trop longtemps près d’un buisson de baies pour obtenir une recherche de nourriture optimale. Alors que ceux qui présentaient des traits similaires au TDAH étaient plus susceptibles de quitter une parcelle plus tôt et moins susceptibles d’exploiter un seul buisson à baies. Ils ont également récolté davantage de baies à la fin de l’expérience.

Les résultats sont étayés par études précédentesce qui suggère que les modes de vie nomades sont liés à des mutations génétiques impliquées dans le TDAH.

Cependant, en dehors d’une société de recherche de nourriture, les caractéristiques du TDAH ne s’avèrent pas toujours aussi bénéfiques.

Les décisions modernes sont souvent prises dans des contextes où les ressources sont abondantes, constamment disponibles et inépuisables. Comportement constant de recherche de récompense, motivé par un dysfonctionnement de voies dopaminergiques dans centres de récompense cérébralepeut amener les personnes atteintes de TDAH à passer continuellement d’une tâche à l’autre sans en accomplir aucune.

L’idée selon laquelle les traits de type TDAH sont adaptatifs dans certains environnements reste hautement spéculative et doit être explorée de manière plus approfondie par des recherches futures. Les résultats des tests de TDAH utilisés dans la recherche actuelle, par exemple, n’indiquent pas nécessairement un diagnostic correct.

Pourtant, ce n’est pas la première fois que les scientifiques tentent d’expliquer pourquoi les traits du TDAH sont si répandus dans la population humaine. Ce n’est pas non plus la première fois que les avantages de la recherche de nourriture sont utilisés pour expliquer la prévalence mondiale de la maladie.

Études précédentes ont constaté que les modèles de recherche ont tendance à être plus longs et plus détournés pour les personnes atteintes de TDAH. Cela peut contribuer à niveaux de créativité plus élevés.

Et quelques recherches sur des rats suggère que la simulation de parties du cerveau des mammifères – associée à une plus grande activité chez les personnes atteintes de TDAH – a incité les rongeurs à quitter plus tôt leurs zones de recherche de nourriture.

Ensemble, ces résultats suggèrent que certains circuits neuronaux règlent d’une manière ou d’une autre le cerveau pour prendre des décisions « explorer ou exploiter ».

Lorsqu’il s’agit de naviguer dans la vie moderne, le TDAH peut poser un sérieux problème. Les nouvelles découvertes suggèrent cependant que ces éléments négatifs pourraient être en grande partie circonstanciels.

Les différentes façons dont les humains pensent et abordent le monde pourraient être la raison même de notre grand succès en tant qu’espèce.

L’étude a été publiée dans Actes de la Royal Society B.