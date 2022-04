Les traits de personnalité sont en corrélation avec les promotions, les salaires élevés

La beauté de tout environnement de travail réside souvent dans un large éventail de types de personnalité et de styles de travail. Mais selon des recherches récentes, certains traits de personnalité s’en sortent mieux que d’autres lorsqu’il s’agit d’obtenir une promotion.

Plus précisément, les personnes extraverties sont plus susceptibles de gravir rapidement les échelons de leur carrière et les personnes névrosées sont plus susceptibles de rester exactement là où elles se trouvent. UN rapport publié par le site Web de recherche d’emploi Joblist le mois dernier a interrogé 1 011 travailleurs américains sur leurs personnalités et leurs expériences de travail, et a constaté que 25% de ceux interrogés avec des personnalités sortantes ont reçu des promotions l’année dernière – le pourcentage le plus élevé de tous les groupes de personnalité étudiés.

D’un autre côté, 30 % des participants présentant des niveaux élevés de névrosisme – des personnes qui peuvent être facilement dépassées et exprimer des émotions telles que la colère, l’anxiété, la conscience de soi ou l’irritabilité au travail – ont déclaré n’avoir jamais reçu de promotion. C’était également le pourcentage le plus élevé de tous les groupes de personnalité étudiés.

Les répondants à l’enquête ont été invités à s’évaluer sur les « cinq grands » traits de personnalité : l’ouverture d’esprit, la conscience, l’extraversion, l’amabilité et le névrosisme. Ces traits proviennent du modèle à cinq facteurs, qui est largement utilisé parmi les psychologues aujourd’hui. Le rapport note que ses conclusions ont « certaines limites », car les données sont basées sur l’auto-déclaration des participants.

Pourtant, bon nombre de ses plats à emporter sont intrigants. Par exemple, votre personnalité – ou, du moins, votre propre évaluation de votre personnalité – pourrait avoir un impact sur votre salaire annuel. Ceux qui se sont identifiés comme consciencieux étaient les plus susceptibles de gagner au moins 75 000 $ par an, tandis que les «personnes très névrosées» étaient les plus susceptibles de gagner 34 999 $ ou moins par an.

Les personnes névrosées étaient également les moins susceptibles d’occuper des postes de direction ou de direction. « Cela pourrait être dû au fait que ce trait de personnalité est associé à une plus grande susceptibilité aux émotions négatives, à l’irritabilité et à l’insatisfaction globale – ce qui rend ceux qui sont définis par lui peu susceptibles de faire les meilleurs leaders », ont écrit les auteurs du rapport.

L’enquête a même noté des corrélations élevées entre les traits de personnalité et des choix de carrière épanouissants : 83 % des répondants qui se sont classés très agréablement ont déclaré que leur travail correspondait à leur cheminement de carrière prévu, tandis que 70 % des personnes névrosées ont déclaré que leur travail ne l’était pas.

Il n’est donc peut-être pas surprenant que le groupe névrosé comprenne le plus de personnes qui avaient quitté au moins un emploi au cours des deux années précédentes, et le plus de personnes qui avaient l’intention de chercher un nouvel emploi dans les trois à six mois à venir. « Les personnes très névrosées réussissent généralement bien dans des environnements qui offrent la sécurité, la sûreté et un débouché pour l’expression de soi », note le rapport, suggérant des domaines tels que « l’écriture, l’art et le design » comme des ajustements idéaux.

Des scores élevés dans d’autres traits de personnalité signifiaient également des pièges potentiels sur le lieu de travail : les personnes qui s’identifiaient comme très ouvertes, par exemple, étaient « sujettes à une faible satisfaction au travail et à des problèmes d’équilibre travail-vie personnelle et de santé mentale en raison de leur tendance à avoir des niveaux plus élevés de sensibilité émotionnelle que les autres types de personnalité », ont écrit les auteurs du rapport.

Le rapport définit l’ouverture comme « créative, imaginative et aventureuse », notant que les personnes ayant des niveaux élevés de ce trait de personnalité ont souvent « une propension à prendre des décisions basées sur l’intuition plutôt que sur la raison ».

