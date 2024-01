Les Traîtres se dévoilent en finale de télé-réalité

“J’ai énormément sous-estimé cela, vous venez ici et il y a 22 personnes extraordinaires, et depuis le début, j’ai été un traître.”

Mollie, qui était devenue une amie proche de Harry au fur et à mesure du développement de la série, a déclaré plus tard : “J’ai d’abord écrit le nom de Harry, et je l’ai regardé, et je ne pouvais tout simplement pas le faire, je lui faisais vraiment confiance, alors je l’ai changé.