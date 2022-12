Les traîtres frappent avec un autre changement d’horaire alors que la BBC confirme quand les épisodes de cette semaine seront diffusés

THE Traitors a été frappé par un autre changement d’horaire et la BBC a confirmé quand les épisodes de cette semaine seront diffusés.

Les fans ont été accrochés à la toute nouvelle série BBC One, qui est présentée par Claudia Winkleman de Strictly.

Bbc

La nouvelle série télé-réalité BBC One est présentée par Claudia Winkleman[/caption]

Bbc

En raison de la couverture de la Coupe du monde, l’émission a été frappée par un autre changement d’horaire[/caption]

Il voit 22 concurrents entrer dans un château dans les Highlands écossais et chargés de découvrir leurs homologues infidèles.

Les joueurs fidèles doivent découvrir les traîtres parmi eux avant d’être «tués» ou bannis pour tenter de gagner 120 000 £.

Cependant, en raison de la couverture continue de la Coupe du Monde de la FIFA, l’émission a été déplacée dans le programme de Beeb.

Et maintenant, le diffuseur a confirmé que l’épisode de l’émission de téléréalité de mercredi avait été supprimé.

Au lieu de cela, il sera diffusé les mardi, jeudi et vendredi à 21 heures sur BBC One cette semaine.

Jusqu’à présent, les changements d’horaire ont déjà laissé les téléspectateurs fulminer et se défouler sur les réseaux sociaux.

Le dernier épisode de Les traîtres a vu Matt devenir le dernier candidat à être assassiné alors que Fay survivait.

Le groupe était sur le bord de leurs sièges pour voir qui serait la dernière personne à franchir la porte et qui cela signifierait donc avait été assassiné.

Pendant ce temps, les fans ont accusé le programme de « copier » I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here !

Ils ont dit que la dernière mission avait l’air “aussi je suis une célébrité” alors qu’ils partageaient leurs points de vue sur les réseaux sociaux.

Bbc

Les changements ont déjà rendu les fans dévoués furieux[/caption]